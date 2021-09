Takeda Seleciona Quatro Novas Parcerias para Fazer Parte do Programa Mundial de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) Anual e Ajudar a Fortalecer os Sistemas de Saúde em Países de Baixa e Média Renda

OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje a adição de quatro parcerias ao seu Programa Mundial de Responsabilidade Social Corporativa (CSR), que assume compromissos a longo prazo para fortalecer os sistemas de saúde e melhorar o acesso a cuidados de saúde a todas as pessoas de países em desenvolvimento e emergentes. Como parte de um processo anual de tomada de decisões, os funcionários da Takeda de todo o mundo votaram para acrescentar a IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International e o Programa Mundial de Alimentos (WFP) como novas parcerias do Programa Mundial de CSR, que atualmente apoia 20 programas em 72 países.

Os compromissos da Takeda com estas novas parcerias no ano fiscal de 2021 incluem:

JPY 953 milhões destinados à IntraHealth International para trabalhar com 12 escolas privadas em Mali, Senegal e Níger a fim de aumentar o número de enfermeiros qualificados e treinados que possam atender comunidades rurais que enfrentam uma escassez crítica de profissionais de saúde nestes países. No decorrer dos próximos cinco anos, o projeto ajudará as escolas privadas a formar parcerias com o setor público, obter credenciamentos apropriados, melhorar currículos baseados em competências, criar abordagens de aprendizagem eficazes e formar estudantes de áreas carentes - tudo como parte do esforço para garantir que todos em qualquer lugar tenham acesso à saúde.

"Nós da IntraHealth estamos felizes com a parceria com a Takeda para resolver a escassez de enfermeiros altamente treinados nas comunidades rurais em Mali, Senegal e Níger. Esta parceria irá revolucionar o treinamento de profissionais de saúde em escolas privadas de enfermagem, melhorar a assistência médica em comunidades que mais precisam e atrair mais jovens estudantes brilhantes para a profissão", disse Polly Dunford, Presidente e Diretor Executivo da IntraHealth International.

"A Jhpiego está lisonjeada e animada por ter conquistado a confiança dos funcionários da Takeda para implementar o projeto Integrated Women in Health Network (iWIN) em Madhya Pradesh, na Índia. É incrivelmente inspirador ser motivado por uma crença compartilhada: que todas as mulheres merecem acesso a cuidados durante a gravidez de alta qualidade que salvam vidas. Juntos, construiremos um sistema de saúde materno-infantil escalável e com foco na mãe, aumentando a qualidade e a continuidade do atendimento, e aproveitando análises preditivas e financiamento inovador", disse Leslie Mancuso, Presidente e Diretor Executivo da Jhpiego.

"É uma honra para a Pathfinder trabalhar com a Takeda a fim de promover a liderança de mulheres e garotas. Este projeto é um exemplo vivo do compromisso da Takeda com uma saúde melhor para as pessoas e um futuro mais promissor para o mundo. Iremos elevar a liderança das mulheres no sul e sudeste da Ásia para melhorar a saúde e a resiliência climática", disse Lois Quam, Presidente e Diretor Executivo da Pathfinder International.

"O Programa Mundial de Alimentos tem a honra de ter sido escolhido pelos funcionários da Takeda como parte do Programa Mundial de CSR para um projeto tão oportuno e importante. A pandemia da COVID-19 serviu como um importante lembrete da necessidade de os países estarem preparados e equipados para responder a emergências de saúde. Com a ajuda da Takeda, nossa meta é fornecer apoio essencial em 17 países da África Ocidental, protegendo comunidades vulneráveis e criando capacidades para o futuro", disse Tim Hunter, Diretor de Parcerias Privadas e Arrecadação de Fundos no WFP.

Desde o lançamento em 2016, o Programa Mundial de CSR com assinatura da Takeda destinou um total de 16,5 bilhões de ienes a 17 organizações internacionais e não governamentais em 20 projetos a longo prazo que tratam de mais de 23 Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDG) em 72 países. Cada projeto aborda o fortalecimento dos sistemas de saúde de formas exclusivas e se alinha às necessidades nacionais de saúde dos países. Estes compromissos de financiamento de quatro a dez anos refletem que o impacto sustentável leva tempo e não há soluções rápidas para os desafios complexos e de longa data que os sistemas de saúde enfrentam.

"Estamos orgulhosos da parceria com a IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International e o Programa Mundial de Alimentos para aumentar o número de trabalhadores de saúde qualificados, transformar as cadeias de abastecimento, abordar o impacto das mudanças climáticas, conflitos e emergências na saúde da mulher, além de aproveitar dados e recursos digitais para transformar o cuidado materno e neonatal", disse Takako Ohyabu, Diretor de Assuntos Corporativos Globais da Takeda. "Todas as nossas novas parcerias abordam os desafios endêmicos que os sistemas de saúde enfrentam hoje, enquanto capacitam as comunidades para estarem prontas para o futuro."

As parcerias do Programa Mundial de CSR da Takeda fizeram um progresso notável desde 2016:

Mais de 5,84 milhões de beneficiários diretos atingidos;

Mais de 32.000 profissionais de saúde qualificados treinados;

Educação em saúde direcionada e fornecida a mais de 570.000 membros da comunidade;

Milhões de crianças imunizadas contra doenças evitáveis, como sarampo e

Nossas parcerias estão a caminho de alcançar o número de 18,4 milhões de beneficiários diretos até 2027, oferecendo cuidados que salvam vidas a mulheres e recém-nascidos vulneráveis, prevenindo a desnutrição, reforçando o apoio holístico aos refugiados e muito mais.

