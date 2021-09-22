AGM為全新行動掃描系統選擇Velodyne Lidar的Alpha Prime感測器

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，AGM Systems LLC已在AGM最新的高效能行動掃描解決方案AGM-MS5.Prime上部署了Alpha Prime雷射雷達感測器。AGM系統先進的3D資料擷取功能為行動掃描打開了廣闊的應用空間，包括擴展線性物件測繪、道路基礎建設清點、城市環境3D建模、智慧城市基礎建設等。

AGM Systems憑藉採用Velodyne雷射雷達感測器的多功能、高效能技術，為先進駕駛輔助系統(ADAS)、能源、林業、工業自動化、基礎建設、採礦和智慧城市領域的全球領先企業提供服務。

Velodyne（20號展廳，20F.29號攤位）和AGM Systems（20號展廳，20B.30號攤位）將在INTERGEO 2021展會上展示他們為地理空間產業提供的採用雷射雷達技術的解決方案，INTERGEO是世界領先的地理資訊和面向未來解決方案的會展平臺。本次展會於9月21日至23日在德國漢諾威舉行。

AGM Systems LLC總經理Sergey Mischenko表示：「我們的全新AGM-MS5.Prime行動掃描器配備了Velodyne功能強大的感測器Alpha Prime，使我們能夠提供空前詳細和密集的點雲。 」

AGM-MS5.Prime系統是一款精簡、輕巧且符合成本效益的高精度行動掃描解決方案。Velodyne的Alpha Prime為該系統提供128個雷射雷達通道、360度環繞視圖，以及10%反射率下300公尺和5%反射率下180公尺的目標探測範圍。該解決方案具有高影像密度和無可挑剔的精度，這使得使用者即使在小物體上反射時也能獲得掃描點。在對城市環境進行建模時，由於需要識別道路標誌、路緣石和信號燈等不同物件，因此這些功能尤為重要。AGM-MS5.Prime能夠擷取建構和更新複雜3D地理資訊系統所需的資料。

AGM-MS5.Prime解決方案配備有使用光纖陀螺儀的高精度慣性導航系統AGM-PS。使用AGM-PS，使用者即使在GNSS信號接收困難的條件下也能獲得掃描器運動的準確軌跡。AGM-MS5.Prime提供密集的點雲，資料精度在3釐米以內。它可以整合全景相機及其他協力廠商設備，擴大潛在應用範圍。

Velodyne Lidar歐洲副總裁Erich Smidt表示：「透過AGM-MS5.Prime，AGM再次完成突破性的創新，推動了用於行動和機載應用的雷射掃描系統發展。憑藉長量程和高效能優勢，Alpha Prime非常適合需要資料完整性、高精度、精確和快速測量的行動測繪應用。」

Velodyne Alpha Prime感測器提供長量程、高影像清晰度和360度環繞視圖，可為行動測繪建構任何環境的高精度3D模型。Alpha Prime具有重量輕、功耗低和易於整合的特點，能夠滿足測繪和測量開發商對感測器的要求。Velodyne利用先進的製造自動化、強大的全球供應鏈和量產夥伴關係來降低感測器成本，提供品質一流的材料和製造創新。如需購買Alpha Prime，請致電669.275.2526或透過sales@velodyne.com聯絡Velodyne銷售部。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」小節，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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