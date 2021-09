AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), de leider in het versterken van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het in Ontario, Canada gevestigde SSIMWAVE Inc. een van de nieuwste klanten is die Verimatrix Code Protection technologie integreert.

IP-diefstal is een groeiende bedreiging voor organisaties wereldwijd. De Commission on the Theft of American Intellectual Property schat dat de kosten van IP-verliezen oplopen tot $ 600 miljard per jaar.

“Verimatrix heeft een lange en succesvolle geschiedenis in de media- en entertainmentwereld, dus het was logisch om hun code bescherming technologieën te gebruiken”, zegt Peter Olijnyk, Vice President of Engineering bij SSIMWAVE. “Als je de kern van je platform beschermt, was het transparante en tijdige proces van Verimatrix om aan de slag te gaan – om nog maar te zwijgen van ongeveer een dag – geruststellend en biedt het gemoedsrust voor SSIMWAVE en onze klanten.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.