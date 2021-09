LA BAIE ET PINTEREST LANCENT LE PREMIER GUIDE MODE NUMÉRIQUE BILINGUE POUR OFFRIR AUX CANADIENS DE L’INSPIRATION DÉCO CET AUTOMNE

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La Baie invite sa clientèle « à sortir ses épingles » sur Pinterest avec l'annonce d'une collaboration numérique stratégique avec la plateforme de découverte visuelle. Premier en son genre, le guide mode bilingue et immersif présente une sélection saisonnière hautement tendance de produits à épingler qui permettra aux consommateurs désireux de créer le parfait décor de remplir leurs tableaux d’inspiration d’articles faciles à trouver. Et une fois les internautes prêts à donner vie à leurs idées, les épingles les mèneront à labaie.com où ils pourront effectuer leurs achats. Le guide mode est d’ailleurs déjà en ligne et accessible ici.

« Sur Pinterest, nous sommes en mesure de cerner les tendances en voie d’émerger, car les utilisateurs se connectent à notre plateforme dès les premières étapes de leur périple de magasinage. Comme 97 % des recherches les plus courantes sur Pinterest ne s’accompagnent pas d’un nom de marque, notre réseau social est tout indiqué pour attirer les gens en quête active d’inspiration. Notre collaboration avec La Baie pour rejoindre les clients dès les balbutiements de leurs projets d’aménagement a grandement contribué à la mise sur pied de cette ressource de magasinage pratique et conviviale. » a déclaré Martin Svensson, chef des partenariats, Commerce de détail, pour Pinterest.

« La Baie aide les Canadiens à magasiner avec confiance et facilité pour leur demeure. » « Avec ce guide mode numérique, les clients peuvent découvrir les tendances de l’heure, visualiser leur espace meublé et équipé d’articles de qualité, et passer du rêve éveillé à la réalité en un tournemain », a déclaré Allison Litzinger, vice-présidente, Marketing de la marque, pour La Baie. Cette collaboration avec Pinterest reflète le caractère innovateur axé sur l’ère numérique de La Baie, et notre désir d’élever l’expérience de magasinage en ligne des Canadiens et d’agrémenter leur demeure de luxe abordable et de couleur.

Les amoureux de la déco pourront voir tout ce que La Baie a à leur offrir pour chaque pièce de leur foyer, dont des meubles pour petits et grands espaces, des accessoires de décoration, des essentiels de cuisine et de bar, de la vaisselle, de la literie, des matelas et bien plus en parcourant le guide ou en visitant labaie.com.

Pour en savoir plus sur le guide mode numérique, visitez labaie.com. Pour parcourir le guide, cliquez ici.

À PROPOS DE LA BAIE ET DE LA BAIE D’HUDSON

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie et La Baie d’Hudson aident les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 86 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, la sixième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie et La Baie d’Hudson se sont bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d’articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE PINTEREST

Pinterest est un moteur de découverte visuelle utilisé partout dans le monde pour magasiner des produits selon ses goûts, trouver des idées de projets à réaliser hors ligne et faire connaissance avec des créateurs hautement inspirants. Ses utilisateurs ont déjà enregistré plus de 300 milliards d’épingles réparties dans de multiples champs d’intérêt allant de l’aménagement d’un bureau à domicile à la réalisation d’une nouvelle recette, en passant par la planification d’un voyage. Basée à San Francisco et lancée en 2010, la plateforme compte plus de 450 millions d’usagers actifs chaque mois. Elle est offerte sur iOS et Android, et à pinterest.com.