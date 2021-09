Velodyne Lidar anuncia contrato de fornecimento plurianual com TOPODRONE

TOPODRONE is using Velodyne Lidar’s Puck™, Puck Hi-Res™ and Ultra Puck™ as the 3D data perception and mapping sensors in its survey solutions. TOPODRONE solutions can be installed on drones, vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aerial vehicles (UAVs) and backpack systems for mobile laser scanning. (Photo: TOPODRONE)

Velodyne Lidar announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to TOPODRONE, which is based in Switzerland and develops affordable, high-precision solutions for aerial surveys. Using Velodyne lidar sensors has enabled TOPODRONE to bring high-precision mapping and 3D modeling to demanding environments including farms, forests, infrastructure and more. (Photo: TOPODRONE)

Velodyne Lidar announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to TOPODRONE, which is based in Switzerland and develops affordable, high-precision solutions for aerial surveys. Using Velodyne lidar sensors has enabled TOPODRONE to bring high-precision mapping and 3D modeling to demanding environments including farms, forests, infrastructure and more. (Photo: TOPODRONE)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um acordo de vários anos para fornecer seus sensores lidar para TOPODRONE, que tem sede na Suíça e desenvolve soluções acessíveis de alta precisão para levantamentos aéreos. O uso de sensores lidar Velodyne permitiu à TOPODRONE trazer o mapeamento de alta precisão e modelagem 3D para ambientes exigentes, incluindo fazendas, florestas, infraestrutura e muito mais para apoiar o desenvolvimento que avança as metas econômicas e de sustentabilidade.

A Velodyne (Sala: 20, Estande: 20F.29) e a TOPDRONE (Sala: 20, Estande: 20E.19) vão apresentar suas soluções baseadas em lidar à comunidade geoespacial na INTERGEO 2021, uma plataforma mundial de exposição e conferência dedicada à geomática e soluções orientadas para o futuro. O evento acontecerá em Hannover, Alemanha, de 21 a 23 de setembro.

“Os sensores lidar da Velodyne permitem que nossas soluções capturem medições intrincadas e precisas que são essenciais para a produção de pesquisas de alta qualidade”, disse Maxim Baklykov, fundador e diretor executivo da TOPODRONE, líder de mercado no setor de pesquisas. “O peso leve e o formato compacto dos sensores fornecem grande sinergia com um dos principais princípios da TOPODRONE de construção de algumas das soluções de pesquisa baseadas em lidar mais leves do mercado. Os sensores do Velodyne fornecem o melhor consumo de energia da classe, o que permite que os drones voem por mais tempo. Trabalhar com a Velodyne nos ajudou a alavancar sua marca conhecida e qualidade de produto, o que agrega grande valor e confiança do cliente em nossas soluções.”

A TOPODRONE está usando os Puck™, Puck Hi-Res™ and Ultra Puck™ da Velodyne como a percepção de dados 3D e sensores de mapeamento em sua soluções de pesquisa. TOPODRONE 100 LITE e TOPODRONE 200 ULTRA são soluções leves e precisas que podem ser instaladas em drones, veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAVs) com decolagem e pouso vertical (vertical take-off and landing, VTOL) e sistemas de mochila para varredura móvel a laser. O TOPODRONE 200 ULTRA, junto com um Supercam SX350 VTOL, permite aos topógrafos cobrir mais de 10 quilômetros quadrados por vôo com alta densidade e dados precisos de nuvem de pontos RGB LiDAR gerados a partir de 150 metros de altitude.

TOPODRONE oferece levantamento de precisão para clientes em todo o mundo

A TOPODRONE fornece soluções de scanner com tecnologia lidar Velodyne para mercados globais com clientes que incluem algumas das universidades de pesquisa mais renomadas do mundo. Pesquisadores e especialistas do Instituto de Recursos Naturais da Finlândia trabalhando no desenvolvimento sustentável da bioeconomia finlandesa usaram um scanner a laser TOPODRONE montado em um drone, quadriciclo e pessoa. Mesmo operando sob condições rigorosas de inverno, como voar abaixo de -20 ° C e durante a noite, o scanner apresentou alta precisão posicional de dados de nuvem de pontos coletados.

Outro cliente é a Track Your Build, com sede em Serra Leoa, que oferece serviços de sensoriamento remoto para construção e gerenciamento de infraestrutura. A empresa usou um scanner TOPODRONE para conduzir um levantamento topográfico com sucesso para um projeto de barragem hidrelétrica. Track Your Build trouxe agora a pesquisa baseada em lidar em seu fluxo de trabalho para áreas urbanas e rurais para eliminar a necessidade de elevações pontuais.

Na Costa Rica, M. Eduardo Sáenz V, agrimensor profissional, usa TOPODRONE 100 LITE para pesquisar florestas, plantações de teca, vários tipos de fazendas e terras para desenvolvimento. Ele comentou: “O sistema definitivamente causou um impacto, cortando custos e tempos de entrega dramaticamente. Ele provou ser confiável em ambientes de trabalho difíceis. O ganho de tempo e detalhes são substanciais. As possibilidades desta ferramenta são quase infinitas.”

“A TOPODRONE construiu uma base de clientes global impressionante, ajudando as empresas a lidar com uma variedade de condições de mapeamento desafiadoras e fornecendo dados de pesquisa precisos”, disse Erich Smidt, vice-presidente para a Europa, Velodyne Lidar. “Suas soluções demonstram o desempenho e a flexibilidade dos sensores do Velodyne por ter uma família de produtos com vários modos de implantação.”

Com os sensores lidar da Velodyne, as empresas podem desenvolver modelos em 3D precisos de qualquer ambiente para mapeamento móvel de forma rápida e fácil. Os sensores oferecem imagens de visão circundante de 360 graus com alta resolução para medir e analisar com precisão o ambiente. O desempenho, alcance, peso leve, baixo consumo de energia e formato compacto dos sensores Velodyne permitem que os desenvolvedores projetem sistemas versáteis que podem ser configurados para aplicações móveis e UAV/drones. Os sensores do Velodyne têm confiabilidade comprovada, mesmo quando operando em aplicações e condições climáticas difíceis. Para comprar os sensores Velodyne, entre em contato com Vendas Velodyne no 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções “Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações” e “Fatores de Risco” dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.