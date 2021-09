NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) heeft vandaag haar deelname aangekondigd aan de lancering van de Net Zero Financial Services Provider Alliance als onderdeel van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Als een van de oprichters verbindt Moody’s zich ertoe om al zijn relevante producten en diensten op elkaar af te stemmen om tegen 2050 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken, naast het verminderen van zijn eigen operationele uitstoot.

“Klimaatverandering is ‘s werelds grootste risicovermenigvuldiger en een grote uitdaging voor zowel economieën als gemeenschappen. De hele financiële sector moet de gezamenlijke uitdaging aangaan om een ​​dringende verschuiving naar een veerkrachtige en duurzame economie mogelijk te maken. Door producten en diensten tegen 2050 af te stemmen op netto-nul, zal de besluitvorming verbeteren en de kapitaalstroom versnellen om de transitie te ondersteunen”, aldus Rob Fauber, President en Chief Executive Officer van Moody’s Corporation. “We zijn verheugd om lid te worden van de Net Zero Financial Services Provider Alliance als onze nieuwste stap om organisaties in staat te stellen duurzamere beslissingen te nemen.”

