環球電子公司為Astro的新一代機上盒提供採用QuickSet技術的語音遙控器

亞利桑那州斯科次代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--家庭娛樂和智慧家庭設備無線通用控制解決方案的全球領導者環球電子公司(UEI) (NASDAQ: UEIC)已經開始為Astro的新一代Ultra機上盒提供支援語音控制的遙控器。Astro是馬來西亞領先的內容和消費公司，透過電視、廣播、數位和商務平臺為570萬（或74%的）馬來西亞家庭提供服務。

這款支援語音控制的遙控器採用UEI的晶片技術，具備低功耗藍牙和紅外線控制功能。該遙控器透過能幫助用戶進行自助安裝的UEI QuickSet®平臺來提供針對Ultra機上盒和聯網電視的自動設定和通用控制功能。

Ultra機上盒帶來了經過重新設計的使用者介面、更強的搜尋和內容發現功能，讓使用者能夠直播和錄製各式各樣的內容，並以高清晰的畫質觀看這些內容。經久耐用而又功能強大的遙控器與Ultra現代時尚的機上盒設計相得益彰，遙控器提供的快速鍵可以快速存取各種應用程式、電影和體育節目。

Astro產品工程總監Shahrul Sultan表示：「十多年來，UEI一直是我們值得信賴的合作夥伴，我們很高興能與他們合作，透過我們的下一代Ultra機上盒向客戶推出極為先進的遙控器技術和無與倫比的用戶體驗。」

UEI負責歐洲、中東和亞洲訂閱廣播銷售業務的副總裁Kuldip Singh Johal表示：「作為語音控制的產業領導者，UEI很自豪能成為馬來西亞排名第一的營運商Astro的供應商，幫助改善用戶在其新平臺上的控制和搜尋體驗。」

30多年來，UEI始終處於娛樂和智慧家庭控制技術的尖端。UEI透過其QuickSet平臺率先推出語音控制和其他進階功能，例如聯網設備的自動設定和通用控制。自2015年以來，UEI已向全球客戶交付超過1億部語音遙控器。

QuickSet是環球電子公司的註冊商標。

本文中出現的所有商標均為其各自所有者的財產。

關於環球電子公司

環球電子公司(NASDAQ: UEIC)成立於1986年，是家庭娛樂和智慧家庭設備無線通用控制解決方案的全球領導者。我們設計、開發、製造、交付和支援各種控制和感測器技術解決方案以及多種類型的通用控制系統、音訊視訊配件，以及智慧無線安全和智慧家庭產品。我們的產品和解決方案為視訊服務、消費電子、保全、家庭自動化、氣候控制和家用電器等市場上的全球領先品牌廣泛採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.uei.com。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》中的「安全港」條款做出的。除反映歷史事實的詞彙和表述之外，其他詞彙和表述均可識別為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述涉及眾多風險和不確定性，包括及時性開發、交付和市場接受本新聞稿中指明的產品和技術的程度；Astro能否按照管理階層預期的數量購買本新聞稿中指明的Ultra遙控產品；UEI語音辨識技術以及本新聞稿中指明的其他產品和消費技術的持續普及和成長；以及UEI提交給美國證券交易委員會的文件中所述的其他因素。由於此類風險和不確定因素，UEI取得的實際結果與任何前瞻性陳述之間可能存在重大差異。UEI概不承擔任何修訂或更新前瞻性陳述的義務，以反映本新聞稿發布之日起可能發生的事件或情況。

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