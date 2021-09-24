《气候宣言》公布86家新的签约组织，包括宝洁、惠普和Salesforce等，彰显其到2040年或更早实现净零碳的承诺

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon)和Global Optimism今天宣布，目前已有超过200家公司签署《气候宣言》(The Climate Pledge)。新加入《气候宣言》的86家签约组织包括宝洁(Procter & Gamble)、惠普(HP)、Salesforce、ASOS和奈斯派索(Nespresso)。《气候宣言》的签约组织全球年收入总计超过1.8万亿美元，在21个国家和地区的26个行业中拥有超过700万名员工。为达成到2040年实现净零碳的目标，即比《巴黎协定》的目标提前10年，《气候宣言》目前的签约组织预计将总共减少19.8亿吨碳排放（以2020年为基线）。这相当于目前全球年排放量的5.4%，体现了《气候宣言》预计在应对气候变化和促使采取更多行动解决气候危机方面产生的集体影响。

《气候宣言》的签约组织同意：

定期测量和报告温室气体排放量；

依照《巴黎协定》，通过真正的业务变革和创新实施脱碳战略，包括提高效率、可再生能源、材料削减及其他碳排放消除措施；

通过额外的、可量化的、真正的、持久的和具有社会效益的抵消措施来中和所有剩余的碳排放，从而到2040年实现净零年碳排放。

亚马逊首席执行官Andy Jassy表示：“我认为，当前像亚马逊这样的公司比以往任何时候都更有义务为保护我们的星球而带头采取行动。但是，解决这一挑战的重任不可能由一家公司来完成；而是需要我们所有人共同行动，我们很高兴宣布已有超过200家企业加入《气候宣言》，这意味着他们承诺将努力提前十年达成《巴黎协定》的目标。”

多家新签约组织已在减少碳排放方面取得了重大进展。自2010年以来，宝洁将全球业务的绝对排放量减少了52%。该公司还将可再生电力的购买量增加了97%，并与消费者合作，利用汰渍和碧浪等产品，在家里轻松为可持续发展做出贡献，通过冷水洗涤帮助减少了1,500万吨的碳排放。宝洁最近宣布了一项宏伟目标，即到2040年实现从原材料到零售商的运营、运输和供应链的净零排放。奈斯派索以其在咖啡豆、咖啡胶囊以及咖啡杯方面的专业知识而闻名，该公司宣布了其应对气候变化道路上的一项重大里程碑：到2022年，家庭和专业场所的每一杯奈斯派索咖啡都将达到碳中和。ASOS宣布，作为其“碳2020”(Carbon 2020)战略的一部分，公司自2015年以来每年都在减少排放，并在此期间将排放强度降低了30%，相当于避免了11万吨的碳排放。今年早些时候，惠普发布了一系列雄心勃勃的气候承诺，包括到2040年在公司整个价值链上实现碳和其他温室气体净零排放的目标，以及到2030年将绝对排放量减少50%（与2019年相比）。此外，Salesforce最近发布了新的气候承诺并将其整合到供应链合同中，以帮助供应商减少碳排放。

宝洁董事会主席、总裁兼首席执行官David S. Taylor表示：“有效解决气候变化需要跨行业的合作和基于科学的可信行动。宝洁在过去十年取得了重大进展，但我们知道我们必须更进一步。未来的任务是十分紧迫而困难的，超过了任何一家公司所能独立解决的范围。宝洁很自豪能加入《气候宣言》，希望我们一起努力，为子孙后代保护我们共同的家园。”

惠普总裁兼首席执行官Enrique Lores表示：“气候危机的紧迫性要求我们采取更为积极的行动来保护我们的地球，而《气候宣言》是朝着正确方向迈出的又一步。惠普已经对科技领域多项极为全面、积极的气候行动作出承诺，我们正在我们的产品和服务组合、运营足迹和更广泛的价值链中推动这一议程，以最大限度地发挥我们的影响力。现在我们拥有绝佳的机会，能够在推动未来业务增长的同时打造一个更可持续的未来。”

企业活动是气候变化的原因之一，而大幅减少温室气体排放可以缓解不断上升的气温。因此世界各地的公司都需要采取立竿见影而又目标远大的行动。《气候宣言》的签约组织在应对气候变化和帮助创造未来的低碳经济方面处于独一无二的重要地位。

ASOS首席执行官Nick Beighton表示：“气候变化是我们这个时代的决定性挑战。企业必须单独及共同采取更为激进和果断的行动，针对不断升级的危机寻求应对之道，因此ASOS很自豪能与亚马逊、Global Optimism及《气候宣言》的其他签约组织并肩战斗，并选择加入《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的奔向零碳运动(Race to Zero campaign)。这些行动加强了我们对可持续性的承诺，并意味着我们将通过加入一个能够分享知识、想法和最佳实践的社区来实现这一重要使命。”

雀巢奈斯派索首席执行官Guillaume Le Cunff表示：“现在已经到了必须采取紧急行动的时候。我们正进入至为关键的十年——我们非常有必要采取行动来保护地球，不仅为了子孙后代，更是为了人类的未来。我相信，如果所有相关方共同行动，私营部门能够成为变革的有力促进因素。因此我们很自豪成为《气候宣言》的签约组织，这项净零碳承诺符合我们的碳中和承诺，通过对我们的直接排放和全球供应链排放进行显著脱碳，同时利用高质量的内部和外部碳抵消措施来中和所有剩余的排放。”

Salesforce首席影响官Suzanne BiDianca表示：“我们正处于一场气候危机之中。Salesforce认为企业是变革的最大平台，我们认为环境是一个关键的利益相关方。因此Salesforce很自豪加入《气候宣言》，加速扩大企业气候行动，以推动有意义的改变。每一家公司在拯救地球的行动中都应发挥重要作用。我们致力于发挥Salesforce的全部力量，通过帮助全球超大型企业加速实现净零碳来创造可持续的未来；通过保护、恢复和种植1万亿棵树来封存多达1,000亿吨碳；并推动生态创业革命。”

今天的声明是对联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新报告的调查结果作出的回应，该报告强调了在应对气候危机方面提高紧迫度的必要性。除非立即、迅速、大规模减少温室气体排放，否则将气温上升限制在接近1.5摄氏度甚至2摄氏度之内将变成无法实现的目标。

联合国气候变化公约前执行秘书长、现任Global Optimism创始合伙人的Christiana Figueres表示：“IPCC最近发布的报告是迄今为止最严厉的警告：支持人类生命的系统正达到临界点，而采取果断行动的时间窗口正逐渐缩小。我们必须以勇气和信念来直面来自科学界的警告。从这个角度来看，令人倍感鼓舞的是，又有86家公司——其中包括一些全球家喻户晓的公司——现正加入《气候宣言》，承诺加快行动，及时应对气候变化，在建设低碳经济中发挥重要作用。我期待《气候宣言》的200多家签约组织组成的群体能够发挥领导力，并产生积极成果。”

亚马逊和Global Optimism欢迎新加入的《气候承诺》签约组织：

1. Accenture 30. Fileni 59. Omni Logistics 2. Advansor A/S 31. Flooglebinder 60. Palo Alto Networks 3. AGRONOMICS 32. Geotab Inc. 61. pema elektrotechnik gmbh 4. Aico 33. GSK 62. PortXchange 5. AmpUp 34. Glovo 63. Primafrio 6. Arrow Sky Media 35. GoCodeGreen 64. Procter & Gamble 7. ASOS 36. GODI 65. Relais Colis 8. AutoBrush 37. Greenko Energy Holdings 66. Rider Levett Bucknall UK Ltd 9. Aviva 38. GRM Consulting Ltd 67. Sabey Data Centers 10. Balloon One 39. HP 68. SAITECH Limited 11. Boma Jewelry 40. Holt Renefrew 69. Salesforce 12. Brown Thomas Arnotts 41. Intertape Polymer Group 70. Scania 13. BT Group PLC 42. Keltbray 71. Selfridges 14. Canva 43. KnowBe4 72. Sulmara 15. CarbonCure 44. Landsec 73. The Dragon Group 16. CBRE 45. Lighthouse 74. The Lamington Group 17. Clean Energy Fuels 46. Linney 75. Treedom 18. Concentric Advisors 47. Logicompany3 76. trilefa 19. Costain 48. Logitech 77. Tunley Engineering 20. Crown Holdings Inc. 49. Mahou San Miguel 78. Turntide Technologies 21. Cundall 50. Medoola 79. UPL 22. De Bijenkorf 51. Midstream Lighting 80. UrbanX Renewables Group 23. Deloitte 52. Mighty Buildings 81. Vanquish Carbon Advisors 24. Diligent 53. Mohawk Group 82. VMware 25. Dimagi 54. mydollarbills 83. WIMB Lifestyle 26. Edmund Bell 55. NDB Inc. 84. WPP 27. Enfuce Financial Services 56. Nespresso 85. Xero 28. ECONYQ Technologies Ltd. 57. Neuron Mobility 86. Zenergi 29. FAN Courier 58. Ogury

请访问《气候宣言》网站，了解《气候宣言》的全部201家签约组织以及他们为公司脱碳而采取的行动，包括：

ASOS

ASOS认为，伟大的时尚，无论是在风格、价格还是在影响方面都不应有妥协。公司已经设定了具有挑战性的目标，以减少其产品、业务和物流对环境的影响，并一直在寻找新的方法来推动可持续发展。今年，ASOS的长期碳减排战略——“碳2020”(Carbon 2020)结束。此战略于2015年宣布，设定了至2020年每年减少运营碳排放的目标。这个项目非常成功，因为ASOS每年都在减少排放，并在此过程中减少了30%的排放强度。这相当于避免了总计达11万吨的碳排放。ASOS正不断努力使其运营脱碳，例如通过优先考虑海上、公路和铁路货运，并与供应链伙伴合作，以推进低碳创新。这些努力包括使用电动汽车送货，在ASOS的办公室组合中实施100%可再生能源，以及最大限度地回收包装内容。随着“碳2020”即将结束，ASOS正在制定更宏大的长期目标，以减少其碳足迹。

惠普

今年早些时候，惠普公司发布了一系列雄心勃勃的气候承诺。到2040年，公司的整个价值链（从运营到产品，再到全球供应链）将实现碳和其他温室气体的净零排放，包括至2030年时50%的绝对减排（与2019年相比）。总体而言，惠普专注于加速战略，旨在将业务增长与碳排放和资源消耗脱钩，推动创新，并改变设计和商业模式。具体措施包括将打印和计算机作为服务、可持续材料、供应链合作、对可再生电力的投资以及产品能源效率的提高等。

奈斯派索

奈斯派索以其从咖啡豆、咖啡胶囊到咖啡杯的专业知识而闻名，该公司非常自豪能够在整个价值链中优先考虑负责任和可持续的实践，同时在其提供的产品和服务中秉持最严格的质量标准。每杯咖啡都有碳足迹，这是其整个生命周期（从农场到生命结束）的所有活动造成的。自2009年以来，奈斯派索的气候路线图一直专注于开发解决方案，减少上述生命周期内特定活动的温室气体排放。公司的目标是带来重大影响的活动，无论是否处于其直接控制的范围之内。从机器能源效率到可再生能源，从可持续农业实践到循环利用，公司在这些方面所做的工作已经减少了每一杯奈斯派索咖啡的碳足迹。2020年9月，奈斯派索宣布了公司应对气候变化之旅中的一项重大里程碑：到2022年，家庭和专业场所的每一杯奈斯派索咖啡都将达到碳中和。这一承诺建立在公司为减少每杯咖啡排放量所采取的持续行动的基础之上，与2009年的生命周期评估研究相比，其排放量减少了24%。在电力方面，可再生能源占奈斯派索工厂所使用电力的100%。

宝洁(P&G)

宝洁拥有世界知名且值得信赖的优质领导品牌组合，为全球50亿消费者提供服务。2007年，宝洁制定了减少其生产设施中的温室气体(GHG)排放的首个目标。如今宝洁已扩大并加速了相关工作，以解决整个产品和运营生命周期的温室气体排放。自2010年以来，宝洁将全球业务的绝对排放减少了52%。公司还将可再生电力的购买量增加了97%，并与消费者合作，利用汰渍和碧浪等产品，在家里轻松为可持续发展做出贡献，通过冷水洗涤帮助减少了1500万吨的碳排放。宝洁最近宣布将加速推进这方面的进展，设定了到2040年实现从原材料到零售商的运营、运输和供应链净零排放的远大目标。这项极富雄心的净零碳目标再次证明宝洁现在已将减少排放作为优先事项，在使用现有工具的同时面向更环保的未来进行创新。

Salesforce

作为全球排名第一的客户关系管理(CRM)平台，Salesforce认为企业是最大的变革平台，而环境是关键的利益相关方。从供应商和客户到技术和品牌，Salesforce积极发挥其最大的影响力，在面对有史以来规模最大、风险最高的挑战——气候紧急情况时，将其作为变革的动因。Salesforce的可持续性倡议主要关注全球净零排放过程，动员全球各方努力再种植一万亿棵树，以及保护和修复全球海洋。Salesforce通过可持续发展云(Sustainability Cloud)帮助企业加速净零碳之路，获取单一真相来源，并迅速对其碳排放数据采取行动。作为全球平台UpLink的联合创始公司，Salesforce帮助连接世界各地的一万多位生态创业者，协助他们开发旨在推动可持续发展的下一代创新解决方案。作为联合国全球契约(UN Global Compact)和联合国生态系统恢复十年倡议(UN Decade on Ecosystem Restoration)的参与者，Salesforce正再帮助领导全球运动，使企业与联合国可持续发展目标保持一致，并为所有人建立一个更安全、更平等、更可持续的未来。

关于《气候宣言》

2019年，亚马逊和Global Optimism共同发起《气候宣言》(The Climate Pledge)，承诺提前10年达成《巴黎协定》目标，到2040年实现净零碳排放。截止目前，已有201家机构签署《气候宣言》，这也传达出一个重要信号，即市场对有助于减少碳排放的产品和服务的需求将迅速增长。如需了解更多信息，请访问www.theclimatepledge.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

关于Global Optimism

在2015年签订具有里程碑意义的《巴黎协定》后，Christiana Figueres和Tom Rivett-Carnac合作组建了Global Optimism，以我们所有人现在都需要的“积极乐观”(can-do)态度建立新的叙述、支持各项运动和合作伙伴关系，以实现《巴黎协定》所要求的转变。为了达成到2030年将全球温室气体排放量减半的目标，人类需要做出某些选择，我们与愿意投资于这些选择的领先企业建立伙伴关系并开展了多种运动，以便最终到2050年达到净零碳，并形成一个自然积极的经济体。如需了解更多信息，请访问GlobalOptimism.com。

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