NuScale Power firma un protocollo d’intesa con Getka e UNIMOT per esplorare la distribuzione di SMR in Polonia

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, Getka Group (Getka) e UNIMOT S.A. (UNIMOT) hanno annunciato oggi che le tre società hanno firmato un protocollo d’intesa (PDI) a fini commerciali, tra cui l’esplorazione dello spiegamento della tecnologia SMR (Small Modular Reactor, o reattore modulare di piccola taglia) di NuScale, come soluzione per trovare nuovi usi alle centrali a carbone esistenti in Polonia. Getka è un’azienda di energia integrata con sede centrale in Oklahoma, che si occupa di costruzioni, consegna di petrolio, prodotti di raffinazione ed energia alternativa. Attraverso la sua strategia a impatto zero, Getka è attenta a ridurre le emissioni attraverso l’energia rinnovabile. UNIMOT è un gruppo di capitale con sede in Polonia, che offre ai suoi clienti all’ingrosso e al dettaglio prodotti combustibili, gas ed elettricità, compresa energia rinnovabile. Questo accordo dimostra il valore del partenariato e della collaborazione internazionale nell’uso della tecnologia SMR di NuScale, per trovare nuovi usi delle centrali a carbone nel Paese.

Secondo il PDI, NuScale offrirà sostegno a Getka e UNIMOT per l’esame della sua tecnologia SMR, quale soluzione per trovare nuova alimentazione e nuovi usi alle centrali a carbone esistenti e in senso lato per realizzare nuovi impianti nucleari in Polonia. Nell’esame sarà inclusa un’analisi dei fattori tecnici, economici, legali, normativi, finanziari e organizzativi.

“NuScale è entusiasta all’idea di collaborare con Getka e UNIMOT sulla possibile adozione delle centrali NuScale Power in Polonia”, ha dichiarato John Hopkins, presidente e CEO di NuScale Power. “Il partenariato tra queste tre aziende dimostra la versatilità e il valore della tecnologia SMR di NuScale per varie applicazioni. Gli SMR di NuScale sono una soluzione ideale, pulita, affidabile e a basso costo per trovare nuovi usi per le centrali a carbone in via di dismissione in tutta la Polonia.”

“Questo progetto si allinea al nostro impegno alla decarbonizzazione e diversificazione dell’infrastruttura energetica della Polonia”, ha affermato Dariusz Cichocki, presidente e CEO di Getka Group. “Tramite il nostro continuo partenariato con UNIMOT siamo lieti di collaborare con NuScale per portare al mercato soluzioni innovative nell’Europa centrale.”

“Siamo lieti che questa sia un’altra area per sviluppare progetti a bassa emissione in Polonia, in cui possiamo essere coinvolti come UNIMOT Group nella decarbonizzazione. Il nostro ruolo sarà quello di promuovere la tecnologia SMR come alternativa affidabile alle tecnologie a carbone e acquisire partner commerciali sul mercato polacco. In ultima analisi, intendiamo creare una piattaforma di collaborazione con centri accademici polacchi e possibili fornitori di componenti in Polonia, per sviluppare questa tecnologia nel nostro Paese. Per questo motivo possiamo sostenere attivamente la trasformazione energetica della Polonia, simultaneamente diversificando l’attività economica del nostro gruppo”, ha dichiarato Adam Sikorski, presidente del consiglio d’amministrazione di UNIMOT S.A.

Nell’agosto 2020 NuScale ha scritto una pagina di storia quale primo e unico SMR a ricevere approvazione di progetto dalla commissione normativa nucleare degli Stati Uniti e, nel luglio 2021, la commissione ha pubblicato la regola proposta che certificherebbe il progetto NuScale, un passo cruciale verso la costruzione e distribuzione della tecnologia per SMR. L’azienda procede a un ritmo sostenuto verso la commercializzazione della sua tecnologia per SMR, tra cui le attività relative allo sviluppo della catena di approvvigionamento, design della centrale standard, pianificazione delle consegne per la centrale, piani di avvio e messa in funzione.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power ha sviluppato una nuova centrale nucleare con reattore modulare ad acqua leggera per la produzione di energia per l’erogazione di elettricità, il riscaldamento distrettuale, la desalinizzazione, la produzione d’idrogeno e altre applicazioni per termo-processi. Il rivoluzionario design di questo reattore modulare di piccola taglia (small modular reactor, SMR) esibisce un modulo di alimentazione NuScale Power Module™ interamente realizzato in fabbrica che è in grado di generare 77 MW di elettricità impiegando una versione più sicura, più piccola e scalabile della tecnologia per reattori ad acqua pressurizzata. Il design scalabile di NuScale - centrali che possono ospitare fino a 4, 6 o 12 moduli di alimentazione individuali - offre i vantaggi dell’energia a zero emissioni di carbonio e riduce gli oneri finanziari associati alle centrali nucleari da gigawatt. L’investitore di maggioranza in NuScale è Fluor Corporation, una società di servizi per la gestione della progettazione, dell’approvvigionamento e della costruzione di portata globale operante nel settore dell’energia nucleare commerciale da 70 anni.

NuScale, con sede generale a Portland, Oregon, possiede uffici a Corvallis, Oregon, Rockville, Maryland, Charlotte, Carolina del Nord, Richland, Washington e Londra, Regno Unito. Seguiteci su Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power e Instagram: nuscale_power. Visitate il sito di NuScale Power.

Informazioni su Getka Group

Getka Group è un’azienda di energia integrata che si occupa di costruzione e consegna di petrolio, prodotti di raffinazione ed energia alternativa. L’azienda è incentrata sulla crescita strategica domestica e globale, che collega la sicurezza delle riserve e risorse energetiche degli Stati Uniti al dinamico mercato dell’energia mondiale di oggi. Ulteriori informazioni sono disponibili online all’indirizzo www.getka.com

Informazioni su UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. è un gruppo di capitale attivo attivo in molti settori energetici, che offre ai suoi clienti all’ingrosso e al dettaglio prodotti combustibili, gas ed elettricità, compresa energia rinnovabile. UNIMOT sviluppa una catena di stazioni di carburanti in Polonia con marchio AVIA e, dal giugno 2020, il UNIMOT Group offre pannelli fotovoltaici a marchio AVIA Solar. L’attività di UNIMOT S.A. si basa su oltre 25 anni d’esperienza. Dal marzo 2017 la società è quotata alla borsa di Varsavia. Maggiori informazioni sono reperibili online all’indirizzo: https://www.unimot.pl/?lang=en

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.