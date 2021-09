Takeda selecciona cuatro nuevos socios para su programa anual de responsabilidad social corporativa (RSC) con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y medios

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ("Takeda") ha anunciado hoy la incorporación de cuatro alianzas a su Programa global de responsabilidad social corporativa (RSC), que incluye compromisos a largo plazo para fortalecer los sistemas de salud y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de todas las personas en países en desarrollo y emergentes. Como parte de un proceso anual de toma de decisiones, los empleados de Takeda de todo el mundo votaron para agregar a IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) como nuevos socios del Programa Global de RSC, que ahora apoya 20 programas en 72 países.

Los compromisos de Takeda con estos nuevos socios en el año fiscal 2021 incluyen lo siguiente:

953 millones de yenes a IntraHealth International para trabajar con 12 escuelas privadas de Malí, Senegal y Níger con el fin de aumentar el número de enfermeras cualificadas y formadas que puedan atender a las comunidades rurales que se enfrentan a una escasez crítica de trabajadores sanitarios en estos países. A lo largo de los próximos cinco años, el proyecto ayudará a las escuelas privadas a asociarse con el sector público, a conseguir las acreditaciones adecuadas, a mejorar los planes de estudio basados en las competencias, a crear enfoques de aprendizaje eficaces y a graduar a los estudiantes de las zonas postergadas, todo en el marco del esfuerzo por garantizar que todos puedan acceder a atención sanitaria.

"En IntraHealth estamos encantados de asociarnos con Takeda para hacer frente a la escasez de enfermeras altamente capacitadas en las comunidades rurales de Malí, Senegal y Níger. Esta alianza revolucionará la formación del personal sanitario en las escuelas de enfermería privadas, mejorará la atención sanitaria en las comunidades que más lo necesitan y atraerá a la profesión a más estudiantes jóvenes y brillantes", expresó Polly Dunford, presidenta y directora general de IntraHealth International.

"Jhpiego se siente honrado y emocionado por haber ganado la confianza de los empleados de Takeda para implementar el proyecto de la Red Integrada de Mujeres en Salud (iWIN) en Madhya Pradesh (India). Es increíblemente inspirador estar motivados por una creencia compartida: que todas las mujeres merecen tener acceso a la atención de alta calidad durante el embarazo que salva vidas. Juntos, construiremos un sistema de salud materna y neonatal centrado en la madre y escalable, al mejorar la calidad y la continuidad de la atención y aprovechar el análisis predictivo y la financiación innovadora", manifestó Leslie Mancuso, presidenta y directora general de Jhpiego.

"Para Pathfinder es un honor trabajar con Takeda con el objetivo de promover el liderazgo de las mujeres y las niñas. Este proyecto es un ejemplo vivo del compromiso de Takeda con una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo. Vamos a elevar el liderazgo de las mujeres en el sur y el sureste de Asia para mejorar la salud y la resiliencia climática", declaró Lois Quam, presidenta y directora ejecutiva de Pathfinder International.

"Es un honor para el Programa Mundial de Alimentos haber sido elegido por los empleados de Takeda como parte de su Programa Global de RSC para un proyecto tan oportuno e importante. La pandemia de la COVID-19 sirvió como un importante recordatorio de la necesidad de que los países estén preparados y equipados para responder a las emergencias sanitarias. Con la ayuda de Takeda, nos proponemos prestar un apoyo fundamental en 17 países de África Occidental para proteger a las comunidades vulnerables y crear capacidad para el futuro", anunció Tim Hunter, director de Asociaciones Privadas y Recaudación de Fondos del PMA.

Desde su lanzamiento en 2016, el emblemático Programa Global de RSC de Takeda ha aportado un total de 16.500 millones de yenes a 17 organizaciones internacionales y no gubernamentales en 20 proyectos a largo plazo que abordan más de 23 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 72 países. Cada proyecto aborda el fortalecimiento de los sistemas de salud de forma única y se ajusta a las necesidades sanitarias nacionales de los distintos países. Estos compromisos de financiación de cuatro a diez años reflejan que el impacto sostenible lleva tiempo y que no hay soluciones rápidas para los complejos y prolongados desafíos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios.

"Estamos orgullosos de asociarnos con IntraHealth International, Jhpiego, Pathfinder International y el Programa Mundial de Alimentos para aumentar la cantidad de trabajadores sanitarios cualificados, transformar las cadenas de suministro, abordar el impacto del cambio climático, los conflictos y las emergencias en la salud de las mujeres, y aprovechar los datos y los entornos digitales para transformar la atención materna y neonatal", señaló Takako Ohyabu, directora de asuntos corporativos globales de Takeda. "Todas nuestras nuevas alianzas abordan los desafíos endémicos a los que se enfrentan los sistemas de salud en la actualidad, al tiempo que empoderan a las comunidades con el objetivo de que estén preparadas para el futuro".

Las alianzas del Programa Global de RSC de Takeda han hecho notables progresos desde 2016:

Llegaron a más de 5,84 millones de beneficiarios directos;

Formaron a más de 32.000 trabajadores sanitarios cualificados;

Proporcionaron educación sanitaria específica a más de 570.000 miembros de la comunidad;

Inmunizaron a millones de niños contra enfermedades prevenibles como el sarampión; y

Nuestros colaboradores están en camino de llegar a 18,4 millones de beneficiarios directos para 2027, para así proporcionar atención vital a mujeres y recién nacidos vulnerables, prevenir el retraso en el crecimiento, reforzar el apoyo holístico a los refugiados y mucho más.

