NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato in data odierna la propria partecipazione al lancio della Net Zero Financial Services Provider Alliance nell'ambito della Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). In veste di membro fondatore Moody’s si impegna ad allineare tutti i prodotti e servizi interessati per conseguire il traguardo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050, oltre a ridurre le emissioni delle proprie attività.

"Il cambiamento climatico è il maggiore moltiplicatore dei rischi al mondo e rappresenta una sfida importante sia per le economie sia per le comunità. L'intero settore finanziario deve far fronte a questa sfida comune rendendo possibile con urgenza un cambiamento di rotta verso un'economia sostenibile e resistente".

