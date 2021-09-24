DXC Technology与Qualtrics合作改造“现代工作场所”体验

弗吉尼亚州泰森斯和犹他州普罗沃--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)和Qualtrics (Nasdaq: XM)今天宣布达成一项新合作，将Qualtrics的EmployeeXM™体验管理平台纳入DXC的“现代工作场所”服务解决方案。通过与DXC的“现代工作场所”运营数据相结合，DXC将获取并整合来自Qualtrics的体验数据——员工在工作中的技术体验，从而提供宝贵的、实时的员工感受，以促进员工的敬业度、协作性和生产力。

DXC将率先在公司内部采用“现代工作场所”解决方案，为其超过13万名员工（其中大多数人远程在线工作）转变数字体验。

Qualtrics的研究发现，员工的技术体验在整体员工体验中正在占据越来越重要的位置，特别是在数字化工作场所不断发展的情况下。超过90%的首席信息官认为，在吸引和留住人才以及建立企业文化方面，IT体验非常重要。

DXC Technology“现代工作场所”总裁Mike McDaniel表示：“作为全球领先的‘现代工作场所’服务提供商，DXC致力于帮助公司组织改造并孕育在任何设备、任何时间、任何地点的协作性和生产力。将Qualtrics的员工体验技术添加到DXC的‘现代工作场所’服务内，这是进一步提升此项服务所提供的有关客户和同事体验的价值和数据的自然选择。无论是对客户还是我们自己的工作场所，DXC都致力于将体验放在所开展的一切活动的中心，而我们从Qualtrics平台获取的情报信息则是DXC服务的一大关键差异化因素。”

Qualtrics产品和服务总裁Brad Anderson表示：“体验数据正在成为一个公司组织中最有价值的数据，对今天以及未来的企业成功都至关重要。Qualtrics正在帮助一些世界领先的公司组织赢得人才争夺战，Qualtrics和DXC之间的合作将帮助更多的公司实现更高水平的工作场所体验，从而提升员工协作度、生产力和敬业度。”

如需了解更多信息，请观看DXC的现代工作场所技术讨论会和Qualtrics最新的Ctrl+B网站系列视频。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

关于Qualtrics

作为体验管理(XM)领域的领导者和创造者，Qualtrics正在改变组织管理和改进四大核心业务体验——客户、员工、产品和品牌——的方式。目前，全球有超过1.35万个组织使用Qualtrics来倾听和了解体验数据(X-data™)并对其采取行动，这些数据包括信念、情感和意图，它们告诉您事情发生的原因是什么，以及该如何应对。Qualtrics XM Platform™是一个行动系统，可以帮助企业吸引顾客停留更长时间、买的更多，让员工参与建设积极的文化，开发用户喜爱的突破性产品，并打造用户热衷的品牌。如需了解更多信息，请访问qualtrics.com。

前瞻性陈述

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