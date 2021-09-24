DXC Technology與Qualtrics合作改造「現代工作場所」體驗

此項合作將透過即時的員工洞察力和情報資訊來協助企業改善員工體驗，這在工作場所管理服務領域尚屬首創

維吉尼亞州泰森斯和猶他州普羅沃--()--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)和Qualtrics (Nasdaq: XM)今天宣佈達成一項新合作，將Qualtrics的EmployeeXM™體驗管理平臺納入DXC的「現代工作場所」服務解決方案。與DXC的「現代工作場所」營運資料相結合之後，DXC將掌握並整合來自Qualtrics的體驗資料——員工在工作中的科技體驗，從而提供寶貴、即時的員工感受，以促進員工的敬業度、協作性和生產力。

DXC將率先在公司內部採用「現代工作場所」解決方案，為其超過13萬名員工（其中大多數人是遠距線上工作）改造數位體驗。

Qualtrics的研究發現，員工的科技體驗在整體員工體驗中正扮演越來越重要的角色，特別是在數位工作場所不斷演變的情況下。超過90%的資訊長認為，在吸引和留住人才以及建立企業文化方面，IT體驗非常重要。

DXC Technology「現代工作場所」總裁Mike McDaniel表示：「作為全球一流的『現代工作場所』服務提供者，DXC協助組織改造並孕育在任何裝置、任何時間及任何地點的協作性和生產力。將Qualtrics的員工體驗技術添加到DXC的『現代工作場所』服務內是天作之合，可為我們的客戶和同事進一步提升就體驗所提供的價值和資料。無論是對客戶還是我們自己的工作場所，DXC都致力於將體驗放在我們從事一切活動的中心，而我們從Qualtrics平臺取得的情報資訊則是DXC服務的一大關鍵差異化因素。」

Qualtrics產品和服務總裁Brad Anderson表示：「體驗資料正成為組織中最有價值的資料，對今天以及未來的企業成功都至關重要。Qualtrics正在協助一些世界一流的組織贏得人才爭奪戰，Qualtrics和DXC之間的合作將幫助更多的企業提供更高水準的工作場所體驗，從而增進協作、生產力和敬業度。」

如欲瞭解更多資訊，請觀看DXC的現代工作場所科技討論會和Qualtrics最新的Ctrl+B網站系列短片

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其任務關鍵型系統和營運，同時推動IT現代化，促使資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球大型企業和公共部門組織都信賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解更多關於我們如何為客戶和員工創造卓越的資訊，請造訪DXC.com

關於Qualtrics

作為體驗管理(XM)領域的領導者和創造者，Qualtrics正在改變組織管理和改進四大核心業務體驗——客戶、員工、產品和品牌——的方式。目前，全球有超過1.35萬個組織使用Qualtrics來傾聽和瞭解體驗資料(X-data™)並採取行動，這些資料包括信念、情感和意圖，它們告訴您事情發生的原因，以及該如何應對。Qualtrics XM Platform™是行動系統，可以協助企業吸引顧客停留更長時間、買得更多，讓員工參與建設積極的文化，開發人們喜愛的突破性產品，並打造人們熱衷的品牌。如欲瞭解更多資訊，請造訪qualtrics.com

前瞻性陳述

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原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210922005267/en/

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Contacts

聯絡方式：

DXC Technology
Jim Pasinski
DXC Technology全球行銷和傳播部企業傳播部門
+1-716-307-5454 - james.pasinski@dxc.com 

Qualtrics
Jessica Jones，press@qualtrics.com

Release Summary

DXC Technology and Qualtrics announced a new collaboration to make the Qualtrics’ EmployeeXM™ a part of DXC’s Modern Workplace service solution.

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Jim Pasinski
DXC Technology全球行銷和傳播部企業傳播部門
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