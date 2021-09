Illumination en Nintendo kondigen bioscoopreleasedatum en voicecast aan voor animatiefilm Super Mario Bros.

SANTA MONICA, Calif. & KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Illumination (hoofdkantoor: Santa Monica, CA, VS; oprichter en CEO: Chris Meledandri) en Nintendo Co., Ltd. (hoofdkantoor: Kyoto, Minami-ku, Japan; Representative Director en President: Shuntaro Furukawa, hierna 'Nintendo') hebben vandaag aangekondigd dat hun nieuwe animatiefilm gebaseerd op de wereld van Super Mario Bros. wereldwijd zal worden uitgebracht tijdens de feestdagen van 2022. Universal Pictures zal de film op 21 december 2022 in Noord-Amerika uitbrengen, waarbij het releaseschema voor andere landen en regio's in de toekomst bekend zal worden gemaakt. De film wordt medegefinancierd door Universal Pictures en Nintendo.

Daarnaast maakten de twee bedrijven de stemacteurs bekend voor de personages Mario (Chris Pratt), Princess Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) en Spike (Sebastian Maniscalco). Elke stemacteur werd gecast voor zijn/haar vermogen om de unieke geest van het personage vast te leggen.

Deze nieuwe animatiefilm wordt geproduceerd door Chris Meledandri van Illumination en Shigeru Miyamoto van Nintendo, geregisseerd door Aaron Horvath en Michael Jelenic, die eerder samenwerkten aan de animatieserie Teen Titans Go! en de film Teen Titans Go! To the Movies. Het scenario van de film wordt geschreven door Matthew Fogel, wiens schrijfcredits onder meer The LEGO Movie 2: The Second Part en de aankomende Illumination film Minions: The Rise of Gru omvatten.

“Mario en Luigi zijn twee van de meest geliefde helden in de hele populaire cultuur, en we zijn vereerd dat we de unieke kans hebben om zo nauw samen te werken met Shigeru Miyamoto en het fantasierijke team van Nintendo om deze personages tot leven te brengen in een animatiefilm, iets anders in vergelijking met alle films die Illumination tot nu toe heeft gemaakt,” aldus Chris Meledandri, oprichter en CEO van Illumination, en Outside Director van Nintendo.

“We werken samen met Chris en zijn ervaren team om niet alleen een film met personagelicenties te maken, maar ook een nieuw stuk entertainment dat Super Mario Bros. tot leven brengt op het scherm en iedereen laat genieten, of ze nu wel of niet de game kennen. De productie is tot nu toe constructief en verloopt erg goed, en beide partijen leren veel van elkaar. We vragen de fans nederig om nog even te wachten op de première en we hopen dat ze uitkijken naar de unieke personages uit Super Mario Bros. op het grote scherm,” verklaarde Shigeru Miyamoto, Representative Director, Fellow van Nintendo.

Voicecast

Mario – Chris Pratt

Princess Peach – Anya Taylor-Joy

Luigi – Charlie Day

Bowser – Jack Black

Toad – Keegan-Michael Key

Donkey Kong – Seth Rogen

Cranky Kong – Fred Armisen

Kamek – Kevin Michael Richardson

Spike – Sebastian Maniscalco

??? – Charles Martinet

Over de animatiefilm Super Mario Bros.

Deze Super Mario Bros.-animatiefilm, die zal worden geproduceerd door Chris Meledandri van Illumination en Shigeru Miyamoto van Nintendo, wordt naar verwachting tijdens de feestdagen van 2022 uitgebracht. Het gaat in première op 21 december 2022 in Noord-Amerika. Het releaseschema voor extra landen en regio's wordt op een latere datum bekendgemaakt. De film wordt medegefinancierd door Universal Pictures en Nintendo, en wordt wereldwijd uitgebracht door Universal Pictures.

Over Illumination

Illumination, in 2007 opgericht door de voor een Academy Award® genomineerde Chris Meledandri, is een van de toonaangevende producenten van animatiefilms in de entertainmentindustrie. De franchises van het bedrijf omvatten twee van de vier beste animatiefilms aller tijden, en zijn iconische, geliefde merken doordrenkt met gedenkwaardige en onderscheidende personages, wereldwijde aantrekkingskracht en culturele relevantie hebben wereldwijd meer dan $ 6,25 miljard opgebracht. Illumination werd door Fast Company geëerd als een van 's werelds meest innovatieve bedrijven.

Over Nintendo

Nintendo Co., Ltd., met het hoofdkantoor in Kyoto, Japan, heeft franchises gecreëerd die wereldwijd bekende namen zijn geworden, waaronder Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ en Splatoon™, via zijn geïntegreerde hardware- en softwareproducten. Nintendo streeft ernaar unieke, intuïtieve entertainmentervaringen te bieden voor iedereen, door videogameapparaten zoals de Nintendo Switch™-systemen te produceren en op de markt te brengen, applicaties voor slimme apparaten te ontwikkelen en te besturen en samen te werken met partners aan een reeks andere entertainmentinitiatieven zoals visuele inhoud en themaparken. Nintendo heeft wereldwijd meer dan 5,1 miljard videogames en meer dan 800 miljoen hardware-eenheden verkocht. Vanaf de lancering van het Nintendo Entertainment System™ meer dan 30 jaar geleden, tot vandaag en in de toekomst, is het de voortdurende missie van Nintendo om uniek entertainment te creëren dat een glimlach op de gezichten van mensen over de hele wereld tovert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.