NuScale Power tekent memorandum van overeenstemming met Getka en UNIMOT om SMR-implementatie in Polen te verkennen

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, Getka Group (Getka) en UNIMOT S.A. (UNIMOT) hebben vandaag aangekondigd dat de drie bedrijven een memorandum van overeenkomst (Memorandum of Understanding, MOU) hebben ondertekend met zakelijke doeleinden, waaronder het verkennen van de inzet van de kleine modulaire reactortechnologie (small modular reactor, SMR) van NuScale als een oplossing voor het hergebruiken van kolen voor bestaande kolencentrales in Polen. Getka is een in Oklahoma gevestigd geïntegreerd energiebedrijf dat bouwwerkzaamheden, en aardolie, geraffineerde producten en alternatieve energie levert. Door middel van haar Zero Impact-strategie richt Getka zich op het reduceren van emissies via hernieuwbare energie. UNIMOT is een in Polen gevestigde multi-energie kapitaalgroep die haar groot- en kleinhandelsklanten brandstofproducten, gas en elektriciteit aanbiedt, waaronder hernieuwbare energie. Deze overeenkomst toont de waarde aan van internationaal partnerschap en samenwerking bij het gebruik van SMR-technologie van NuScale om in het hele land kolencentrales te hergebruiken.

In het kader van het MOU zal NuScale het onderzoek door Getka en UNIMOT ondersteunen van de SMR-technologie van NuScale als een oplossing voor repowering/hergebruiken van kolen voor bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales en meer in het algemeen voor de implementatie van nieuwe kerncentrales in Polen. Het onderzoek omvat een analyse van technische, economische, juridische, regelgevende, financiële en organisatorische factoren.

“NuScale is verheugd om samen te werken met Getka en UNIMOT bij de mogelijke inzet van NuScale Power-centrales in Polen”, zei John Hopkins, voorzitter en CEO van NuScale Power. “Het partnerschap tussen deze drie bedrijven demonstreert de veelzijdigheid en waarde van de SMR-technologie van NuScale voor een verscheidenheid aan toepassingen. De SMR’s van NuScale zijn een ideale schone, betrouwbare en betaalbare energieoplossing voor het hergebruiken van oude kolengestookte elektriciteitscentrales in heel Polen.”

“Dit project sluit aan bij onze inzet om de Poolse energie-infrastructuur koolstofarm te maken en te diversifiëren”, zei Dariusz Cichocki, voorzitter en CEO van de Getka Group. “Via ons doorlopend partnerschap met UNIMOT zijn we verheugd om samen te werken met NuScale om innovatieve oplossingen op de markt te brengen in Centraal-Europa.”

“We zijn blij dat dit een ander gebied is om emissiearme projecten in Polen te ontwikkelen, waar we net zo betrokken kunnen zijn als de UNIMOT Group bij ontkoling. Onze rol is het promoten van de SMR-technologie als een betrouwbaar alternatief voor steenkooltechnologieën en het verwerven van zakelijke partners op de Poolse markt. Uiteindelijk zijn we ook van plan een samenwerkingsplatform te creëren met Poolse academische centra en potentiële Poolse leveranciers van componenten om deze technologie in ons land te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we de energietransformatie van Polen actief ondersteunen en tegelijkertijd de activiteiten van onze Groep diversifiëren”, zei Adam Sikorski, voorzitter van de raad van bestuur van UNIMOT S.A.

In augustus 2020 schreef NuScale geschiedenis als de eerste en enige SMR die ontwerpgoedkeuring ontving van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission en in juli 2021 publiceerde de commissie de voorgestelde regel die het NuScale-ontwerp zou certificeren. Een cruciale stap in de richting van de constructie en implementatie van deze SMR-technologie. Het programma van het bedrijf behoudt een krachtig elan richting commercialisatie van zijn SMR-technologie, inclusief ontwikkeling van de toeleveringsketen, standaard centrale-ontwerp, planning van opleveringsactiviteiten voor de centrale, en plannen voor de opstart en inbedrijfstelling van de centrale.

Over NuScale Power

NuScale Power heeft een nucleaire energiecentrale met nieuwe modulaire lichte waterreactor ontwikkeld om energie te leveren voor stroomopwekking, stadsverwarming, waterontzilting, waterstofproductie en andere proceswarmtetoepassingen. In het ontwerp van deze baanbrekende kleine modulaire reactor (SMR) is een NuScale Power Module™ opgenomen. Deze is volledig in de fabriek vervaardigd en in staat om 77 MW aan elektriciteit te genereren met behulp van een veiligere, kleinere en schaalbare versie van drukwaterreactor-technologie. Het schaalbare ontwerp van NuScale – energiecentrales die tot vier, zes of 12 individuele energiemodules kan omvatten – biedt de voordelen van koolstofvrije energie en vermindert de financiële verplichtingen die zijn verbonden aan nucleaire faciliteiten van gigawatt-omvang. De meerderheidsinvesteerder in NuScale is Fluor Corporation, een mondiaal engineering-, aanbestedings- en constructiebedrijf met 70 jaar ervaring op het gebied van commerciële nucleaire energie.

Het hoofdkwartier van NuScale is gevestigd in Portland, OR en het bedrijf heeft vestigingen in Corvallis, OR, Rockville, MD, Charlotte, NC, Richland, WA, en London, VK. Volg ons op Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power en Instagram: nuscale_power. Bezoek de website van NuScale Power.

Over Getka Group

Getka Group is een geïntegreerd energiebedrijf dat bouwwerkzaamheden, en aardolie, geraffineerde producten en alternatieve energie levert. Het bedrijf is gericht op strategische binnenlandse en wereldwijde groei die de veiligheid van Amerikaanse energiereserves en -bronnen verbindt met de huidige veranderende wereldwijde energiemarkt. Meer informatie is online beschikbaar op www.getka.com

Over UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. is een multi-energie kapitaalgroep die haar groot- en kleinhandelsklanten brandstofproducten, gas en elektriciteit aanbiedt, waaronder hernieuwbare energie. Onder de merknaam AVIA ontwikkelt UNIMOT een keten van tankstations in Polen en vanaf juni 2020 biedt de UNIMOT Groep fotovoltaïsche panelen aan onder de merknaam AVIA Solar. De activiteit van UNIMOT S.A. is gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring. Vanaf maart 2017 staat het bedrijf genoteerd aan de beurs van Warschau. Meer informatie is online beschikbaar op: https://www.unimot.pl/?lang=en

