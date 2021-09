Illumination and Nintendo anunciam data de lançamento no cinema e elenco de voz para o filme animado Super Mario Bros.

SANTA MONICA, Califórnia e QUIOTO, Japão--(BUSINESS WIRE)--Illumination (Sede: Santa Monica, CA, EUA; fundador e diretor executivo: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (Sede: Quioto, Minami-ku, Japão; diretor representante e presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” a seguir) anunciaram hoje que seu novo filme de animação baseado no mundo de Super Mario Bros. será lançado em todo o mundo durante a temporada festiva 2022. A Universal Pictures lançará o filme na América do Norte em 21 de dezembro de 2022, com o calendário de lançamento para outros países e regiões a ser anunciado em uma data futura. O filme será cofinanciado pela Universal Pictures e pela Nintendo.

Além disso, as duas empresas anunciaram os atores de voz dos personagens Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) e Spike (Sebastian Maniscalco). Cada ator de voz foi escolhido por sua capacidade de capturar o espírito único de seu personagem.

Este novo filme animado será produzido por Chris Meledandri da Illumination e Shigeru Miyamoto da Nintendo, dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic, que colaboraram anteriormente as séries animadas Teen Titans Go! (Os Jovens Titãs em Ação!) e o filme Teen Titans Go! To the Movies. O roteiro do filme será escrito por Matthew Fogel, cujos créditos de redação incluem The LEGO Movie 2: The Second Part (Uma aventura Lego 2) e o próximo filme da Illumination Minions: The Rise of Gru (Minions 2: A Origem de Gru).

“Mario e Luigi são dois dos mais amados heróis de toda a cultura popular, e estamos honrados com a oportunidade única de trabalhar de forma tão próxima com Shigeru Miyamoto e a equipe amplamente imaginativa da Nintendo para dar vida a esses personagens em um filme animado, ao contrário de qualquer filme produzido pela Illumination até hoje", disse Chris Meledandri, fundador e diretor executivo da Illumination, e diretor externo da Nintendo.

“Estamos colaborando com Chris e sua experiente equipe não apenas para criar um filme licenciado de personagens, mas uma nova peça de entretenimento que dá vida ao Super Mario Bros. na tela, e permite que todos se divirtam quer conhecendo ou não o jogo. A produção até agora é construtiva e está indo muito bem, e ambas as partes estão aprendendo muito uma com a outra. Pedimos humildemente que os fãs esperem um pouco mais pela estreia, e esperamos que estejam ansiosos para ver os personagens únicos de Super Mario Bros. na tela grande", disse Shigeru Miyamoto, diretor representante, membro da Nintendo.

Elenco de voz

Mario – Chris Pratt

Princesa Peach – Anya Taylor-Joy

Luigi – Charlie Day

Bowser – Jack Black

Toad – Keegan-Michael Key

Donkey Kong – Seth Rogen

Cranky Kong – Fred Armisen

Kamek – Kevin Michael Richardson

Spike – Sebastian Maniscalco

??? – Charles Martinet

Sobre a Super Mario Bros. animated film

Este filme animado Super Mario Bros., que será produzido por Chris Meledandri da Illumination e Shigeru Miyamoto da Nintendo, está programado para ser lançado durante a temporada festiva de 2022. Sua estreia será em 21 de dezembro de 2022, na América do Norte. O calendário de lançamento para outros países e regiões será anunciado em uma data futura. O filme será cofinanciado pela Universal Pictures e Nintendo, lançado mundialmente pela Universal Pictures.

Sobre a Illumination

A Illumination, fundada por Chris Meledandri, nomeado pelo Academy Award® em 2007, é uma das principais produtoras do setor de entretenimento de filmes animados por eventos. As franquias da empresa incluem dois dos quatro melhores filmes de animação de todos os tempos, e suas marcas icônicas, amadas e infundidas com personagens memoráveis e distintos, apelo global e relevância cultural, já arrecadaram mais de US$ 6,25 bilhões em todo o mundo. A Illumination foi reconhecida pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo.

Sobre a Nintendo

A Nintendo Co. Ltd., sediada em Quioto, no Japão, criou franquias que se tornaram nomes conhecidos em todo o mundo, incluindo Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ e Splatoon™, através de seus produtos integrados de hardware e software. A Nintendo tem como objetivo proporcionar a todos experiências de entretenimento únicas e intuitivas, fabricando e comercializando dispositivos de videogames, como a família de sistemas Nintendo Switch™, desenvolvendo e operando aplicações para dispositivos inteligentes e colaborando com parceiros em uma variedade de outras iniciativas de entretenimento, como conteúdos visuais e parques temáticos. A Nintendo vendeu mais de 5.1 mil milhões de videogames e mais de 800 milhões de unidades de hardware em todo o mundo. Desde o lançamento da Nintendo Entertainment System™ há mais de 30 anos, até hoje e no futuro, a missão contínua da Nintendo é a criação de experiências de entretenimento únicas que coloquem sorrisos nos rostos de pessoas em todo o mundo.

