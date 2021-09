Le Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) va déployer les kits RFID Smart Storage de biolog-id à l’échelle nationale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) – fournisseur spécialisé en médecine transfusionnelle en Écosse – va mettre en place les dispositifs biolog-id pour le stockage des globules rouges afin d’optimiser la gestion des produits sanguins dans l’ensemble du pays. A travers ce déploiement, la technologie de pointe de biolog-id standardisera les processus complexes de cet inventaire et la distribution des globules rouges vers les sites distants, améliorant ainsi la visibilité et la gestion de ces produits vitaux entre le centre de transfusion écossais et les différentes banques de sang.

Conçue pour les professionnels de santé spécialisés dans le domaine de la transfusion, Biolog Transfusion Solution combine des dispositifs RFID pilotés par un système informatique propriétaire ainsi que des étiquettes électroniques. Les dispositifs sans-contact de biolog-id sont intégrés à la solution informatique de gestion des transfusions de SNBTS (MAK-SYSTEM – e-TRACELINE), offrant une visibilité en temps réel de chaque unité, à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Les éléments clés de cette solution sont les kits de stockages intelligents RFID (SST-R) qui équipent les réfrigérateurs déjà existants des banques de sang, permettant aux professionnels de la transfusion de gérer plus efficacement localement et à distance, les unités de globules rouges et en particulier, de fournir la position exacte de chaque poche de sang dans les enceintes réfrigérées.

« Nous sommes très honorés que, grâce à notre partenariat avec MAK-SYTEM, notre technologie a été évaluée de manière positive par SNBTS pour satisfaire au programme national “Hospital Blood Bank sustainability project” », déclare Philippe Jacquet, Directeur exécutif des ventes EMEA/LATAM chez biolog-id. « Ces implémentations démontrent la valeur de l’offre Biolog Transfusion Solution qui, malgré les problématiques de distances, assure une traçabilité et une sécurité totales à SNBTS dans sa mission essentielle ».

« Nous recherchions depuis longtemps une technologie qui permettrait d’améliorer les prestations de service au sein du centre de transfusion national et des banques de sang, quelles que soient les distances. », explique Sarah McCubbin, Responsable opérationnelle chez SNBTS. « En implémentant la solution biolog-id, non seulement le personnel médical gagne du temps mais aussi, le cycle de vie des composants sanguins est totalement optimisé ».

Desservant un total de 27 hôpitaux en Écosse, le SNBTS joue un rôle actif et crucial dans la prestation de soins de santé efficaces aux patients. Ce projet à long-terme est déjà opérationnel avec deux sites utilisant déjà les SST-R de biolog-id (Dr Grays’ District General Hospital Elgin, Western Isles). Un autre déploiement devrait commencer dans les semaines à venir à Stracathro Community Hospital, avec des projets pour mettre en œuvre d’autres kits sur 4 des 5 sites SNBTS au cours de l’année prochaine.

A propos de biolog-id :

Biolog-id développe et met en œuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Gestion est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements : https://www.biolog-id.com/

A propos du Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) :

SNBTS est le fournisseur spécialisé de la médecine transfusionnelle en Écosse, en offrant des produits sanguins, des tissus, des cellules et des services de haute-qualité. SNBTS travaille avec les communautés, les hôpitaux et les professionnels pour garantir que les dons soient utilisés de manière avisée et efficace, au profit des patients.

Sa principale priorité est de veiller à ce que NHS Scotland dispose de suffisamment de sang pour répondre aux besoins transfusionnels des patients en Écosse. Il est de la responsabilité de SNBTS de veiller à ce que le sang, les tissus et les cellules soient disponibles lorsque les patients en ont besoin.

Pour plus de renseignements : https://www.scotblood.co.uk/