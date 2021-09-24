Leucadia Asset Management宣佈與Manteio Capital建立策略性合作關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)旗下事業部Leucadia Asset Management今天宣佈與Manteio Capital (“Manteio”)建立策略性合作關係。Manteio Capital是採用量化策略和人工智能(“AI”)方法的系統化投資管理公司。在此次交易中，Leucadia Asset Management將對Manteio提供的系統性策略投入長期資金。

Manteio於2020年由Peter Christodoulou（行政總裁）、Justin J. Yang（科技總監兼人工智能策略主管）和Michael Cash（投資總監兼流動性策略主管）共同創立。在成立Manteio之前，Christodoulou先生在瑞士信貸資產管理公司(Credit Suisse Asset Management)工作了14年，離職前擔任定量交易(“QT”) 集團的全球營運總監。Yang先生曾擔任QT的投資組合經理，並利用先進的人工智能方法操作一套成功的系統性股票投資組合。Cash先生曾擔任QT固定收益部全球主管，他是一位業界資深人士，擁有超過26年的買方和賣方經驗。

Leucadia Asset Management聯席總裁Nick Daraviras和Sol Kumin表示：「我們很高興能夠與Peter、Justin和Mike這樣的業界資深人士建立策略性關係，並期待在他們發展業務和制定策略時為其提供支援。」

Manteio Capital行政總裁Peter Christodoulou表示：「與Leucadia Asset Management達成此次策略性合作令我們感到無比興奮，並期待長期與其一起成功發展和壯大業務。我們相信，Leucadia Asset Management提供的機構性支援結構將使我們的業務提升到新的水準。」

關於Manteio Capital

Manteio Capital (“Manteio”)是一家系統化投資管理公司，旨在將統計和定量技術應用於數據，以確定持續、不相關的超額報酬來源。Manteio尋求在人工監督的同時有效應用新一代科技和人工智能技術，以構成其投資過程的一部分。

公司由Peter Christodoulou、Justin J. Yang和Michael Cash於2020年成立，總部位於美國。

關於Leucadia Asset Management

Leucadia Asset Management通過其附屬資產管理公司為機構客戶提供一系列創新的投資策略。Leucadia Asset Management是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)旗下的事業部。

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies Financial Group Inc.是一家多元化的金融服務公司，從事投資銀行和資本市場、資產管理和直接投資。我們的主要子公司Jefferies Group LLC是首屈一指的獨立、全球性、全方位服務型投資銀行公司，總部位於美國。

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