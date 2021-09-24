Velodyne Lidar宣布与TOPODRONE达成多年期供应协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布达成了一项多年期协议，向TOPODRONE提供激光雷达传感器。TOPODRONE总部位于瑞士，开发价格实惠的高精度航空勘测解决方案。使用Velodyne激光雷达传感器，TOPODRONE能够对包括农场、森林、基础设施等在内的苛刻环境进行高精度绘图和3D建模，为那些推进经济和可持续发展目标的开发工作提供支持。

Velodyne（20号展厅20F.29号展位）和TOPODRONE（20号展厅20E.19号展位）将在2021年德国国际测绘地理信息展(INTERGEO 2021)上展示他们为地理空间行业提供的基于激光雷达的解决方案。INTERGEO是一个专注于地理信息和面向未来解决方案的世界领先的展会和会议平台。本次展会于9月21日至23日在德国汉诺威举行。

勘测行业市场领导者TOPODRONE的创始人兼首席执行官Maxim Baklykov表示：“Velodyne的激光雷达传感器使我们的解决方案能够捕捉复杂且精确的测量数据，这些数据对于进行高质量勘测至关重要。这些传感器重量轻，外形紧凑，为TOPODRONE打造市场上部分最轻的激光雷达勘测解决方案带来了巨大的协同效应。Velodyne的传感器提供一流的功耗，使无人机能够飞行更长时间。与Velodyne合作有助于我们利用他们的知名品牌和产品质量，这为我们的解决方案增加了巨大的价值和客户信心”。

TOPODRONE将在其勘测解决方案中使用Velodyne的Puck™、Puck Hi-Res™和Ultra Puck™作为3D数据感知和绘图传感器。TOPODRONE 100 LITE 和 TOPODRONE 200 ULTRA 是轻巧而精确的解决方案，可安装在无人机、垂直起降(VTOL)无人航空器(UAV)和背包系统上，实现移动激光扫描。勘测人员可利用TOPODRONE 200 ULTRA和Supercam SX350 VTOL，在150米高空生成高密度和精确的RGB LiDAR点云数据，每次飞行覆盖范围超过10平方公里。

TOPODRONE为全球客户提供精密勘测服务

TOPODRONE为全球市场提供由Velodyne激光雷达支持的扫描仪解决方案，其客户包括部分世界知名的研究型大学。芬兰自然资源研究所(Natural Resources Institute Finland)从事芬兰生物经济可持续发展研究的研究人员和专家使用了安装在无人机、四轮摩托车和人身上的TOPODRONE激光扫描仪。即使在冬季严寒条件下，例如在-20°C和夜间飞行时，扫描仪也能提供所采集点云数据的高位置精度。

另一个客户是为建筑和基础设施管理提供遥感服务的塞拉利昂企业Track Your Build。该公司使用TOPODRONE扫描仪对水力发电大坝项目进行了成功的地形勘测。Track Your Build现已将基于激光雷达的勘测纳入其城市和农村地区的工作流程，以消除对高程点的需求。

在哥斯达黎加，专业勘测员M. Eduardo Sáenz V使用TOPODRONE 100 LITE来勘测森林、柚木种植园、各类农场和开发用地。他评论道：“这套系统确实有效果，大幅降低了成本和交付时间。事实证明，它在恶劣的工作环境中能够可靠运行。时间和细节上的收获是巨大的。这个工具几乎有无限的可能性。”

Velodyne Lidar欧洲副总裁Erich Smidt表示：“TOPODRONE通过帮助企业应对一系列具有挑战性的绘图条件和提供准确的勘测数据，建立起令人印象深刻的全球客户群。他们的解决方案通过具有多种部署模式的产品系列展示了Velodyne传感器的性能和灵活性。”

Velodyne的激光雷达传感器使企业能够快速轻松地为移动绘图构建任何环境的高精度3D模型。这些传感器提供高分辨率的360度环视图像，从而对环境进行准确测量和分析。Velodyne传感器的性能、范围、轻量化、低功耗和紧凑的外形使开发者能够设计出多功能系统，可配置用于移动和无人机应用。Velodyne传感器已被证明具有可靠性，即使在困难的应用和天气条件下也能正常工作。如需购买Velodyne传感器，请致电669.275.2526或通过sales@velodyne.com联系Velodyne销售部。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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