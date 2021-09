TransferMate Global Payments sceglie ComplyAdvantage per le sue premiate soluzioni antiriciclaggio e di valutazione del rischio

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Oggi ComplyAdvantage, società internazionale di tecnologia dei dati che trasforma il rilevamento dei crimini finanziari, ha annunciato che TransferMate Global Payments, fornitore leader globale di soluzioni tecnologiche in materia di pagamenti B2B, ha scelto le premiate soluzioni di questo innovatore della tecnologia normativa per la registrazione dei nuovi clienti e per il vaglio e il monitoraggio delle transazioni.

Con sede a Kilkenny, Irlanda, TransferMate è una controllata di Clune Technology Group fondata da Terry Clune. È una società tecnologica globale leader nei pagamenti B2B che permette alle aziende di inviare e ricevere transazioni transfrontaliere in modo più rapido e facile. Le aziende a rapida crescita come TransferMate ora più che mai adottano i migliori processi e tecnologie non solo per ridurre il proprio profilo di rischio in materia di crimini finanziari, ma anche per velocizzare l'espansione dei servizi con un maggior livello di fiducia.

Con la capacità di accogliere nuovi utenti in oltre 54 paesi del mondo, e con una base diversificata di clienti, TransferMate era alla ricerca di una soluzione in grado di supportare la sua crescita eccezionale e di facilitare l'adozione di regole di sistema mirate per rispondere ai rischi reali legati ai pagamenti internazionali, oltre che per massimizzare l'utilizzo ottimale dell'allocazione delle risorse interne.

Simon McFeely, responsabile della conformità presso TransferMate, ha dichiarato: "Abbiamo scelto ComplyAdvantage perché condivide la nostra stessa visione: utilizzare la 'conformità come vantaggio competitivo', e perché supporta la nostra missione di sviluppare regole dinamiche sintonizzate su scenari specifici di vulnerabilità intrinseca consentendoci, in ultima istanza, di fornire un miglior servizio ai clienti e, al contempo, di difendere la nostra infrastruttura globale di pagamenti dai malintenzionati".

"Ci entusiasma sapere che disponiamo di una soluzione per la gestione dei rischi progettata per seguire il ritmo delle esigenze della nostra azienda, in rapida crescita".

ComplyAdvantage offre un approccio all'antiriciclaggio e al rilevamento del rischio iperscalabile, intelligente e basato su ComplyData™, il grafico di dati proprietario dell'azienda, formato da centinaia di milioni di punti di dati che offrono informazioni dinamiche e in tempo reale su imprese e privati, monitorati rispetto a sanzioni ed elenchi di vigilanza, su persone esposte politicamente e su notizie negative. Questo permette di ridurre fino all'80% la dipendenza dai processi di revisione manuale e dai database preesistenti e consente un cospicuo miglioramento dell'efficacia dei metodi di monitoraggio su clienti e transazioni adottati dalle aziende.

"Siamo entusiasti di collaborare con TransferMate, un colosso nel settore dei pagamenti transfrontalieri B2B", ha commentato Charles Delingpole, fondatore e CEO di ComplyAdvantage. "Evidentemente il team dell'azienda apprezza l'importanza delle soluzioni rigorose di gestione del rischio, un imperativo strategico nel nostro mondo estremamente regolamentato. Ora, lavorando insieme, possiamo aiutare a ridurre il rischio di crimini finanziari e consentire a TransferMate di effettuare transazioni con fiducia e a espandersi in piena sicurezza".

ComplyAdvantage, che già rappresenta la scelta preferita di alcune delle maggiori banche, imprese e fintech internazionali ad alta crescita, è leader nelle informazioni sui rischi finanziari su iperscala appositamente generate per aiutare le organizzazioni regolamentate in fase di crescita a gestire gli obblighi in materia di rischio e a prevenire i crimini finanziari.

Informazioni su ComplyAdvantage

ComplyAdvantage è la principale fonte di dati e tecnologia del settore finanziario per la rilevazione del rischio di crimini finanziari basate sull'IA. Missione di ComplyAdvantage è neutralizzare il rischio di riciclaggio di denaro sporco, di finanziamento al terrorismo, di corruzione e di altri crimini finanziari. Oltre 800 imprese di 69 paesi si affidano a ComplyAdvantage per comprendere il rischio legato ai loro partner commerciali attraverso l'unico database globale e in tempo reale su privati e aziende. Ogni giorno, l'azienda identifica attivamente decine di migliaia di eventi legati al rischio a partire da milioni di punti di dati strutturati e non strutturati.

ComplyAdvantage dispone di quattro centri mondiali situati a New York, Londra, Singapore e Cluj-Napoca, ed è supportata da Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers', Index Ventures e Balderton Capital. Per ulteriori informazioni visitare il sito complyadvantage.com.

Informazioni su TransferMate Global Payments

TransferMate, una controllata di Clune Technology Group fondata da Terry Clune, è una società globale di tecnologia per i pagamenti B2B che permette alle aziende di effettuare e incassare transazioni transfrontaliere in modo più rapido e semplice. TransferMate, sotto la leadership di Clune e della CEO Sinead Fitzmaurice, ha realizzato uno dei maggiori portafogli di licenze per pagamenti di tutto il mondo, tra cui 51 stati e territori USA, a supporto del commercio in 162 paesi. Banche, fintech e fornitori di software di primo piano collaborano con TransferMate per offrire una miglior esperienza utente ai loro clienti professionali.

TransferMate ha creato integrazioni su misura per banche del calibro di ING e AIB, che sono anche investitori della società, per Wells Fargo e software house come Coupa, SAP Concur, Tradeshift, Workday e altri ancora. La soluzione API targata TransferMate permette ai partner di digitalizzare i flussi di pagamento all'interno del proprio software, per consentire a tutte le imprese di tagliare massicciamente su tempi e costi.

