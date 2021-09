HCL Technologies et Lendico, une société d’ING Germany, unissent leurs forces dans des solutions de développement pour les PME

BERLIN et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), une entreprise de technologie mondiale de premier plan, a conclu un partenariat pluriannuel de transformation des services d’application avec Lendico, une marque d’ING Germany, pour fournir des services d’application et d’ingénierie afin de l’aider à créer une plateforme numérique de pointe capable d’accélérer les opérations bancaires aux entreprises et de les rendre plus pratiques pour les petites et moyennes entreprises (PME).

HCL va établir un laboratoire technologique à Berlin qui combinera état d’esprit fintech, culture agile et orientation client avec une expertise en ingénierie, des capacités de livraison mondiales et une connaissance approfondie du domaine des services financiers et de la gestion des risques. Lendico sera la première à tirer parti du laboratoire pour proposer des approches innovantes pour les processus, portant notamment sur la prise de décision de crédit, le recouvrement des prêts et la connaissance du client (Know your customer, KYC). Le laboratoire rendra également possibles des architectures technologiques transformationnelles, telles que des passerelles API et des microservices. Lendico pourra évoluer en intégrant rapidement de nouveaux partenaires et en mettant de nouveaux services sur le marché plus rapidement, améliorant ainsi l’expérience client.

« Nous voulons créer des solutions bancaires complètes pour les entreprises qui renforcent notre position de partenaire solide pour les PME sur la base de la mentalité agile qui nous permet d’innover et d’évoluer rapidement », a déclaré Sven Foos, directeur général de Lendico et responsable des services bancaires aux entreprises, ING Germany. « HCL était le partenaire idéal pour soutenir notre parcours en raison de sa culture bien ancrée de l’innovation numérique, de ses capacités d’ingénierie de nouvelle génération et de ses structures transformationnelles. »

« Lendico est un leader dans le domaine des prêts numériques sans friction aux PME, et nous sommes ravis de faire partie de ce parcours transformationnel », a confié pour sa part Sudip Lahiri, vice-président principal et responsable des services financiers, Europe chez HCL Technologies. « Notre partenariat avec Lendico va devenir un modèle pour les fintechs qui cherchent à évoluer numériquement en adoptant un modèle d’écosystème basé sur une plateforme. Cette approche renforcera la capacité de Lendico à atteindre rapidement de nouveaux clients et marchés, tout en restant conforme aux réglementations strictes propres au secteur. Notre laboratoire fintech deviendra une plaque tournante pour l’innovation dans les services financiers en Europe et renforcera encore les capacités de livraison de HCL pour les clients bancaires en Allemagne. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.