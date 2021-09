TransferMate Global Payments choisit ComplyAdvantage pour ses solutions primées de détection des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, ComplyAdvantage, une entreprise internationale de technologie des données qui transforme la détection de la criminalité de la financière, a annoncé que TransferMate Global Payments, un fournisseur leader mondial de solutions technologiques en matière de paiements B2B, a choisi les solutions primées de l'innovateur en matière de technologie des registres pour l'accueil des clients, la détection et le suivi des opérations.

Baséee dans les environs de Kilkenny, en Irlande, TransferMate est une filiale de Clune Technology Group, fondée par Terry Clune. C'est une entreprise leader dans le domaine des technologies de paiement B2B qui permettent aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements transfrontaliers plus rapidement et plus facilement. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises à croissance rapide comme TransferMate adoptent les meilleures technologies et les meilleurs processus pour réduire leur profil de risque en ce qui concerne les crimes financiers, mais aussi pour pouvoir accélérer l'expansion des services en bénéficiant d'une plus grande confiance.

De par sa capacité à accueillir des clients dans plus de 54 pays à travers le monde et dotée d'une base de clients diversifiée, TransferMate avait besoin d'une solution pour la prise en charge de son hypercroissance et faciliter le déploiement de règles système ciblées pour répondre au risque réel des paiements internationaux, et pour maximiser l'utilisation optimale de l'allocation des ressources internes.

Simon McFeely, CCO de TransferMate a déclaré : « Nous avons choisi ComplyAdvantage car nous partageons la même vision, à savoir utiliser la conformité comme un avantage concurrentiel. Ils soutiennent notre mission consistant à développer des règles dynamiques adaptées à des scénarios de vulnérabilité typiques dans le but d'assurer un meilleur service client tout en empêchant les voyous d'accéder à notre infrastructure mondiale de paiements ».

« C'est formidable de savoir que nous disposons d'une solution de gestion des risques adaptée pour suivre le rythme de nos exigences opérationnelles en pleine croissance ».

ComplyAdvantage offre une approche hyperscale intelligente de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de la détection des risques, qui fonctionne grâce à ComplyData™, un graphique de données exclusif de la société. Il comporte des centaines de millions de points de données qui donne une analyse dynamique en temps réel des personnes et des entreprises qui sont surveillées par rapport aux sanctions, aux listes de surveillance, aux personnes politiquement exposées et aux nouvelles négatives. La dépendance à l'égard des processus d'examen manuels et des bases de données existantes s'en trouve réduite jusqu'à 80 %, ce qui améliore considérablement l'efficacité des entreprises concernant leur méthode de sélection et de surveillance des clients et des transactions.

« Nous sommes très heureux de nous associer à TransferMate, une puissance économique dans le monde des paiements transfrontaliers B2B », a déclaré Charles Delingpole, fondateur et CEO de ComplyAdvantage. « À l'évidence, leur équipe reconnaît l'importance des solutions rigoureuses de gestion des risques, ce qui, dans notre environnement fortement réglementé, représente un impératif stratégique. En travaillant ensemble désormais, nous pouvons contribuer à la réduction du risque de criminalité financière et faire en sorte que TransferMate puisse effectuer des transactions et se développer en toute confiance ».

Bénéficiant déjà du statut d'option privilégiée pour certaines des plus grandes banques, entreprises et FinTechs à forte croissance dans le monde, ComplyAdvantage occupe la place de leader de l'analyse du risque financier hyperscale, avec pour objectif de permettre aux organisations réglementées en pleine croissance de gérer leurs obligations en matière de risque et de prévenir la criminalité financière.

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de données et de technologies du secteur financier en matière de détection des risques de criminalité financière assistées par l'IA. La mission de ComplyAdvantage est de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption et autres crimes financiers. Plus de 800 entreprises réparties dans 69 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque encouru auprès des personnes avec lesquelles elles font des affaires, et ceci grâce à l'unique base de données mondiale en temps réel de personnes et d'entreprises. Chaque jour, la société identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.

ComplyAdvantage dispose de quatre hubs mondiaux (New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca) et reçoit le soutien de Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers', Index Ventures et Balderton Capital. Pour en savoir plus, consultez le site complyadvantage.com.

À propos de TransferMate Global Payments

TransferMate - une filiale de Clune Technology Group fondée par Terry Clune - est une entreprise internationale de technologie de paiements B2B, qui permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements transfrontaliers plus rapidement et plus facilement. TransferMate, sous la direction de Clune et de Sinead Fitzmaurice, CEO, a constitué l'un des plus grands portefeuilles d'établissements de paiements au monde, notamment dans 51 États et territoires américains, pour soutenir le commerce dans 162 pays. Les principales banques, FinTechs et éditeurs de logiciels s'associent à TransferMate pour offrir une expérience utilisateur améliorée à leur clientèle professionnelle.

La société a créé des intégrations sur mesure pour des banques comme ING et AIB, qui investissent également dans la société, et Wells Fargo, ainsi que pour des éditeurs de logiciels tels que Coupa, SAP Concur, Tradeshift, Workday, etc. La solution TransferMate API permet aux partenaires de numériser le flux de paiements dans leur logiciel, ce qui permet à toutes les entreprises de réaliser d'importantes économies en termes de temps et de coût.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.