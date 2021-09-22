AGM为全新移动扫描系统选择Velodyne Lidar的Alpha Prime传感器

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，AGM Systems LLC已在AGM最新的高性能移动扫描解决方案AGM-MS5.Prime上部署了Alpha Prime激光雷达传感器。AGM系统先进的3D数据采集功能为移动扫描打开了广阔的应用空间，包括扩展线性对象测绘、道路基础设施清点、城市环境3D建模、智慧城市基础设施等。

AGM Systems凭借基于Velodyne激光雷达传感器的多功能、高性能技术，为高级驾驶辅助系统(ADAS)、能源、林业、工业自动化、基础设施、采矿和智慧城市领域的全球领先企业提供服务。

Velodyne（20号展厅，20F.29号展位）和AGM Systems（20号展厅，20B.30号展位）将在INTERGEO 2021展会上展示他们为地理空间行业提供的基于激光雷达的解决方案，INTERGEO是世界领先的地理信息和面向未来解决方案的会展平台。本次展会于9月21日至23日在德国汉诺威举行。

AGM Systems LLC总经理Sergey Mischenko表示：“我们的全新AGM-MS5.Prime移动扫描仪配备了Velodyne功能强大的传感器Alpha Prime，使我们能够提供空前详细和密集的点云。 ”

AGM-MS5.Prime系统是一款紧凑、轻巧且经济高效的高精度移动扫描解决方案。Velodyne的Alpha Prime为该系统提供128个激光雷达通道、360度环绕视图，以及10%反射率下300米和5%反射率下180米的目标探测范围。该解决方案具有高图像密度和无可挑剔的精度，这使得用户即使在小物体上反射时也能获得扫描点。在对城市环境进行建模时，由于需要识别道路标志、路缘石和信号灯等不同对象，因此这些功能尤为重要。AGM-MS5.Prime能够捕获构建和更新复杂3D地理信息系统所需的数据。

AGM-MS5.Prime解决方案配有基于光纤陀螺仪的高精度惯性导航系统AGM-PS。使用AGM-PS，用户即使在GNSS信号接收困难的条件下也能获得扫描仪运动的准确轨迹。AGM-MS5.Prime提供密集的点云，数据精度在3厘米以内。它可以整合全景摄像机及其他第三方设备，扩大潜在应用范围。

Velodyne Lidar欧洲副总裁Erich Smidt表示：“依托AGM-MS5.Prime， AGM再次完成突破性的创新，推进了用于移动和机载应用的激光扫描系统发展。凭借长量程和高性能优势，Alpha Prime非常适合需要数据完整性、高精度、精确和快速测量的移动测绘应用。”

Velodyne Alpha Prime传感器提供长量程、高图像清晰度和360度环绕视图，可为移动测绘构建任何环境的高精度3D模型。Alpha Prime具有重量轻、功耗低和易于集成的特点，能够满足测绘和测量开发商对传感器的要求。Velodyne利用先进的制造自动化、强大的全球供应链和量产伙伴关系来降低传感器成本，提供质量一流的材料和制造创新。如需购买Alpha Prime，请致电669.275.2526或通过sales@velodyne.com联系Velodyne销售部。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。