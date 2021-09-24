Blaize與鐳神智能達成整合雷射雷達和AI功能的策略合作協議

加州埃爾多拉多山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Blaize®今天宣布與雷射雷達解決方案領導者鐳神智能(LeiShen)達成策略合作協議，雙方將展開深度合作，在中國市場上多個汽車和智慧城市領域中的自主營運智慧應用中整合雷射雷達和AI功能。作為此項協議的一部分，Blaize和鐳神智能正在打造一款感測器融合解決方案，將鐳神智能的雷射雷達技術與Blaize Pathfinder P1600 SOM嵌入式AI加速器上的AI處理功能結合起來。

鐳神智能創辦人兼執行長胡小波表示：「憑藉先進、穩定、可靠的雷射雷達感測技術，鐳神智能致力於讓駕駛更安全、機器人更智慧、生活更美好。與Blaize的合作不僅將幫助客戶有效利用雷射雷達，還將為自動駕駛和智慧城市專案提供更安全、更可靠、更強大的智慧感測應用。」

Blaize共同創辦人兼執行長Dinakar Munagala表示：「鐳神智能的創新型智慧雷射雷達感測技術與Blaize採用自有圖形串流處理器（Graph Streaming Processor®，簡稱GSP®）架構而開發的產品是理想的雙強組合，可以幫助實現更安全、更可靠的自主操作。我們期待與鐳神智能合作，為市場上的電氣化、汽車安全、資訊娛樂和其他智慧應用提供更好更優、符合成本效益的解決方案。」

Blaize GSP架構能夠在單一系統上併發執行多個神經網路和整個工作流程，獨具優勢地支援建置整合非神經網路功能的端對端應用程式，例如將影像訊號處理和雷射雷達與神經網路功能整合起來。

鐳神擁有雄厚的雷射雷達研發實力，是唯一一家同時掌握時間飛行法、三角測量法、相位法和FMCW四種測距原理的雷射雷達公司，並且自主研發了1550nm光纖雷射器及其核心元件。2021年4月，鐳神推出了全球第二款、同時也是中國首款正式通過車輛法規認證的固態雷射雷達產品CH32。此外，鐳神還推出了備受矚目的128線車規級混合固態雷射雷達ch128x1。

Blaize和鐳神將共同推動採用雷射雷達技術的自動駕駛專案和智慧城市專案。鐳神先進的車規級雷射雷達中所整合的Blaize Pathfinder P1600 AI加速器可以更有效率地處理雷射雷達點雲資料及相關演算法。透過最佳化的內建感測器融合演算法，雷射雷達可直接輸出目標資料結果，為自動駕駛和智慧城市專案提供強大的感測器融合解決方案。

關於Blaize

Blaize引領新一代運算，釋放人工智慧的潛力，實現技術價值的飛躍，從而改善我們所有人的工作和生活方式。Blaize提供用於在網路邊緣進行人工智慧資料收集和處理的變革性邊緣運算解決方案，重點關注智慧視覺應用，包括汽車、零售、安全、工業和地鐵。Blaze截至目前已經獲得來自策略和創業投資公司Franklin Templeton、淡馬錫(Temasek)、電裝(DENSO)、戴姆勒(Daimler)、SPARX Group、麥格納(Magna)、Samsung Catalyst Fund、紀源資本(GGV Capital)、Wavemaker和SGInnovate的1.55億美元股權融資。Blaize總部位於加州埃爾多拉多山，在加州坎貝爾、北卡羅來納州喀里設有團隊，在印度海德拉巴、菲律賓馬尼拉以及英國里茲和金斯蘭利設有子公司，在全球擁有300多名員工。www.blaize.com

關於鐳神智能

鐳神是一家領先的雷射雷達及應用解決方案供應商，自2015年以來便為產業升級提供穩定可靠的雷射雷達感測技術。憑藉核心技術專利和在中國的兩座自動化車間工廠（通過ISO9001:2015認證），鐳神為汽車、智慧交通、機器人、自動導引車(AGV)、測繪、保全、工業自動化、港口自動化等尖端雷射雷達應用產業提供客戶滿意的性能、極具吸引力的價格以及穩定的交貨週期。目前，鐳神為全球1,000多家客戶提供雷射雷達和解決方案。

鐳神網站：www.lslidar.com

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