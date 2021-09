TransferMate Global Payments kiest voor ComplyAdvantage voor de bekroonde AML- en risicoscreeningoplossingen van het bedrijf

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ComplyAdvantage, een wereldwijd datatechnologiebedrijf dat de detectie van financiële criminaliteit transformeert, heeft vandaag aangekondigd dat TransferMate Global Payments, een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie voor B2B-betalingen, de bekroonde oplossingen voor klant-onboarding, transactiescreening en monitoring van de RegTech-innovator heeft geselecteerd.

TransferMate, met hoofdkantoor in Kilkenny, Ierland, is een dochteronderneming van Clune Technology Group, opgericht door Terry Clune en is een leidend wereldwijd B2B-betalingstechnologiebedrijf dat bedrijven sneller en gemakkelijker in staat stelt om grensoverschrijdende betalingen te verzenden en te ontvangen. Meer dan ooit tevoren implementeren snelgroeiende ondernemingen zoals TransferMate de beste technologieën en processen, niet alleen om hun risicoprofiel met betrekking tot financiële misdrijven te verminderen, maar ook om de uitbreiding van de dienstverlening met meer vertrouwen te versnellen.

Met de mogelijkheid om klanten in meer dan 54 landen over de hele wereld aan boord te krijgen, en met een divers klantenbestand, had TransferMate een oplossing nodig om haar hypergroei te ondersteunen en om de implementatie van lasergerichte systeemregels mogelijk te maken teneinde het werkelijke risico van internationale betalingen aan te pakken, en om het beste gebruik van de interne toewijzing van middelen te maximaliseren.

Simon McFeely, Chief Compliance Officer van TransferMate, stelde: "We hebben voor ComplyAdvantage gekozen omdat ze dezelfde visie delen als wij om 'compliance als concurrentievoordeel' te gebruiken. Daarbij ondersteunen ze onze missie om dynamische regels te ontwikkelen die zijn afgestemd op specifieke inherente kwetsbaarheidsscenario's, waardoor ze uiteindelijk een betere klantenservice bieden en tegelijkertijd de bandieten buiten onze wereldwijde betalingsinfrastructuur houden”.

"Het is geweldig om te weten dat we een oplossing voor risicobeheer hebben die is ontworpen om gelijke tred te houden met onze snelgroeiende zakelijke eisen."

ComplyAdvantage biedt een intelligente hyperscale-benadering ten aanzien van AML en risicodetectie, mogelijk gemaakt door ComplyData™, de bedrijfseigen datagrafiek van het bedrijf. Deze bestaat uit honderden miljoenen datapunten die dynamische realtime inzichten bieden van mensen en bedrijven die worden gemonitord op sancties, watchlists, politiek prominente personen en negatief nieuws. Dit vermindert de afhankelijkheid van handmatige beoordelingsprocessen en verouderde databases met tot wel 80% en verbetert enorm de efficiëntie in de manier waarop bedrijven hun klanten en transacties screenen en monitoren.

"We zijn verheugd om samen te werken met TransferMate, een krachtpatser in de wereld van grensoverschrijdende B2B-betalingen," verklaarde Charles Delingpole, oprichter en CEO van ComplyAdvantage. “Het is duidelijk dat hun team het belang van rigoureuze oplossingen voor risicobeheer op waarde weet te schatten, wat in onze sterk gereguleerde omgeving een strategische noodzaak is. Door nu samen te werken, kunnen we het risico op financiële criminaliteit helpen verminderen, zodat TransferMate met vertrouwen transacties kan uitvoeren en met zekere stappen kan groeien."

ComplyAdvantage is al de favoriete keuze van enkele van 's werelds grootste banken, ondernemingen en snelgroeiende fintechs, en is de leider in hyperscale financiële risico-inzichten die speciaal zijn ontwikkeld om groeiende gereguleerde organisaties te helpen hun risicoverplichtingen te beheren en financiële criminaliteit te voorkomen.

Over ComplyAdvantage

ComplyAdvantage is de toonaangevende bron van AI-gestuurde risicodata en detectietechnologie voor financiële criminaliteit in de financiële sector. De missie van ComplyAdvantage is het neutraliseren van het risico van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en andere financiële criminaliteit. Meer dan 800 ondernemingen in 69 landen vertrouwen op ComplyAdvantage om inzicht te krijgen in de risico's van hen met wie ze zaken doen via 's werelds enige wereldwijde realtime database van mensen en bedrijven. Het bedrijf identificeert elke dag actief tienduizenden risicogebeurtenissen uit miljoenen gestructureerde en ongestructureerde datapunten.

ComplyAdvantage heeft vier wereldwijde hubs in New York, Londen, Singapore en Cluj-Napoca en wordt ondersteund door Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers', Index Ventures en Balderton Capital. Meer informatie op complyadvantage.com.

Over TransferMate Global Payments

TransferMate — een dochteronderneming van Clune Technology Group opgericht door Terry Clune — is een wereldwijd B2B-betalingstechnologiebedrijf dat bedrijven in staat stelt sneller en gemakkelijker grensoverschrijdende betalingen te verzenden en te ontvangen. TransferMate heeft, onder leiding van Clune en CEO Sinead Fitzmaurice, een van de grootste portfolio's van betalingslicenties ter wereld opgebouwd, inclusief in 51 Amerikaanse staten en territoria, om de handel in 162 landen te ondersteunen. Toonaangevende banken, fintechs en softwareleveranciers werken samen met TransferMate om hun zakelijke klanten een verbeterde gebruikerservaring te bieden.

Het bedrijf heeft op maat gemaakte integraties gecreëerd voor banken zoals ING en AIB, die ook investeerders in het bedrijf zijn, en Wells Fargo en softwareleveranciers zoals Coupa, SAP Concur, Tradeshift, Workday, enz. Met de TransferMate API-oplossing kunnen partners de betalingsstroom binnen hun software digitaliseren, waardoor alle bedrijven aanzienlijke tijds- en financiële besparingen kunnen realiseren.

