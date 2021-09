Temenos, Vodeno et Aion Bank annoncent avoir entamé une collaboration stratégique pour accélérer l'adoption de la banque en tant que service (BaaS) en Europe

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), une société de logiciels bancaires, Vodeno, un fournisseur de services bancaires en ligne (BaaS) entièrement basé sur le cloud, et Aion Bank, une banque numérique et établissement de crédit autorisée en Europe, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une collaboration stratégique visant à accélérer le déploiement de la banque en tant que service (BaaS) en Europe.

Les premiers services bancaires à être lancés associent le Banking Cloud de Temenos et les services de gestion des cartes de débit et de crédit, et de traitement des paiements de Vodeno. Ceci permettra aux banques et aux entreprises de l'ensemble des secteurs d'élargir leur portefeuille de produits offerts à leurs clients, en automatisant et en intégrant en toute transparence les nouveaux paiements et les services de cartes de débit à leurs parcours clients. La collaboration entre les trois parties élimine les complexités et arrangements réglementaires du déploiement des services financiers en Europe. Les clients tireront profit de délais de commercialisation réduits et de l'agilité commerciale pour élaborer de nouvelles offres destinées à leurs clients. Temenos et Vodeno sont déjà engagés dans plusieurs démonstrations de faisabilité auprès de banques et de fournisseurs de technologies financières en Europe.

Le Banking Cloud de Temenos associe les services bancaires Temenos Transact et Temenos Infinity qui se connecteront via les API REST à la plateforme Cloud VODENO. Grâce à cette alliance stratégique, les clients seront en mesure d'émettre instantanément des cartes de débit et de crédit pour les clients des services bancaires d'entreprise et de détail. Les clients existants de Temenos peuvent en outre bénéficier des services financiers intégrés aux parcours clients personnalisés, fournis en temps réel, au point de contact adéquat, avec des expériences intelligentes et contextuelles.

Plus de 3 000 établissements de services financiers du monde entier tirent parti de la technologie Cloud moderne et ouverte de Temenos. Le Banking Cloud de Temenos permet aux banques et aux entreprises de consommer, de gérer et de conserver les services bancaires dans une plateforme sécurisée en libre-service en évolution constante, et d'élaborer simultanément de nouveaux modèles commerciaux.

Le BaaS constitue une mégatendance émergente du secteur des services financiers, dans laquelle les banques agréées intègrent leurs services bancaires numériques directement aux produits d'autres sociétés non financières. Aion Bank et Vodeno - toutes deux soutenues par l'investisseur de croissance mondial Warburg Pincus LLC - ont été créées en gardant à l'esprit cette opportunité. Le marché européen du BaaS est actuellement estimé à plus de trois milliards USD. La fonctionnalité BaaS présente un attrait pour les banques, les sociétés financières, les établissements non bancaires et les fournisseurs de services BaaS spécialisés, qui peuvent désormais utiliser la puissance combinée du Banking Cloud de Temenos et la technologie de Vodeno pour créer, déployer, consommer ou monétiser de nouveaux services bancaires. Temenos, Aion et Vodeno sont désormais en mesure de proposer tout type de service bancaire numérique de marque à leurs clients, tels des comptes bancaires mobiles, des cartes de débit ou de crédit, ainsi que des services de paiement, sans besoin d'agrément bancaire.

Max Chuard, directeur exécutif de Temenos, a déclaré: "Notre collaboration avec Vodeno et Aion Bank nous permet de proposer aux banques, aux sociétés financières et aux marques établies désireuses d'offrir des services financiers intégrés et des expériences clients exceptionnelles, une plateforme bancaire Cloud ouverte, conçue pour plus d'agilité commerciale et d'avantages d'échelle. Nous avons choisi Vodeno et Aion Bank pour établir une nouvelle plateforme commerciale pour Temenos, qui nous aidera à saisir l'opportunité du marché offerte par le BaaS en Europe. Combiné à la proposition de Vodeno et d'Aion Bank, le Banking Cloud de Temenos aidera les banques et les établissements non bancaires à créer, déployer, consommer et monétiser les nouveaux services bancaires."

Wojciech Sobieraj, directeur exécutif de Vodeno, a déclaré: "Lorsque nous avons créé Vodeno, notre vision consistait à faciliter le modèle 'Banking as a Service' au sein de n'importe quel établissement réglementé ou non. Grâce à cette collaboration stratégique avec Temenos et Aion Bank, nous proposerons aux banques, aux sociétés financières et aux marques l'offre BaaS la plus diversifiée du marché. Autrement dit, la facilité avec laquelle nous pouvons intégrer les cartes bancaires et les paiements nationaux, ainsi que d'autres services bancaires, propulsera la transformation numérique à un niveau supérieur en Europe."

Peter Deming, directeur général et responsable des services financiers en Europe, chez Warburg Pincus, a déclaré: "Nous continuons de nous enthousiasmer pour l'opportunité croissante qu'offre le modèle 'Banking as a Service' en Europe, alors que les entreprises, les banques et les marques sont de plus en plus nombreuses à s'efforcer d'améliorer leurs expériences clients via la finance intégrée. La collaboration entre Temenos, Vodeno et Aion Bank, pour répondre conjointement aux besoins du marché, souligne l'ambition de ces sociétés qui visent à devenir les partenaires de facto de tout établissement réglementé ou non recherchant ce type de services financiers intégrés."

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.temenos.com

À propos de Vodeno

La mission de Vodeno est de révolutionner l'industrie des secteurs financiers. En combinant l'écosystème d'une plateforme Cloud native moderne à 360 degrés et une expérience approfondie dans le secteur bancaire, nous sommes les mieux placés pour aider les entités réglementées et non réglementées à fournir des offres attractives uniques à leurs clients. La plateforme Cloud VODENO (VCP) est l'une des premières et plus complètes plateformes de banque en tant que service au monde, conçue en partenariat avec Aion Bank, autorisée par la Banque centrale européenne (BCE) à fournir des services financiers intégrés aux banques, aux prêteurs et aux commerçants, indépendamment de la taille de leur entreprise ou de leur secteur d'activité. Vodeno offre la possibilité de répondre aux exigences réglementaires tout en favorisant l'innovation accélérée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://vodeno.com

À propos de Aion Bank

Aion Bank est un établissement de crédit à service complet intégré en tant que société anonyme de droit belge. La Société est enregistrée et a son siège Avenue de la Toison d'Or 26/28 1050 Bruxelles, en Belgique.

Aion Bank est régie par la juridiction belge.

Aion Bank est une banque numérique offrant toute la gamme des services bancaires, qui associe le meilleur de la technologie à la diversité des services et des garanties d'une banque traditionnelle. Le modèle de souscription unique d'Aion offre à ses membres l'accès à un forfait "tout compris" de services bancaires, qui inclut des taux d'intérêts particulièrement élevés sur des comptes épargne, une gestion de portefeuille sans commission et des taux d'intérêts compétitifs pour les prêts, en échange d'une forfait mensuel fixe. En outre, Aion Bank propose des solutions financières intégrées en "marque blanche" aux sociétés financières et non financières.

Aion Bank est soutenue par la société financière privée internationale Warburg Pincus LLC et gérée par des dirigeants internationaux chevronnés possédant une solide expertise dans des établissements financiers en constante expansion.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://aion.eu/

