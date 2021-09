DXC Technology collabore avec Qualtrics pour transformer l'expérience du lieu de travail moderne

TYSONS, Virginie & PROVO, Utah--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) et Qualtrics (Nasdaq: XM) ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour intégrer la plateforme de gestion d'expérience EmployeeXM™ de Qualtrics à la solution de service Modern Workplace de DXC. En association avec les données opérationnelles Modern Workplace de DXC, DXC saisira et intégrera les données d'expérience de Qualtrics relatives au ressenti des employés par rapport à leur expérience technologique au travail, afin de fournir un précieux aperçu en temps réel de la satisfaction des employés afin d'optimiser l'engagement, la collaboration et la productivité.

DXC sera le premier à utiliser la solution Modern Workplace en interne pour transformer les expériences numériques de ses 130 000 employés, dont la majorité d'entre eux travaillent virtuellement.

L'étude de Qualtrics démontre que l'expérience technologique des employés joue un rôle plus important dans leur expérience globale, tout particulièrement étant donné que le lieu de travail numérique continue d'évoluer. Plus de 90% des CIO estiment que l'expérience TI est importante pour attirer et conserver des talents, et construire une culture d'entreprise.

"En tant que fournisseur leader de services Modern Workplace à l'échelle mondiale, DXC aide les organisations à transformer et stimuler la collaboration et la productivité, quel que soit le dispositif, le lieu ou l'heure. Ajouter la puissance de la technologie d'expérience employé de Qualtrics à la solution Modern Workplace de DXC est une évolution naturelle pour continuer à consolider la valeur et les données fournies pour nos clients et collègues", déclare Mike McDaniel, président, Modern Workplace chez DXC Technology. "Pour nos clients et pour notre propre lieu de travail, DXC s'engage à placer l'expérience au cœur de tout ce que nous faisons et les informations que nous recueillons à partir de la plateforme Qualtrics sont un différenciateur clé des services de DXC."

"Les données d'expérience deviennent les données les plus précieuses dans une organisation et jouent un rôle crucial dans la réussite de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain", déclare Brad Anderson, président des produits et services de Qualtrics. "Qualtrics aide certaines des principales organisations au monde à remporter la bataille des talents, et la collaboration entre Qualtrics et DXC aidera encore plus d'entreprises à fournir des expériences de lieu de travail supérieures optimisant la collaboration, la productivité et l'engagement."

Pour plus d'informations, consultez le Modern Workplace TechTalk de DXC, et le dernier épisode de la série web Ctrl+B de Qualtrics.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer les services sur l'ensemble de la pile de technologies d'entreprises afin d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d’expérience client. Pour en savoir plus sur l’excellence sectorielle que DCX offre à ses clients et à ses collaborateurs, visitez le site DXC.com.

À propos de Qualtrics

Qualtrics, leader et créateur de la gestion d'expérience (XM), change la façon dont les organisations gèrent et optimisent les quatre expériences clés (entreprise—client, employé, produit et marque). Plus de 13 500 organisations dans le monde utilisent Qualtrics pour écouter, comprendre et prendre des décisions en matière de données d'expérience (X-data™) — les points de vue, émotions et intentions qui vous disent pourquoi les choses se produisent, et comment réagir. XM Platform™ de Qualtrics est un système d'action qui aide les entreprises à attirer les clients qui restent plus longtemps et achètent plus, à interagir avec les employés qui construisent une culture positive, à développer des produits révolutionnaires que les personnes adorent et à construire une marque suscitant la passion. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter qualtrics.com.

