Hoover CS sluit katalysatorbeheerovereenkomst voor de lange termijn met ART

Executive leadership and senior management from Hoover CS, BAPCO, ART, and CLG (Photo: Business Wire)

Executive leadership and senior management from Hoover CS, BAPCO, ART, and CLG (Photo: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Hoover CS kondigt met trots een meerjarige overeenkomst aan met Advanced Refining Technologies LLC (ART), de joint venture van het Amerikaanse bedrijf in specialistische chemische stoffen en materialen W. R. Grace & Co. (NYSE:GRA) en het Amerikaanse energiebedrijf Chevron (NYSE:CVX), in samenwerking met Bahrain Petroleum Company (Bapco). Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal Hoover CS ART circulaire katalysatorverpakkingen en logistieke oplossingen leveren ter ondersteuning van de grootste katalysatorbeheerovereenkomst die is ondertekend in de geschiedenis van Bapco.

Op 11 augustus 2011 heeft de directie van Hoover CS de ondertekeningsceremonie bijgewoond met Bapco's Chairman en Chief Executive dr. Dawood Nassif, naast het senior management en functionarissen van Bapco, ART en Chevron Lummus Global (CLG).

" Het is erg spannend om betrokken te zijn bij de grootste katalysatorbeheerovereenkomst in de geschiedenis van Bapco", aldus Arash Hassanian, Senior Vice President van Hoover CS. " We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met ART bij de levering van duurzame verpakkingsoplossingen en het beheren van de belangrijke aspecten van de logistiek rond de toeleveringsketen".

Jag Reddy, Managing Director van ART, zei: “ Hoover CS speelt een kritieke rol door ons te helpen op één lijn te komen met de duurzaamheidsinitiatieven van Bapco. Hun industrieleidende circulaire katalysatorverpakking en logistiekoplossingen maken het ons mogelijk om een gemakkelijke en duurzame oplossing te leveren voor onze klant".

Hoover CS zal een kritieke rol spelen bij het vervoer van verse en gebruikte katalysator naar en uit de Verenigde Staten, het koninkrijk Bahrein en Zuid-Korea, naast gespecialiseerde logistiek en diensten, zoals hanteren en verpakken, beladen van vrachtwagens en wagenparkbeheer via hun eigen FleetAI-technologie.

Bovendien zal Hoover CS mogelijkheden identificeren voor het verbeteren van de circulariteit binnen de toeleveringsketen van ART, waarbij duurzaamheidsdoelen worden verzekerd en energie-neutraaldoelstellingen voorop staan in hun strategie.

Over Hoover CS

Hoover CS maakt het voor klanten in de chemische, raffinage- en algemene industriële eindmarkten mogelijk om af te stappen van containers voor eenmalig gebruik. Via hun grote verhuurvloot van herbruikbare vloeistof en droge IBC's en ISO-tanks, gecombineerd met integriteitsbeheer en wagenparkbeheerdiensten, faciliteren de duurzame verpakkingsoplossingen van Hoover CS circulariteit in de hele toeleveringsketen. Dit levert een geoptimaliseerde ecologische voetafdruk op door een vermindering van plastic, waterbesparing en lagere uitstoot van broeikasgas. Bezoek voor meer informatie hooversolutions.com.

Over ART Hydroprocessing

ART, een joint venture tussen Grace en Chevron, is een vooraanstaand leverancier van waterstofverwerkingskatalysators die schonere brandstoffen produceren. ART Hydroprocessing™ vertegenwoordigt een complete portefeuille van residuwaterstofbehandeling, waterstofkraken en smeeroliewaterstofverwerking, en distillaatwaterstofbehandeling-katalysatortechnologieën via een wereldwijd productienetwerk. ART Hydroprocessing combineert de uitgebreide expertise van Chevron op het gebied van raffinage-activiteiten, katalysatortechnologie en -ontwikkeling, procesontwerpleiderschap en licentiëring met Grace's materiaalwetenschap, productie van specialistische chemische stoffen en wereldwijde verkoop en technische service als sterke punten, ter verbetering van de winstgevendheid van raffinaderijen via katalytische oplossingen die de kwaliteit en opbrengst verbeteren van brandstoffen die geraffineerd worden uit een breed scala van basismaterialen. Het ART-team werkt naadloos samen met CLG, zelf een joint venture tussen Chevron USA Inc. en Lummus Technology, een vooraanstaand licentiegever van procestechnologie voor raffinage van waterstofverwerkingstechnologieën en brandstoffen uit alternatieve bron Meer informatie is beschikbaar op ART Hydroprocessing.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.