NuScale Power signe un protocole d'accord avec Getka et UNIMOT pour explorer le déploiement SMR en Pologne

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, Getka Group (Getka) et UNIMOT S.A. (UNIMOT) ont annoncé aujourd'hui que les trois sociétés ont signé un protocole d'accord à des fins commerciales, notamment pour explorer le déploiement de la technologie de petit réacteur modulaire (small modular reactor, SMR) de NuScale en tant que solution de réutilisation du charbon pour les centrales électriques au charbon existantes en Pologne. Getka est une société énergétique intégrée basée en Oklahoma qui fournit la construction et la livraison de pétrole, de produits raffinés et d'énergie alternative. Tirant parti de sa stratégie à impact zéro, Getka se concentre sur la réduction des volumes d’émissions grâce aux énergies renouvelables. UNIMOT est un groupe de capital multi-énergie basé en Pologne qui propose à ses clients, grossistes et détaillants, des produits de carburant, du gaz et de l'électricité, y compris des énergies renouvelables. Cet accord démontre la valeur du partenariat international et de la collaboration dans l'utilisation de la technologie SMR de NuScale pour réaffecter les centrales au charbon à travers le pays.

Dans le cadre du protocole d'accord, NuScale soutiendra l'examen par Getka et UNIMOT de la technologie SMR de NuScale en tant que solution de remotorisation/réaffectation du charbon pour les centrales électriques au charbon existantes et plus largement pour la mise en œuvre de nouvelles centrales nucléaires en Pologne. L'examen comprendra une analyse des facteurs techniques, économiques, juridiques, réglementaires, financiers et organisationnels.

« NuScale est ravi de s'associer à Getka et UNIMOT pour le déploiement potentiel des centrales NuScale Power en Pologne », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale Power. « Le partenariat entre ces trois sociétés démontre la polyvalence et la valeur de la technologie SMR de NuScale pour une variété d'applications. Les SMR de NuScale sont une solution énergétique idéale, propre, fiable et abordable pour réutiliser les centrales électriques au charbon mises hors-service dans toute la Pologne. »

« Ce projet s'aligne sur notre engagement à décarboner et à diversifier l'infrastructure énergétique de la Pologne », a déclaré Dariusz Cichocki, président-directeur général du groupe Getka. « Grâce à la constance de notre partenariat avec UNIMOT, nous sommes ravis de nous associer à NuScale pour commercialiser des solutions innovantes en Europe centrale. »

« Nous sommes ravis qu'il s'agisse d'un autre domaine pour développer des projets à faibles émissions en Pologne, où nous pouvons être aussi impliqués que le groupe UNIMOT dans la décarbonation. Notre rôle consistera à promouvoir la technologie SMR en tant qu'alternative fiable aux technologies charbon et à acquérir des partenaires commerciaux sur le marché polonais. À terme, nous avons également l'intention de créer une plateforme de collaboration avec des centres universitaires polonais et des fournisseurs potentiels de composants polonais pour développer cette technologie dans notre pays. De ce fait, nous pouvons soutenir activement la transformation énergétique de la Pologne, tout en diversifiant les activités de notre groupe », a déclaré Adam Sikorski, président du conseil de direction d'UNIMOT S.A.

En août 2020, NuScale est entré dans l’histoire en tant que premier et seul SMR à recevoir l'approbation de conception de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et en juillet 2021, la Commission a publié la proposition de norme qui certifierait la conception de NuScale - une étape cruciale vers le développement et déploiement de cette technologie SMR. La société continue de maintenir une forte dynamique de programme visant la commercialisation de sa technologie SMR, et incluant le développement de la chaîne logistique, la conception d’usine standard, la planification des activités de livraison de l’usine, et les plans de démarrage et de mise en service.

À propos de NuScale Power

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène et d’autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (Small Modular Reactor, SMR) comprend un NuScale Power Module™ entièrement fabriqué en usine, capable de générer 77 MW d’électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisque les centrales peuvent accueillir jusqu’à quatre, six ou 12 modules d’alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d’une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d’un gigawatt. L’investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, comptant 70 années d’expérience dans le secteur de l’énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l’Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l’Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l’État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale Power, et Instagram : Nuscale_power. Consultez le site Internet de NuScale Power.

À propos du Getka Group

Getka Group est une société énergétique intégrée fournissant la construction et la livraison de pétrole, de produits raffinés et d'énergie alternative. La société se concentre sur une croissance stratégique nationale et mondiale qui relie la sécurité des réserves et des ressources énergétiques des États-Unis au marché mondial de l'énergie en constante évolution. Un complément d'information est disponible sur www.getka.com

À propos d'UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. est un groupe de capital multi-énergie qui propose à ses clients, grossistes et détaillants, des produits de carburant, du gaz et de l'électricité, y compris des énergies renouvelables. Sous la marque AVIA, UNIMOT développe une chaîne de stations-service en Pologne et depuis juin 2020, le Groupe UNIMOT propose des panneaux photovoltaïques sous la marque AVIA Solar. L'activité d'UNIMOT S.A. s’appuie sur plus de 25 années d'expérience. Depuis mars 2017, la société est cotée à la Bourse de Varsovie. Plus d'informations sont disponibles en ligne à l’adresse : https://www.unimot.pl/?lang=en

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.