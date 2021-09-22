Wipro宣布與Google Cloud共建創新空間

紐約和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的資訊技術、諮詢和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣布在印度班加羅爾推出Wipro-Google Cloud Innovation Arena。

這是一個雲端協作空間，將提供內部技術專長，確保無礙的雲端採用，並加速創新以推動客戶業務轉型。透過結合Wipro FullStride雲端服務和Google Cloud的專業知識和資源，雙方聯手打造的創新中心將提供獨一無二的人員、流程和平臺的組合，共同為全球客戶創造未來體驗。該空間也是尖端技術的展示舞臺，將展示在Google Cloud上開發和部署應用程式所需的人才、工具和最佳實務。

Wipro Limited資深副總裁兼生態系統與合作夥伴關係全球負責人Jason Eichenholz表示：「我們很高興加強與Google Cloud的合作，並期待利用Wipro-Google Cloud Innovation Arena來提高雲端能力，建構跨產業解決方案，並幫助我們的客戶簡化程序和工作流程。Wipro持續致力於為客戶提供一流的資源和支援，幫助客戶實現其雲端運算的未來願景，而新打造的創新空間便是最新例證。」

Google Cloud合作夥伴生態系統企業副總裁Kevin Ichhpurani表示：「創新和業務差異化是雲端採用的關鍵驅動因素，這便是創新實驗室變得越來越重要的原因所在。在創新實驗室中，客戶可在產業專家的幫助下廣泛討論、設計和測試創新使用案例。我們很高興能與Wipro進一步加強合作，為我們的客戶提供他們所需的資源，讓他們的雲端運算旅程邁向新境界。」

About Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是一家全球領先的資訊技術、諮詢和業務流程服務公司。我們充分利用認知計算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興技術的力量，幫助客戶適應數位時代，並讓他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過20萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相連結，以打造更美好且勇於進取的新未來。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro控制範圍之內。此等陳述包括但不僅限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不僅限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們獲利、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度薪資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的框架協議下產生的時間和成本透支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的技術需求的減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們對其進行策略投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少技術支出，對市場對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，延遲潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場諮詢服務的能力，致使我們無法向客戶交付服務或延遲交付服務，所有這些都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關的並不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。可能影響我們未來營運結果的其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不僅限於Form 20-F年報。這些文件可從www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司提交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。