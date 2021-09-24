Blaize与镭神智能达成整合激光雷达和AI功能的战略合作协议

加州埃尔多拉多山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Blaize®今天宣布与激光雷达解决方案领导者镭神智能(LeiShen)达成战略合作协议，双方将开展深度合作，在中国市场上多个汽车和智慧城市领域中的自主运营智能应用中集成激光雷达和AI功能。作为此项协议的一部分，Blaize和镭神智能正在打造一款传感器融合解决方案，将镭神智能的激光雷达技术与Blaize Pathfinder P1600 SOM嵌入式AI加速器上的AI处理功能结合起来。

镭神智能创始人兼首席执行官胡小波表示：“凭借先进、稳定、可靠的激光雷达传感技术，镭神智能致力于让驾驶更安全、机器人更智能、生活更美好。与Blaize的合作不仅将帮助客户更好地利用激光雷达，还将为自动驾驶和智慧城市项目提供更安全、更可靠、更强大的智能传感应用。”

Blaize首席执行官兼联合创始人Dinakar Munagala表示：“镭神智能的创新型智能激光雷达传感技术与Blaize基于自有图形流处理器（Graph Streaming Processor®，简称GSP®）架构而开发的产品是理想的强强组合，可以帮助实现更安全、更可靠的自主运行。我们期待与镭神智能合作，为市场上的电气化、汽车安全、信息娱乐和其他智能应用提供更好更优、高效经济的解决方案。”

Blaize GSP架构能够在单个系统上并发执行多个神经网络和整个工作流，独具优势地支持构建集成非神经网络功能的端到端应用程序，例如将图像信号处理和激光雷达与神经网络功能集成起来。

镭神拥有雄厚的激光雷达研发实力，是唯一一家同时掌握时间飞行法、三角测量法、相位法和FMCW四种测距原理的激光雷达公司，并且自主研发了1550nm光纤激光器及其核心器件。2021年4月，镭神推出了全球第二款、同时也是中国首款正式通过车辆法规认证的固态激光雷达产品CH32。此外，镭神还推出了备受瞩目的128线车规级混合固态激光雷达ch128x1。

Blaize和镭神将共同推动基于激光雷达技术的自动驾驶项目和智慧城市项目。镭神先进的车规级激光雷达中所集成的Blaize Pathfinder P1600 AI加速器可以更高效地处理激光雷达点云数据及相关算法。通过优化的内置传感器融合算法，激光雷达可直接输出目标数据结果，为自动驾驶和智慧城市项目提供强大的传感器融合解决方案。

关于Blaize

Blaize引领新一代计算，释放人工智能的潜力，实现技术价值的飞跃，从而改善我们所有人的工作和生活方式。Blaize提供用于在网络边缘进行人工智能数据收集和处理的变革性边缘计算解决方案，重点关注智能视觉应用，包括汽车、零售、安全、工业和地铁。Blaze截至目前已经获得来自战略和风险投资公司Franklin Templeton、淡马锡(Temasek)、电装(DENSO)、戴姆勒(Daimler)、SPARX Group、麦格纳(Magna)、Samsung Catalyst Fund、纪源资本(GGV Capital)、Wavemaker和SGInnovate的1.55亿美元股权融资。Blaize总部位于加州埃尔多拉多山，在加州坎贝尔、北卡罗来纳州卡里设有团队，在印度海得拉巴、菲律宾马尼拉以及英国利兹和金斯兰利设有子公司，在全球拥有300多名员工。www.blaize.com

关于镭神智能

镭神是一家领先的激光雷达及应用解决方案提供商，自2015年以来便为产业升级提供稳定可靠的激光雷达传感技术。凭借核心技术专利和在中国的两座自动化车间工厂（通过ISO9001:2015认证），镭神为汽车、智能交通、机器人、自动导引车(AGV)、测绘、安防、工业自动化、港口自动化等尖端激光雷达应用行业提供客户满意的性能、极具吸引力的价格以及稳定的交货周期。目前，镭神为全球1,000多家客户提供激光雷达和解决方案。

镭神网站：www.lslidar.com

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