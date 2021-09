Illumination et Nintendo annoncent une date de sortie cinéma et le casting vocal pour le film d'animation Super Mario Bros.

SANTA MONICA, Californie & KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--Illumination (siège: Santa Monica, Californie, États-Unis; fondateur et PDG: Chris Meledandri) et Nintendo Co., Ltd. (siège: Kyoto, Minami-ku, Japon; directeur délégué et président: Shuntaro Furukawa, ci-après "Nintendo") ont annoncé aujourd'hui la sortie mondiale de leur nouveau film d'animation basé sur l'univers de Super Mario Bros. durant les fêtes de fin d'année 2022. Universal Pictures mettra le film en salle en Amérique du Nord le 21 décembre 2022, et le calendrier de sortie pour les autres pays et régions sera annoncé ultérieurement. Le film sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo.

En outre, les deux sociétés ont annoncé les acteurs vocaux pour les personnages de Mario (Chris Pratt), Princesse Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) et Spike (Sebastian Maniscalco). Chaque acteur vocal a été retenu pour sa capacité à incarner l'esprit unique de son personnage.

Ce nouveau film d'animation sera produit par Chris Meledandri d'Illumination et Shigeru Miyamoto de Nintendo, et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, qui ont précédemment collaboré sur la série d'animation Teen Titans Go! et sur Teen Titans Go! Le film. Le scénario sera écrit par Matthew Fogel, qui a notamment travaillé sur La Grande Aventure Lego 2 et sur le prochain opus d'Illumination, Minions: The Rise of Gru.

"Mario et Luigi sont deux des héros les plus touchants de la culture populaire, et nous sommes honorés d'avoir l'occasion unique de travailler en si étroite collaboration avec Shigeru Miyamoto et l'équipe immensément créative de Nintendo afin de donner vie à ces personnages dans un film d'animation, qui n'aura rien à voir avec ce qu'Illumination a réalisé jusqu'à aujourd'hui", déclare Chris Meledandri, fondateur et PDG d'Illumination, et administrateur externe de Nintendo.

"Nous collaborons avec Chris et son équipe aguerrie pour créer un film aux personnages sous licence, mais aussi une nouvelle œuvre de divertissement mettant Super Mario Bros. à l'honneur sur le grand écran. Que vous connaissiez ou non le jeu, tout le monde pourra apprécier le résultat. Jusqu'à présent, la production est constructive et se déroule très bien, et les deux équipes apprennent énormément l'une de l'autre. Nous demandons simplement aux fans de faire preuve d'encore un peu de patience avant la première, et nous espérons qu'ils auront hâte de voir les personnages irremplaçables de Super Mario Bros. au cinéma", déclare Shigeru Miyamoto, directeur délégué, Fellow de Nintendo.

Casting vocal

Mario – Chris Pratt

Princesse Peach – Anya Taylor-Joy

Luigi – Charlie Day

Bowser – Jack Black

Toad – Keegan-Michael Key

Donkey Kong – Seth Rogen

Cranky Kong – Fred Armisen

Kamek – Kevin Michael Richardson

Spike – Sebastian Maniscalco

??? – Charles Martinet

À propos du film d'animation Super Mario Bros.

Ce film d'animation Super Mario Bros., qui sera produit par Chris Meledandri d'Illumination et Shigeru Miyamoto de Nintendo, sortira durant la période des vacances de Noël 2022. La première aura lieu le 21 décembre 2022 en Amérique du Nord. Le calendrier des sorties dans les autres pays et régions sera annoncé ultérieurement. Le film sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo, et distribué dans le monde par Universal Pictures.

À propos d'Illumination

Créé par le nominé aux Academy Award® Chris Meledandri en 2007, Illumination est une des principales sociétés de production de films d'animation de l'industrie du divertissement. Les franchises de la société, qui incluent deux des quatre plus grands films d'animation de tous les temps avec des enseignes emblématiques remplies de personnages inoubliables, un attrait mondial et une pertinence culturelle, ont généré plus de 6,25 milliards de dollars dans le monde. Illumination a été reconnu par Fast Company en tant que l'une des entreprises les plus innovantes au monde.

À propos de Nintendo

Basé à Kyoto, au Japon, Nintendo Co., Ltd. a créé des franchises qui sont devenues des icônes mondiales, notamment Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ et Splatoon™, par l'entremise de ses produits hardware et logiciels. Nintendo ambitionne de proposer des expériences de divertissement uniques et intuitives pour tous, en fabriquant et commercialisant des dispositifs de jeu vidéo tels que la gamme de systèmes Nintendo Switch™, en développant et exploitant des applications pour des dispositifs intelligents, et en collaborant avec des partenaires sur tout un éventail d'initiatives de divertissement, comme du contenu visuel et des parcs à thème. Nintendo a vendu plus de 5,1 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions de dispositifs dans le monde. Depuis le lancement du Nintendo Entertainment System™ il y a plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui ainsi qu'à l'avenir, la mission renouvelée de Nintendo est de créer un divertissement unique donnant le sourire aux personnes du monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.