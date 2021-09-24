UPC Hydrogen获得Proton亚太区独家许可

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--UPC Hydrogen Pte Ltd（简称“UPC Hydrogen”）欣然宣布，该公司已经获得了利用Proton Technologies Inc.（简称“Proton”）开发的技术为亚太区部分国家生产氢气的独家许可。UPC Hydrogen是私营公司Renewables Asia Pacific Holdings Pte Ltd（简称“UPC Renewables”）的关联公司。UPC Renewables在整个亚太区拥有8吉瓦的风能、太阳能和储能项目正在开发、建设或运营之中。

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获得许可的国家包括印度尼西亚、越南、澳大利亚、马来西亚、菲律宾、蒙古和缅甸。UPC Hydrogen认为，Proton技术可以在这些国家以低于每公斤1.00美元的价格从新油井、堵塞油井、废弃油井或不经济油井（尤其是稠油井）中生产氢气，同时防止任何碳从油井中排放。该技术可以在天然可再生能源不如大多数国家丰富且由于竞争性使用而严重缺乏合适土地的地区提供低成本的无碳电力。

UPC Hydrogen董事Steven Zwaan表示：“我们在2020年初第一次参观Proton在加拿大的生产基地，当时新冠疫情尚未爆发，我们对利用基荷氢气实现可再生能源加权电网的负载平衡，以及电力成本可能低于风能和太阳能的长期展望，都感到十分兴奋。现在，世界已经非常认同使用氢气深度脱碳的好处，既节省成本又不向地面排放碳。这个过程不需要淡水，对生态环境的干扰也仅限于现有基础设施。”

Proton董事长兼首席执行官Grant Strem补充道：“UPC Hydrogen一直是这项变革性技术发展的早期重要支持者。在UPC Hydrogen和我们都在推广这项重要的极其清洁技术之际，我们很高兴与他们合作并提供帮助。”

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