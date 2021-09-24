DXC Technology與Qualtrics合作改造「現代工作場所」體驗

維吉尼亞州泰森斯和猶他州普羅沃--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)和Qualtrics (Nasdaq: XM)今天宣佈達成一項新合作，將Qualtrics的EmployeeXM™體驗管理平臺納入DXC的「現代工作場所」服務解決方案。與DXC的「現代工作場所」營運資料相結合之後，DXC將掌握並整合來自Qualtrics的體驗資料——員工在工作中的科技體驗，從而提供寶貴、即時的員工感受，以促進員工的敬業度、協作性和生產力。

DXC將率先在公司內部採用「現代工作場所」解決方案，為其超過13萬名員工（其中大多數人是遠距線上工作）改造數位體驗。

Qualtrics的研究發現，員工的科技體驗在整體員工體驗中正扮演越來越重要的角色，特別是在數位工作場所不斷演變的情況下。超過90%的資訊長認為，在吸引和留住人才以及建立企業文化方面，IT體驗非常重要。

DXC Technology「現代工作場所」總裁Mike McDaniel表示：「作為全球一流的『現代工作場所』服務提供者，DXC協助組織改造並孕育在任何裝置、任何時間及任何地點的協作性和生產力。將Qualtrics的員工體驗技術添加到DXC的『現代工作場所』服務內是天作之合，可為我們的客戶和同事進一步提升就體驗所提供的價值和資料。無論是對客戶還是我們自己的工作場所，DXC都致力於將體驗放在我們從事一切活動的中心，而我們從Qualtrics平臺取得的情報資訊則是DXC服務的一大關鍵差異化因素。」

Qualtrics產品和服務總裁Brad Anderson表示：「體驗資料正成為組織中最有價值的資料，對今天以及未來的企業成功都至關重要。Qualtrics正在協助一些世界一流的組織贏得人才爭奪戰，Qualtrics和DXC之間的合作將幫助更多的企業提供更高水準的工作場所體驗，從而增進協作、生產力和敬業度。」

如欲瞭解更多資訊，請觀看DXC的現代工作場所科技討論會和Qualtrics最新的Ctrl+B網站系列短片。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其任務關鍵型系統和營運，同時推動IT現代化，促使資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球大型企業和公共部門組織都信賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解更多關於我們如何為客戶和員工創造卓越的資訊，請造訪DXC.com。

關於Qualtrics

作為體驗管理(XM)領域的領導者和創造者，Qualtrics正在改變組織管理和改進四大核心業務體驗——客戶、員工、產品和品牌——的方式。目前，全球有超過1.35萬個組織使用Qualtrics來傾聽和瞭解體驗資料(X-data™)並採取行動，這些資料包括信念、情感和意圖，它們告訴您事情發生的原因，以及該如何應對。Qualtrics XM Platform™是行動系統，可以協助企業吸引顧客停留更長時間、買得更多，讓員工參與建設積極的文化，開發人們喜愛的突破性產品，並打造人們熱衷的品牌。如欲瞭解更多資訊，請造訪qualtrics.com。

前瞻性陳述

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