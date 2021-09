NuScale Power signe avec KGHM et PBE un protocole d'accord visant à explorer le déploiement de la technologie SMR en Pologne

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) et Piela Business Engineering (PBE) ont annoncé aujourd'hui que les trois sociétés ont signé un protocole d'accord pour explorer le déploiement de la technologie de petit réacteur modulaire (SMR) de NuScale en tant que solution de réutilisation du charbon pour les centrales électriques au charbon existantes, ainsi que de l'électricité et de la chaleur pour les procédés industriels de KGHM en Pologne. KGHM est un leader polonais de la production de cuivre et d'argent et PBE est un cabinet de conseil polonais spécialisé dans le conseil en ingénierie commerciale. Cet accord démontre l'intérêt international pour l'utilisation de la technologie SMR de NuScale pour produire une énergie propre, fiable et abordable.

Dans le cadre du protocole d'accord, NuScale soutiendra l'examen par KGHM et PBE de la technologie SMR de NuScale en tant que solution de remotorisation/réaffectation du charbon pour les centrales électriques au charbon existantes et plus largement pour la mise en œuvre de nouvelles centrales nucléaires, ainsi que pour l'énergie à l'appui des opérations industrielles en Pologne. L'examen comprendra une analyse des facteurs techniques, économiques, juridiques, réglementaires, financiers et organisationnels.

« NuScale est ravi de s'associer à KGHM et PBE pour le déploiement potentiel des centrales NuScale Power en Pologne », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale Power. « Le retrait des centrales électriques au charbon vieillissantes entraîne des changements dans la production d'électricité, les besoins en infrastructures et les opportunités de main-d'œuvre. La technologie SMR de NuScale est une solution d'énergie propre flexible et idéale pour réaffecter les centrales électriques au charbon désaffectées et, plus important encore, conserver et recycler la main-d'œuvre qualifiée des centrales électriques déjà en place dans ces communautés polonaises.∘»

« Les changements climatiques nous obligent à prendre des mesures décisives. On en ressent déjà l'impact, y compris sur le plan financier, lié entre autres à la hausse des prix de l'énergie. La construction de petits réacteurs nucléaires d'ici 2030 est une déclaration solide et un élément de notre transformation énergétique. Nous sommes des précurseurs en Pologne, car nous prévoyons que la première de nos centrales nucléaires sera opérationnelle en 2029 », a déclaré Marcin Chludziński, président du conseil d'administration de KGHM Polska Miedź S.A. « La technologie SMR ne nous aidera pas seulement à protéger l'environnement, mais réduira également considérablement les coûts d'exploitation de notre entreprise. C'est l'une des initiatives récemment annoncées visant à développer l'entreprise, et nous prévoyons de produire de l'électricité commercialement afin d'aider à la transformation verte de la Pologne et d’en réduire les coûts pour le ménage moyen », a ajouté le président Chludziński.

« Dans le futur énergétique de demain, la conception de sources d'énergie modulaires jouera un rôle exceptionnellement important », a déclaré Piotr Piela, fondateur et associé directeur de PBE. « C'est pourquoi la technologie SMR, qui ne concurrence pas mais complémente vraiment les grands réacteurs nucléaires, est non seulement un élément crucial de la transformation énergétique de la Pologne et de nombreux autres pays de l'Union européenne (UE) dépendants des combustibles fossiles, mais peut également être considérée comme la « technologie d'intérêt commun » essentielle à la mise en œuvre réussie de l'Accord vert paneuropéen. »

En août 2020, NuScale est entré dans l’histoire en tant que premier et seul SMR à recevoir l'approbation de conception de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et en juillet 2021, la Commission a publié la proposition de norme qui certifierait la conception de NuScale - une étape cruciale vers la construction et le déploiement de cette technologie SMR. NuScale continue de maintenir une forte dynamique de programme visant la commercialisation de sa technologie SMR, et incluant le développement de la chaîne logistique, la conception d’usine standard, la planification des activités de livraison de l’usine, et les plans de démarrage et de mise en service.

À propos de NuScale Power

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène et d’autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (Small Modular Reactor, SMR) comprend un NuScale Power Module™ entièrement fabriqué en usine, capable de générer 77 MW d’électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisque les centrales peuvent accueillir jusqu’à quatre, six ou 12 modules d’alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d’une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d’un gigawatt. L’investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, comptant 70 années d’expérience dans le secteur de l’énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l’Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l’Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l’État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale Power, et Instagram : Nuscale_power. Consultez le site Internet de NuScale Power.

À propos de KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM est impliqué dans l'extraction et le traitement de ressources naturelles précieuses. En son centre se trouve le plus grand gisement de minerai de cuivre d'Europe, situé dans le sud-ouest de la Pologne. En promouvant notre stratégie, nous renforçons systématiquement la position internationale de KGHM. Actuellement, la société gère un profil de projets miniers géographiquement diversifié. Elle est présente sur trois continents : en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les ressources en minerai de cuivre contrôlées par KGHM garantissent à l'entreprise une position de leader dans l'industrie minière. Notre portefeuille comprend des métaux tels que le molybdène, le palladium et le nickel, ce qui devrait permettre à KGHM d’acquérir une position forte parmi les mineurs diversifiés du monde. www.kghm.com

À propos de Piela Business Engineering

Piela Business Engineering est une société de conseil basée en Pologne fournissant des conseils stratégiques, opérationnels, d'ingénierie et réglementaires, principalement axés sur les secteurs de l'énergie et de la chimie. Depuis plus de 20 ans, les experts de PBE participent aux processus liés à la transformation climatique et énergétique et à la mise en œuvre de l'économie circulaire, travaillant pour des gouvernements, des institutions financières, des régulateurs et des entreprises en Pologne et à l'étranger. Les projets réalisés comprennent des documents d'orientation, des études stratégiques, des études de faisabilité, mais aussi une préparation complète de projets d'investissement pour la mise en œuvre.

Les experts de PBE sont impliqués dans le développement du programme électronucléaire en Pologne depuis début 2009. www.pbe-molecule.com

