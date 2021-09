ironSource annuncia la collaborazione con Vodafone

TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--ironSource (NYSE: IS), business platform leader di settore per l'App Economy, annuncia la partnership con Vodafone. L’operatore leader di settore integrerà la suite di soluzioni Aura di ironSource sui propri dispositivi Android in tutta Europa, tra cui Regno Unito, Germania, Spagna e Italia. Aura è stata progettata per consentire agli operatori di costruire relazioni durature con i propri clienti e migliorare l'esperienza con il proprio dispositivo, fornendo contenuti e servizi di valore al momento della configurazione e durante tutto il ciclo di vita del device. Aura fornisce agli operatori la flessibilità di promuovere contenuti di proprietà e servizi gestiti in maniera fluida e dinamica.

“Per stringere rapporti di fedeltà e fiducia con i clienti, oggi è necessario rispondere alle loro esigenze attraverso contenuti di alta qualità offerti al momento giusto”, afferma Arnon Harish, presidente e co-fondatore di ironSource. "Siamo entusiasti di collaborare con un brand telco leader del calibro di Vodafone per offrire agli utenti un'esperienza ottimizzata più ricca e adatta a ogni singola esigenza durante la configurazione e il ciclo di vita del dispositivo”.

I clienti scaricano attivamente i contenuti il giorno stesso in cui il dispositivo viene acceso per la prima volta, quindi è particolarmente cruciale per gli operatori creare un'esperienza di configurazione ottimizzata durante questo touchpoint ad alto coinvolgimento. Attraverso l'esperienza di configurazione dinamica, Aura consente ai clienti Vodafone di personalizzare i dispositivi con contenuti che si adattano alle loro esigenze e interessi. Grazie all’intelligenza artificiale e alla capacità di apprendimento automatico, Aura continua a operare per tutto il ciclo di vita del dispositivo, alimentando vari touchpoint basati sul comportamento e sugli interessi degli utenti, per offrire contenuti e servizi pertinenti e graditi agli utenti volti a incrementarne engagement e NPS.

ironSource

ironSource è una business platform leader di settore per l’App Economy. Gli sviluppatori di app utilizzano la piattaforma ironSource per trasformare le proprie app in business scalabili e di successo. Facendo leva su una serie completa di soluzioni software, i content creator possono far crescere e coinvolgere gli utenti, monetizzare i contenuti, nonché analizzare e ottimizzare le prestazioni di business per favorire una maggiore crescita complessiva. La piattaforma ironSource permette inoltre agli operatori di telecomunicazioni di creare un'esperienza più ricca del dispositivo, incorporando app pertinenti e raccomandazioni di servizio per coinvolgere gli utenti durante tutto il ciclo di vita del dispositivo. Grazie alla business platform completa dedicata ai componenti principali dell'App Economy, ironSource permette ai clienti di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, creare app di rilievo ed esperienze utente, mentre vengono supportati verso lo sviluppo del proprio business nell'App Economy. Per maggiori informazioni visitare il sito www.is.com