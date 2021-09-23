Allegro DVT和Beamr宣布推出全球首個內容自我調整矽IP視訊轉碼器

法國格勒諾勃和以色列特拉維夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--視訊處理矽IP領域的領導廠商Allegro DVT和內容自我調整視訊編碼技術的領先開發商Beamr今天宣布推出一款整合解決方案，該解決方案將Beamr的CABR矽IP與Allegro的視訊編碼IP相結合，以建立世界上首個內容自我調整矽IP編碼器。利用這一整合解決方案，ASIC供應商現在可以製造高性能、低延遲的視訊編碼晶片，在不影響品質的情況下大幅降低視訊位元速率。

Allegro DVT的E2xx系列矽驗證IP是一種高度成熟的視訊編碼解決方案，旨在在低至3奈米的各種製程節點技術的ASIC中得以應用。它支援JPEG、H.264、HEVC、VP9和AV1等主流影像和視訊格式，解析度高達8K。

Beamr屢獲殊榮的Emmy®專利式CABR引擎可將任何標準視訊轉碼器（包括最新的AV1轉碼器）編碼的視訊串流的位元速率最多降低50%，而不會影響接收品質。位元速率降低後的資料串流仍完全符合標準，並且可以由任何標準視訊解碼器進行解碼。

Beamr創辦人兼執行長Sharon Carmel表示：「過去10年裡，Beamr的CABR軟體解決方案為我們的客戶實現了最佳化的視訊壓縮，從而改善了觀看體驗，減少了網路擁塞並降低了總持有成本。在我們的矽IP開發實作時，我們發現Allegro的視訊轉碼器是完美的整合合作夥伴，因為它們具有卓越的視訊品質、高效能並支援最新的視訊轉碼器。透過將我們的CABR Silicon IP庫與Allegro的視訊轉碼器整合，我們現在為ASIC供應商帶來了最佳化方面的優勢，供應商可以在從視訊監控和物聯網到8K直播、低延遲雲端遊戲等所有視訊應用程式中使用它們。」

Allegro DVT執行長Nouar Hamze評論道：「視訊使用量的急劇增加正迫使業界考慮採用以硬體為基礎的視訊編碼解決方案，以控制實作的複雜性和成本。整合的Allegro DVT E2xx/Beamr CABR解決方案為我們的共同客戶群提供了先進的ASIC實作選項，以進一步提高視訊壓縮效率。該組合解決方案隨時可供透過位元精確的軟體模擬模型進行評估。」

關於Beamr

https://beamr.com/

關於Allegro DVT

http://www.allegrodvt.com

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