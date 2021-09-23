Allegro DVT和Beamr宣布推出全球首个内容自适应硅IP视频编码器

法国格勒诺布尔和以色列特拉维夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--视频处理硅IP领域的领先供应商Allegro DVT和内容自适应视频编码技术的领先开发商Beamr今天宣布推出一项集成解决方案，该解决方案将Beamr的CABR硅IP与Allegro的视频编码IP相结合，以创建世界上首个内容自适应硅IP编码器。利用这一集成解决方案，ASIC供应商现在可以创建高性能、低延迟的视频编码芯片，在不影响质量的情况下大幅降低视频比特率。

Allegro DVT的E2xx系列成熟的硅IP是一种高度优化的视频编码解决方案，旨在在低至3纳米的各种工艺节点技术中的ASIC中得以应用。它支持JPEG、H.264、HEVC、VP9和AV1等主流图像和视频格式，分辨率高达8K。

Beamr屡获殊荣的Emmy®专利式CABR引擎可将任何标准视频编码器（包括最新的AV1编解码器）编码的视频流的比特率最多降低50%，而不会影响接收质量。比特率降低后的数据流仍完全符合标准，并且可以由任何标准视频解码器进行解码。

Beamr创始人兼首席执行官Sharon Carmel表示：“过去10年里，Beamr的CABR软件解决方案为我们的客户实现了优化的视频压缩，从而改善了观看体验，减少了网络拥堵并降低了总体拥有成本。在我们的硅IP开发实现时，我们发现Allegro的视频编码器是完美的集成合作伙伴，因为它们具有卓越的视频质量、高性能并支持最新的视频编解码器。通过将我们的CABR Silicon IP库与Allegro的视频编码器集成，我们现在为ASIC供应商带来了优化方面的优势，供应商可以在从视频监控和物联网到8K直播、低延迟云游戏等所有视频应用中使用它们。”

Allegro DVT首席执行官Nouar Hamze评论道：“视频使用量的急剧增加正迫使业界考虑采用基于硬件的视频编码解决方案，以控制实现的复杂性和成本。集成的Allegro DVT E2xx/Beamr CABR解决方案为我们的共同客户群提供了先进的ASIC实现选项，以进一步提高视频压缩效率。该组合解决方案随时可供通过位精确的软件仿真模型进行评估。”

关于Beamr

https://beamr.com/

关于Allegro DVT

http://www.allegrodvt.com

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