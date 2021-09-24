《氣候宣言》公布86家新的簽約組織，包括寶僑、惠普和Salesforce等，彰顯其到2040年或更早實現淨零碳的承諾

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon)和Global Optimism今天宣布，目前已有超過200家公司簽署《氣候宣言》(The Climate Pledge)。新加入《氣候宣言》的86家簽約組織包括寶僑(Procter & Gamble)、惠普(HP)、Salesforce、ASOS和Nespresso。《氣候宣言》的簽約組織全球年收入總計超過1.8兆美元，在21個國家和地區的26個產業中擁有超過700萬名員工。為達成到2040年實現淨零碳的目標，即比《巴黎協定》的目標提前10年，《氣候宣言》目前的簽約組織預計將總共減少19.8億噸碳排放（以2020年為基線）。這相當於目前全球年排放量的5.4%，展現了《氣候宣言》預計在應對氣候變遷和促使採取更多行動解決氣候危機方面產生的集體影響。

《氣候宣言》的簽約組織同意：

定期測量和報告溫室氣體排放量；

依照《巴黎協定》，透過真正的業務變革和創新實施脫碳策略，包括提高效率、可再生能源、材料削減及其他碳排放消除措施；

透過額外的、可量化的、真正的、持久的和具有社會效益的抵消措施來中和所有剩餘的碳排放，從而到2040年實現淨零年碳排放。

亞馬遜執行長Andy Jassy表示：「我認為，當前像亞馬遜這樣的公司比以往任何時候都更有義務為保護我們的星球而帶頭採取行動。但是，解決這一挑戰的重任不可能由一家公司來完成；而是需要我們所有人共同行動，我們很高興宣布已有超過200家企業加入《氣候宣言》，這意味著他們承諾將努力提前十年達成《巴黎協定》的目標。」

多家新簽約組織已在減少碳排放方面取得了重大進展。自2010年以來，寶僑將全球業務的絕對排放量減少了52%。該公司還將可再生電力的購買量增加了97%，並與消費者合作，利用汰漬和碧浪等產品，在家裡輕鬆為永續發展做出貢獻，透過冷水洗滌幫助減少了1,500萬噸的碳排放。寶僑最近宣布了一項宏偉目標，即到2040年實現從原材料到零售商的營運、運輸和供應鏈的淨零排放。Nespresso以其在咖啡豆、咖啡膠囊以及咖啡杯方面的專業知識而聞名，該公司宣布了其應對氣候變遷道路上的一項重大里程碑：到2022年，家庭和專業場所的每一杯Nespresso咖啡都將達到碳中和。ASOS宣布，作為其「碳2020」(Carbon 2020)策略的一部分，公司自2015年以來每年都在減少排放，並在此期間將排放強度降低了30%，相當於避免了11萬噸的碳排放。今年稍早，惠普發布了一系列雄心勃勃的氣候承諾，包括到2040年在公司整個價值鏈上實現碳和其他溫室氣體淨零排放的目標，以及到2030年將絕對排放量減少50%（與2019年相比）。此外，Salesforce最近發布了新的氣候承諾並將其整合到供應鏈合約中，以幫助供應商減少碳排放。

寶僑董事會主席、總裁兼執行長David S. Taylor表示：「有效解決氣候變遷需要跨產業的合作和根據科學的可信行動。寶僑在過去十年取得了重大進展，但我們知道我們必須更進一步。未來的任務是十分緊迫而困難的，超過了任何一家公司所能獨立解決的範圍。寶僑很自豪能加入《氣候宣言》，希望我們一起努力，為子孫後代保護我們共同的家園。」

惠普總裁兼執行長Enrique Lores表示：「氣候危機的緊迫性要求我們採取更為積極的行動來保護我們的地球，而《氣候宣言》是朝著正確方向邁出的又一步。惠普已經對科技領域多項極為全面、積極的氣候行動作出承諾，我們正在我們的產品和服務組合、營運足跡和更廣泛的價值鏈中推動這一議程，以最大限度地發揮我們的影響力。現在我們擁有絕佳的機會，能夠在推動未來業務成長的同時打造一個更永續的未來。」

企業活動是氣候變遷的原因之一，而大幅減少溫室氣體排放可以緩解不斷上升的氣溫。因此世界各地的公司都需要採取立竿見影而又目標遠大的行動。《氣候宣言》的簽約組織在因應氣候變遷和幫助創造未來的低碳經濟方面處於獨一無二的重要地位。

ASOS執行長Nick Beighton表示：「氣候變遷是我們這個時代的決定性挑戰。企業必須單獨及共同採取更為激進和果斷的行動，針對不斷升級的危機尋求因應之道，因此ASOS很自豪能與亞馬遜、Global Optimism及《氣候宣言》的其他簽約組織並肩戰鬥，並選擇加入《聯合國氣候變遷框架公約》(UNFCCC)的奔向零碳運動(Race to Zero campaign)。這些行動加強了我們對永續性的承諾，並意味著我們將透過加入一個能夠分享知識、想法和最佳實務的社群來實現這一重要使命。」

雀巢Nespresso執行長Guillaume Le Cunff表示：「現在已經到了必須採取緊急行動的時候。我們正進入至為關鍵的十年——我們非常有必要採取行動來保護地球，不僅為了子孫後代，更是為了人類的未來。我相信，如果所有相關方共同行動，私人部門能夠成為變革的有力促進因素。因此我們很自豪成為《氣候宣言》的簽約組織，這項淨零碳承諾符合我們的碳中和承諾，透過對我們的直接排放和全球供應鏈排放進行顯著脫碳，同時利用高品質的內部和外部碳抵消措施來中和所有剩餘的排放。」

Salesforce影響長Suzanne BiDianca表示：「我們正處於一場氣候危機之中。Salesforce認為企業是變革的最大平臺，我們認為環境是一個關鍵的利害關係人。因此Salesforce很自豪加入《氣候宣言》，加速擴大企業氣候行動，以推動有意義的改變。每一家公司在拯救地球的行動中都應發揮重要作用。我們致力於發揮Salesforce的全部力量，透過幫助全球超大型企業加速實現淨零碳來創造永續的未來；透過保護、恢復和種植1兆棵樹來封存多達1,000億噸碳；並推動生態創業革命。」

今天的聲明是對聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)最新報告的調查結果作出的回應，該報告強調了在因應氣候危機方面提高緊迫度的必要性。除非立即、迅速、大規模減少溫室氣體排放，否則將氣溫上升限制在接近1.5攝氏度甚至2攝氏度之內將變成無法實現的目標。

聯合國氣候變遷公約前執行秘書長、現任Global Optimism創始合夥人的Christiana Figueres表示：「IPCC最近發布的報告是迄今為止最嚴厲的警告：支持人類生命的系統正達到臨界點，而採取果斷行動的時間窗口正逐漸縮小。我們必須以勇氣和信念來直面來自科學界的警告。從這個角度來看，令人倍感鼓舞的是，又有86家公司——其中包括一些全球家喻戶曉的公司——現正加入《氣候宣言》，承諾加快行動，及時因應氣候變遷，在建設低碳經濟中發揮重要作用。我期待《氣候宣言》的200多家簽約組織組成的群體能夠發揮領導力，並產生積極成果。」

亞馬遜和Global Optimism歡迎新加入的《氣候承諾》簽約組織：

1. Accenture 30. Fileni 59. Omni Logistics 2. Advansor A/S 31. Flooglebinder 60. Palo Alto Networks 3. AGRONOMICS 32. Geotab Inc. 61. pema elektrotechnik gmbh 4. Aico 33. GSK 62. PortXchange 5. AmpUp 34. Glovo 63. Primafrio 6. Arrow Sky Media 35. GoCodeGreen 64. Procter & Gamble 7. ASOS 36. GODI 65. Relais Colis 8. AutoBrush 37. Greenko Energy Holdings 66. Rider Levett Bucknall UK Ltd 9. Aviva 38. GRM Consulting Ltd 67. Sabey Data Centers 10. Balloon One 39. HP 68. SAITECH Limited 11. Boma Jewelry 40. Holt Renefrew 69. Salesforce 12. Brown Thomas Arnotts 41. Intertape Polymer Group 70. Scania 13. BT Group PLC 42. Keltbray 71. Selfridges 14. Canva 43. KnowBe4 72. Sulmara 15. CarbonCure 44. Landsec 73. The Dragon Group 16. CBRE 45. Lighthouse 74. The Lamington Group 17. Clean Energy Fuels 46. Linney 75. Treedom 18. Concentric Advisors 47. Logicompany3 76. trilefa 19. Costain 48. Logitech 77. Tunley Engineering 20. Crown Holdings Inc. 49. Mahou San Miguel 78. Turntide Technologies 21. Cundall 50. Medoola 79. UPL 22. De Bijenkorf 51. Midstream Lighting 80. UrbanX Renewables Group 23. Deloitte 52. Mighty Buildings 81. Vanquish Carbon Advisors 24. Diligent 53. Mohawk Group 82. VMware 25. Dimagi 54. mydollarbills 83. WIMB Lifestyle 26. Edmund Bell 55. NDB Inc. 84. WPP 27. Enfuce Financial Services 56. Nespresso 85. Xero 28. ECONYQ Technologies Ltd. 57. Neuron Mobility 86. Zenergi 29. FAN Courier 58. Ogury

請造訪《氣候宣言》網站，瞭解《氣候宣言》的全部201家簽約組織以及他們為公司脫碳而採取的行動，包括：

ASOS

ASOS認為，偉大的時尚，無論是在風格、價格還是在影響方面都不應有妥協。公司已經設定了具有挑戰性的目標，以減少其產品、業務和物流對環境的影響，並一直在尋找新的方法來推動永續發展。今年，ASOS的長期碳減排策略——「碳2020」(Carbon 2020)結束。此策略於2015年宣布，設定了至2020年每年減少營運碳排放的目標。這個專案非常成功，因為ASOS每年都在減少排放，並在此過程中減少了30%的排放強度。這相當於避免了總計達11萬噸的碳排放。ASOS正不斷努力使其營運脫碳，例如透過優先考慮海上、公路和鐵路貨運，並與供應鏈夥伴合作，以推動低碳創新。這些努力包括使用電動汽車送貨，在ASOS的辦公室組合中實施100%可再生能源，以及最大限度地回收包裝內容。隨著「碳2020」即將結束，ASOS正在制定更宏大的長期目標，以減少其碳足跡。

惠普

今年稍早，惠普公司發布了一系列雄心勃勃的氣候承諾。到2040年，公司的整個價值鏈（從營運到產品，再到全球供應鏈）將實現碳和其他溫室氣體的淨零排放，包括至2030年時50%的絕對減排（與2019年相比）。總體而言，惠普專注於加速策略，旨在將業務成長與碳排放和資源消耗脫鉤，推動創新，並改變設計和商業模式。具體措施包括將列印和電腦作為服務、永續材料、供應鏈合作、對可再生電力的投資以及產品能源效率的提高等。

Nespresso

Nespresso以其從咖啡豆、咖啡膠囊到咖啡杯的專業知識而聞名，該公司非常自豪能夠在整個價值鏈中優先考慮負責任和永續的實踐，同時在其提供的產品和服務中秉持最嚴格的品質標準。每杯咖啡都有碳足跡，這是其整個生命週期（從農場到生命結束）的所有活動造成的。自2009年以來，Nespresso的氣候藍圖一直專注於開發解決方案，減少上述生命週期內特定活動的溫室氣體排放。公司的目標是帶來重大影響的活動，無論是否處於其直接控制的範圍之內。從機器能源效率到可再生能源，從永續農業實踐到循環利用，公司在這些方面所做的工作已經減少了每一杯Nespresso咖啡的碳足跡。2020年9月，Nespresso宣布了公司因應氣候變化旅途中的一項重大里程碑：到2022年，家庭和專業場所的每一杯Nespresso咖啡都將達到碳中和。這一承諾建立在公司為減少每杯咖啡排放量所採取的持續行動的基礎之上，與2009年的生命週期評估研究相比，其排放量減少了24%。在電力方面，可再生能源占Nespresso工廠所使用電力的100%。

寶僑(P&G)

寶僑擁有世界知名且值得信賴的優質領導品牌組合，為全球50億消費者提供服務。2007年，寶僑制定了減少其生產設施中的溫室氣體(GHG)排放的首個目標。如今寶僑已擴大並加速了相關工作，以解決整個產品和營運生命週期的溫室氣體排放。自2010年以來，寶僑將全球業務的絕對排放減少了52%。公司還將可再生電力的購買量增加了97%，並與消費者合作，利用汰漬和碧浪等產品，在家裡輕鬆為永續發展做出貢獻，透過冷水洗滌幫助減少了1500萬噸的碳排放。寶僑最近宣布將加速推動這方面的進展，設定了到2040年實現從原材料到零售商的營運、運輸和供應鏈淨零排放的遠大目標。這項極富雄心的淨零碳目標再次證明寶僑現在已將減少排放作為優先事項，在使用現有工具的同時面向更環保的未來進行創新。

Salesforce

作為全球排名第一的客戶關係管理(CRM)平臺，Salesforce認為企業是最大的變革平臺，而環境是關鍵的利害關係人。從供應商和客戶到技術和品牌，Salesforce積極發揮其最大的影響力，在面對有史以來規模最大、風險最高的挑戰——氣候緊急情況時，將其作為變革的動因。Salesforce的永續性倡議主要關注全球淨零排放過程，動員全球各方努力再種植一兆棵樹，以及保護和修復全球海洋。Salesforce透過永續發展雲(Sustainability Cloud)幫助企業加速淨零碳之路，獲取單一真相來源，並迅速對其碳排放資料採取行動。作為全球平臺UpLink的聯合創始公司，Salesforce幫助連接世界各地的一萬多位生態創業者，協助他們開發旨在推動永續發展的下一代創新解決方案。作為聯合國全球契約(UN Global Compact)和聯合國生態系統恢復十年倡議(UN Decade on Ecosystem Restoration)的參與者，Salesforce正再幫助領導全球運動，使企業與聯合國永續發展目標保持一致，並為所有人建立一個更安全、更平等、更永續的未來。

關於《氣候宣言》

2019年，亞馬遜和Global Optimism共同發起《氣候宣言》(The Climate Pledge)，承諾提前10年達成《巴黎協定》目標，到2040年實現淨零碳排放。截止目前，已有201家機構簽署《氣候宣言》，這也傳達出一個重要信號，即市場對有助於減少碳排放的產品和服務的需求將迅速成長。如需瞭解更多資訊，請造訪www.theclimatepledge.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS、Kindle自出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

關於Global Optimism

在2015年簽訂具有里程碑意義的《巴黎協定》後，Christiana Figueres和Tom Rivett-Carnac合作組建了Global Optimism，以我們所有人現在都需要的「積極樂觀」(can-do)態度建立新的敘述、支持各項運動和合作夥伴關係，以實現《巴黎協定》所要求的轉變。為了達成到2030年將全球溫室氣體排放量減半的目標，人類需要做出某些選擇，我們與願意投資於這些選擇的領先企業建立夥伴關係並展開了多種運動，以便最終到2050年達到淨零碳，並形成一個自然積極的經濟體。如需瞭解更多資訊，請造訪GlobalOptimism.com。

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