A DXC Technology trabalha em parceria com a Qualtrics para transformar a experiência do Modern Workplace

TYSONS, Va. & PROVO, Utah--(BUSINESS WIRE)--A DXC Technology (NYSE: DXC) e a Qualtrics (Nasdaq: XM) anunciaram hoje uma nova parceria para tornar a plataforma de gerenciamento de experiência EmployeeXM™ da Qualtrics parte da solução de serviços Modern Workplace.

A DXC será pioneira no uso interno da solução Modern Workplace para transformar experiências digitais para seus mais de 130 mil funcionários, dos quais a maioria trabalha em home office.

Segundo pesquisa da Qualtrics, o papel da experiência tecnológica dos profissionais tem um peso ainda maior na experiência geral do funcionário, principalmente pelo progresso contínuo do ambiente de trabalho digital. Para mais de 90% dos CIOs, a experiência de TI é importante quando se trata de atrair e reter talentos, e definir uma cultura corporativa.

“Como provedor líder de serviços do Modern Workplace globalmente, a DXC ajuda as empresas a transformar e impulsionar a colaboração e a produtividade em qualquer dispositivo, quando e onde estiver. Incorporar o potencial da tecnologia de experiência do funcionário da Qualtrics ao Modern Workplace da DXC é uma combinação natural para promover ainda mais o valor e os dados fornecidos durante a experiência aos nossos clientes e colegas", destaca Mike McDaniel, Presidente, Modern Workplace no DXC Technology. “Pensando em nossos clientes e em nosso próprio ambiente de trabalho, a DXC tem o compromisso de colocar a experiência no cerne de tudo o que fazemos, e a inteligência que conquistamos pela plataforma da Qualtrics é um importante diferencial dos serviços da DXC."

“Os dados de experiência estão se tornando os dados mais importantes em uma empresa, sendo essenciais para o sucesso dos negócios, hoje e amanhã", segundo Brad Anderson, Presidente de Produtos e Serviços da Qualtrics. "A Qualtrics está ajudando algumas das principais empresas do mundo a vencerem a batalha na busca por talentos, e a colaboração entre a Qualtrics e a DXC ajudará ainda mais empresas a promover experiências aprimoradas no ambiente de trabalho que ampliam a colaboração, a produtividade e o engajamento."

Para mais informações, confira o TechTalk do Modern Workplace da DXC e o último episódio da webseries Ctrl+B da Qualtrics.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar operações e sistemas essenciais enquanto modernizam o TI, otimizam arquiteturas de dados e garantem a segurança e redimensionabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e entidades públicas do mundo confiam na DXC para implantar os serviços em toda a pilha tecnológica corporativa e, assim, elevar os níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Para saber mais sobre como garantimos a excelência dos nossos clientes e colegas, acesse DXC.com.

Sobre a Qualtrics

A Qualtrics, líder e propulsora da categoria de Gerenciamento de experiência (XM, na sigla em inglês), está mudança a forma como as empresas gerenciam e otimizam as quatro principais experiências dos negócios: cliente, funcionário, produto e marca. Mais de 13.500 empresas do mundo todo contam com a Qualtrics para ouvir, entender e agir com relação aos dados de experiência (X-data™), as opiniões, emoções e intenções que deixam claro por que as coisas acontecem, e o que fazer a respeito. A XM Platform™ da Qualtrics é um sistema de ação que ajuda as empresas a atrair clientes assíduos que adquirem mais, envolver funcionários que estabelecem uma cultura positiva, desenvolver produtos inovadores que o público adora e criar uma marca que entusiasme as pessoas. Para saber mais, acesse qualtrics.com.

