环球电子公司为Astro的新一代机顶盒提供采用QuickSet技术的语音遥控器

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--家庭娱乐和智能家居设备无线通用控制解决方案的全球领导者环球电子公司(UEI) (NASDAQ: UEIC)已经开始为Astro的新一代Ultra机顶盒提供支持语音控制的遥控器。Astro是马来西亚领先的内容和消费公司，通过电视、广播、数字和商务平台为570万（或74%的）马来西亚家庭提供服务。

这款支持语音控制的遥控器采用UEI的芯片技术，具备低能耗蓝牙和红外控制功能。该遥控器通过能帮助用户进行自助安装的UEI QuickSet®平台来提供针对Ultra机顶盒和联网电视的自动设置和通用控制功能。

Ultra机顶盒带来了经过重新设计的用户界面、更强的搜索和内容发现功能，使用户能够直播和录制各种各样的内容，并以高清晰的质量观看这些内容。经久耐用而又功能强大的遥控器与Ultra现代时尚的机顶盒设计相得益彰，遥控器提供的快捷键可以快速访问各种应用、电影和体育节目。

Astro产品工程总监Shahrul Sultan表示：“十多年来，UEI一直是我们值得信赖的合作伙伴，我们很高兴能与他们合作，通过我们的下一代Ultra机顶盒向客户推出极为先进的遥控器技术和无与伦比的用户体验。”

UEI负责欧洲、中东和亚洲订阅广播销售业务的副总裁Kuldip Singh Johal表示：“作为语音控制的行业领导者，UEI很自豪能成为马来西亚排名第一的运营商Astro的供应商，帮助改善用户在其新平台上的控制和搜索体验。”

30多年来，UEI始终处于娱乐和智能家居控制技术的前沿。UEI通过其QuickSet平台率先推出语音控制和其他高级功能，例如联网设备的自动设置和通用控制。自2015年以来，UEI已向全球客户交付超过1亿部语音遥控器。

QuickSet是环球电子公司的注册商标。

本文中出现的所有商标均为其各自所有者的财产。

关于环球电子公司

环球电子公司(NASDAQ: UEIC)成立于1986年，是家庭娱乐和智能家居设备无线通用控制解决方案的全球领导者。我们设计、开发、制造、交付和支持各种控制和传感器技术解决方案以及多种类型的通用控制系统、音频视频配件，以及智能无线安防和智能家居产品。我们的产品和解决方案为视频服务、消费电子、安防、家庭自动化、气候控制和家用电器等市场上的全球领先品牌广泛采用。如需了解更多信息，请访问www.uei.com。

安全港声明

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