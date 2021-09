GENVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, Vodeno, een volledig cloud-native BaaS-provider en Aion Bank, een in Europa gelicentieerde digitale bank en kredietinstelling, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om te versnellen Banking as a Service (BaaS) implementatie in Europa.

De eerste bankdiensten die worden gelanceerd, combineren The Temenos Banking Cloud met Vodeno’s kaartbeheer en betalingsverwerkingsdiensten. Dit stelt banken en bedrijven in verschillende sectoren in staat om hun portfolio van producten die aan hun klanten worden aangeboden uit te breiden door nieuwe betalingen en kaartdiensten naadloos in hun klantreis te automatiseren en in te bedden. De samenwerking tussen alle drie de partijen neemt de complexiteit en regelgevende overhead weg van de implementatie van embedded financiële diensten in Europa. Klanten zullen profiteren van een snellere time-to-market en de zakelijke flexibiliteit om nieuwe klantproposities te ontwikkelen. Temenos en Vodeno zijn al bezig met verschillende proof-of-concepts met banken en fintechs in heel Europa.

