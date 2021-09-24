UPC Hydrogen獲得Proton亞太區專屬授權

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--UPC Hydrogen Pte Ltd（簡稱“UPC Hydrogen”）欣然宣佈，該公司已經取得利用Proton Technologies Inc.（簡稱“Proton”）開發的技術為亞太區部分國家生產氫氣的專屬授權。UPC Hydrogen是私人公司Renewables Asia Pacific Holdings Pte Ltd（簡稱“UPC Renewables”）的關係企業。UPC Renewables在整個亞太地區擁有8 GW的風能、太陽能和儲能專案正在開發、建造或運行之中。

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得到授權的國家包括印尼、越南、澳洲、馬來西亞、菲律賓、蒙古和緬甸。UPC Hydrogen認為，Proton技術可以在這些國家以低於每公斤1.00美元的價格，從新油井、堵塞油井、廢棄油井或不經濟油井（尤其是重油井）中生產氫氣，同時防止任何碳從油井中排放。在天然再生能源不如大多數國家豐富且由於競爭性使用而嚴重缺乏合適土地的地區，該技術可以提供低成本的無碳電力。

UPC Hydrogen董事Steven Zwaan表示：「我們在2020年初第一次參觀Proton在加拿大的生產基地，當時新冠疫情尚未爆發，我們對利用基載氫氣達成再生能源加權電網負載平衡的潛力，以及電力成本可能低於風能和太陽能的長期展望，都感到十分興奮。現在，全球已經非常認同使用氫氣深度脫碳的好處，既節省成本又不會對地表排放碳。這個過程不需要淡水，對生態環境的干擾也僅限於現有基礎設施。」

Proton董事長兼執行長Grant Strem補充道：「UPC Hydrogen一直是這項變革性技術發展的早期重要支持者。在UPC Hydrogen和我們都在推廣這項重要的極潔淨技術之際，我們很高興與他們合作並提供幫助。」

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