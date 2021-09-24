Velodyne Lidar宣布與TOPODRONE達成多年期供應協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布達成了一項多年期協議，向TOPODRONE提供雷射雷達感測器。TOPODRONE總部位於瑞士，開發價格實惠的高精度航空測量解決方案。使用Velodyne雷射雷達感測器，TOPODRONE能夠對包括農場、森林、基礎建設等在內的嚴苛環境進行高精度繪圖和3D建模，為那些推動經濟和永續發展目標的開發工作提供支援。

Velodyne（20號展廳20F.29號攤位）和TOPODRONE（20號展廳20E.19號攤位）將在2021年德國國際測繪地理資訊展(INTERGEO 2021)上展示他們為地理空間產業提供的雷射雷達解決方案。INTERGEO是一個專注於地理資訊和面向未來解決方案的世界領先的展會和會議平臺。本次展會於9月21日至23日在德國漢諾威舉行。

測量產業市場領導者TOPODRONE的創辦人兼執行長Maxim Baklykov表示：「Velodyne的雷射雷達感測器使我們的解決方案能夠擷取複雜且精確的測量資料，這些資料對於進行高品質測量至關重要。這些感測器重量輕，外形小巧，為TOPODRONE打造市場上部分最輕的雷射雷達測量解決方案帶來了巨大的協同效應。Velodyne的感測器提供一流的功耗，使無人機能夠飛行更長時間。與Velodyne合作有助於我們利用他們的知名品牌和產品品質，這為我們的解決方案增加了巨大的價值和客戶信心。」

TOPODRONE將在其測量解決方案中使用Velodyne的Puck™、Puck Hi-Res™和Ultra Puck™作為3D資料感知和繪圖感測器。TOPODRONE 100 LITE 和 TOPODRONE 200 ULTRA 是輕巧而精確的解決方案，可安裝在無人機、垂直起降(VTOL)無人航空器(UAV)和背包系統上，實現行動雷射掃描。測量人員可利用TOPODRONE 200 ULTRA和Supercam SX350 VTOL，在150公尺高空產生高密度和精確的RGB LiDAR點雲資料，每次飛行覆蓋範圍超過10平方公里。

TOPODRONE為全球客戶提供精密測量服務

TOPODRONE為全球市場提供由Velodyne雷射雷達支援的掃描器解決方案，其客戶包括部分世界知名的研究型大學。芬蘭自然資源研究所(Natural Resources Institute Finland)從事芬蘭生物經濟永續發展研究的研究人員和專家使用了安裝在無人機、四輪摩托車和人身上的TOPODRONE雷射掃描器。即使在冬季嚴寒條件下，例如在-20°C和夜間飛行時，掃描器也能提供所採集點雲資料的高位置精度。

另一個客戶是為建築和基礎建設管理提供遙感服務的獅子山企業Track Your Build。該公司使用TOPODRONE掃描器對水力發電大壩專案進行了成功的地形測量。Track Your Build現已將雷射雷達測量納入其城市和農村地區的工作流程，以消除對高程點的需求。

在哥斯大黎加，專業測量員M. Eduardo Sáenz V使用TOPODRONE 100 LITE來測量森林、柚木種植園、各類農場和開發用地。他評論道：「這套系統確實有效果，大幅降低了成本和交付時間。事實證明，它在惡劣的工作環境中能夠可靠運作。時間和細節上的收穫是巨大的。這個工具幾乎有無限的可能性。」

Velodyne Lidar歐洲副總裁Erich Smidt表示：「TOPODRONE透過幫助企業因應一系列具有挑戰性的繪圖條件和提供準確的測量資料，建立起令人印象深刻的全球客戶群。他們的解決方案透過具有多種部署模式的產品系列展示了Velodyne感測器的性能和靈活性。」

Velodyne的雷射雷達感測器使企業能夠快速輕鬆地為行動繪圖建構任何環境的高精度3D模型。這些感測器提供高解析度的360度環視影像，從而對環境進行準確測量和分析。Velodyne感測器的性能、範圍、輕量化、低功耗和小巧的外形使開發者能夠設計出多功能系統，可配置用於行動和無人機應用。Velodyne感測器已被證明具有可靠性，即使在困難的應用和天氣條件下也能正常工作。如需購買Velodyne感測器，請致電669.275.2526或透過sales@velodyne.com聯絡Velodyne銷售部。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」小節，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。