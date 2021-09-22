Wipro宣布与Google Cloud共建创新空间

纽约和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣布在印度班加罗尔推出Wipro-Google Cloud Innovation Arena。

这是一个云协作空间，将提供内部技术专长，确保无碍的云采用，并加速创新以推动客户业务转型。通过结合Wipro FullStride云服务和Google Cloud的专业知识和资源，双方联手打造的创新中心将提供独一无二的人员、流程和平台的组合，共同为全球客户创造未来体验。该空间也是前沿技术的展示舞台，将展示在Google Cloud上开发和部署应用所需的人才、工具和最佳实践。

Wipro Limited高级副总裁兼生态系统与合作伙伴关系全球负责人Jason Eichenholz表示：“我们很高兴加强与Google Cloud的合作，并期待利用Wipro-Google Cloud Innovation Arena来提高云能力，构建跨行业解决方案，并帮助我们的客户简化流程和工作流。Wipro持续致力于为客户提供一流的资源和支持，帮助客户实现其云计算的未来愿景，而新打造的创新空间便是最新例证。”

Google Cloud合作伙伴生态系统企业副总裁Kevin Ichhpurani表示：“创新和业务差异化是云采用的关键驱动因素，这便是创新实验室变得越来越重要的原因所在。在创新实验室中，客户可在行业专家的帮助下广泛讨论、设计和测试创新用例。我们很高兴能与Wipro进一步加强合作，为我们的客户提供他们所需的资源，让他们的云计算之旅迈向新维度。”

About Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过20万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

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