穆迪宣佈加入GFANZ新聯盟：承諾調整產品和服務，到2050年達成溫室氣體淨零排放

紐約--(BUSINESS WIRE)--穆迪公司(Moody’s Corporation, NYSE:MCO)今天宣佈參與發起淨零金融服務提供者聯盟(Net Zero Financial Services Provider Alliance)，作為格拉斯哥淨零金融聯盟(GFANZ)的一部分。作為創始成員，穆迪承諾調整所有相關產品和服務，以便到2050年達成溫室氣體淨零排放，同時減少自身營運作業的排放。

穆迪公司總裁兼執行長Rob Fauber表示：「氣候變遷是全世界最大的風險倍增因素，對經濟體和社區而言都是嚴峻的挑戰。整個金融業必須應付這一共同挑戰，緊急轉向強韌和永續經濟。按照2050年淨零目標調整產品和服務將改善決策和加速資本流動，從而為轉型提供支援。我們很高興加入淨零金融服務提供者聯盟，這是我們為推動組織做出更永續決策而採取的最新措施。」

穆迪的目標是為金融機構和其他決策者提供與淨零一致的資料、產品和服務，以識別氣候風險和對新興機會的投資，從而加速資本流動，支援向淨零排放轉型。

該公司的產品透過以下方式協助市場參與者評估環境、社會和治理(ESG)風險並將其納入資本配置和長期規劃：

量化ESG對信用評等的影響，並將ESG因素納入信用評估；

理解和衡量ESG表現以及氣候和環境曝險，加強並資助永續轉型計畫；以及

透過情境分析、計量模型和壓力測試來評估和管理ESG風險。

穆迪與一流的投資顧問公司、稽核機構、交易所、指數提供商、ESG研究和資料提供商以及代理研究機構一起加入該聯盟。

此次宣佈的行動擴大了穆迪在減少排放和解決日益嚴重的氣候危機方面的努力，並延續了穆迪到2040年在整個營運和價值鏈達成淨零排放的承諾，將最初的目標提前10年。穆迪還制定了經過驗證、以科學為基礎的中期淨零目標，並取得進展。關於這些目標的進展可在穆迪最近發佈的TCFD報告和利害關係者永續發展報告中查看。

如欲詳細瞭解穆迪在氣候方面的努力，請造訪其氣候中心頁面。

關於穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是全球整合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。穆迪的資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構業務往來的風險。我們相信，提高透明度、更知情的決策和公平取用資訊是通往共同進步的途徑。穆迪在40多個國家擁有超過11,500名員工，並將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。

《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，係根據對穆迪公司（「公司」）業務與營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。該等陳述可能包括「相信 」、「期望 」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「將要 」、「預測 」、「潛在 」、「繼續 」、「策略 」、「希望 」、「目標 」、「預估 」、「預計 」、「估計 」、「應該 」、「可能 」、「也許 」等詞語以及類似的表達或詞語及其變化形式，其傳達事件或結果的預期性質，通常代表前瞻性陳述。在此提醒股東和投資人，請勿過分依賴這些前瞻性陳述。除非適用法律和法規另有要求，本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊皆於發稿之日做出，且公司無義務（亦不打算）對相關陳述後續事態發展進行公開補充、更新或修改，無論這些補充、更新或者修改是由後續發展、預期變更或其他原因導致。鑑於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港 」條款，公司將舉例說明某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述產生（可能是大相逕庭的）差異的因素、風險和不確定性。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：新冠疫情對美國和全球金融市場波動性、美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額以及公司自身營運和人員的影響。許多其他因素可能導致實際結果與穆迪的展望不同，包括：信貸市場動盪或經濟放緩，這些因素可能會影響國內和/或國際資本市場債務和其他證券的發行數量；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管、信貸品質問題，利率變動以及金融市場的其他波動，如英國脫歐以及企業從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換所產生的不確定性等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅務協定和貿易壁壘有關的後果；市場對可能會影響我們的誠信或者會影響市場誠信觀念或獨立信用機構評等效用的疑慮；其他公司競爭性產品或科技的引進；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和監管要求提高的可能性；與穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評等觀點相關的訴訟風險，以及公司可能會不時捲入的其他訴訟、政府及監管程序、調查及問詢；美國立法中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款，以及將監管範圍擴大至包括用於監管目的的非歐盟評等；關鍵員工流失的可能性；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其它網路安全問題的漏洞；稅務當局對公司全球稅務計畫措施的檢查結果；如公司未能遵守適用於公司營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購或其他公司合併的影響以及公司成功整合該等被收購企業的能力；貨幣及匯率波動；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相逕庭，且目前或未來可能會因新冠疫情的爆發而加重。這些內容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」、以及公司不時向美國證券交易委員會遞交的其他文件中或由此而含有的資料中有更詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生，可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，然而，公司無法預測，亦無法評估任何新因素對公司的潛在影響。

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