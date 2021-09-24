穆迪宣布加入GFANZ新联盟：承诺调整产品和服务，到2050年实现温室气体净零排放

纽约--(BUSINESS WIRE)--穆迪公司(Moody’s Corporation, NYSE:MCO)今天宣布参与发起净零金融服务提供者联盟(Net Zero Financial Services Provider Alliance)，作为格拉斯哥净零金融联盟(GFANZ)的组成部分。作为创始成员，穆迪承诺调整所有相关产品和服务，以便到2050年实现温室气体净零排放，同时减少自身的运营排放。

穆迪公司总裁兼首席执行官Rob Fauber表示：“气候变化是世界最大的风险倍增因素，对经济体和社区而言都是一个严峻的挑战。整个金融业必须应对这一共同挑战，实现向强韧和可持续经济的紧急转型。按照2050年实现净零目标调整产品和服务将改善决策和加速资本流动，从而为转型提供支持。我们很高兴加入净零金融服务提供者联盟，这是我们为推动各组织做出更可持续决策而采取的最新举措。”

穆迪的目标是通过向金融机构和其他决策者提供与净零一致的数据、产品和服务来识别气候风险和新兴机会的投资，从而加速资本流动，支持向净零排放转型。

该公司的产品通过以下方式帮助市场参与者评估环境、社会和治理(ESG)风险并将其纳入资本配置和长期规划：

量化ESG对信用评级的影响，并将ESG因素纳入信用评估；

理解和衡量ESG表现以及气候和环境风险敞口，加强并资助可持续转型计划；以及

通过情景分析、定量建模和压力测试来评估和管理ESG风险。

穆迪与领先的投资顾问公司、审计机构、交易所、指数提供商、ESG研究和数据提供商以及代理研究机构一起加入了该联盟。

此次公布的行动扩大了穆迪在减少排放和应对日益严重的气候危机方面的努力，并延续了穆迪到2040年在整个运营和价值链实现净零排放的承诺，将最初的目标提前了10年。穆迪还制定了经过验证的、以科学为基础的中期净零目标，并取得了进展。关于这些目标的进展可在穆迪最近发布的TCFD报告和利益相关方可持续发展报告中查看。

如需详细了解穆迪在气候方面的努力，请访问其气候中心页面。

关于穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是一家全球综合性风险评估公司，可助力组织做出更好的决策。穆迪的数据、分析解决方案和见解可帮助决策者发现机遇，并管理与其他机构业务往来的风险。我们相信，提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。穆迪在40多个国家拥有超过11,500名员工，并将国际业务与地方专长以及超过一个世纪的金融市场经验结合在一起。更多信息请访问moodys.com/about。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对穆迪公司（“公司”）业务与运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。该等陈述可能包括“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“将要”、“预测”、“潜在”、“继续”、“战略”、“希望”、“目标”、“预估”、“预计”、“估计”、“应该”、“可能”、“也许”等词语以及类似的表达或词语及其变体，其传达事件或结果的预期性质，通常代表前瞻性陈述。在此提醒股东和投资者，请勿过分依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律和法规另有要求，本新闻稿中的前瞻性陈述和其他信息皆于发稿之日做出，且公司无义务（亦不打算）对相关陈述后续事态发展进行公开补充、更新或修改，无论这些补充、更新或者修改是由后续发展、预期变更或其他原因导致。鉴于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，公司将举例说明某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述产生（可能是大相径庭的）差异的因素、风险和不确定性。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：新冠疫情对美国和世界金融市场波动性、美国和全球总体经济状况和国内生产总值以及公司自身运营和人员的影响。许多其他因素可能导致实际结果不同于穆迪的展望，包括：信贷市场动荡或经济放缓，这些因素可能会影响国内和/或国际资本市场债务和其他证券的发行数量；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管、信贷质量问题，利率变动以及金融市场的其他波动，如英国脱欧以及各公司从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)过渡所产生的不确定性等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易及经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税、税收协定和贸易壁垒有关的后果；市场对可能会影响我们的诚信或者会影响市场诚信观念或独立信用机构评级效用的担忧；其他公司竞争性产品或技术的引入；竞争对手或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；欧盟和其他国外司法管辖区竞争加剧和监管要求提高的可能性；与穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)评级观点相关的诉讼风险，以及公司可能会不时卷入的其他诉讼、政府及监管程序、调查及问询；美国立法中对辩护标准进行了修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规定；欧盟规定中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；关键员工流失的可能；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络攻击或其它网络安全问题的漏洞；税务当局对公司全球税务计划措施的检查结果；如公司未能遵守适用于公司运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购或其他公司合并的影响以及公司成功整合该等被收购企业的能力；货币及汇率波动；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致穆迪的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果大相径庭，且目前或未来可能会因新冠疫情的爆发而加重。这些内容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”、以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更加详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的业绩之间发生重大差异，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，然而，公司无法对其进行预测，亦无法评估任何新因素对公司的潜在影响。

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