NAGA Group AG：Christian Angermayer的Apeiron投資集團和複星集團將攜手推動NAGA的進一步成長

德國漢堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--交易、加密貨幣和支付網站NAGA.com的社群網路提供商NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7)宣佈進行其迄今為止規模最大的一輪股權融資，並歡迎Apeiron Investment Group Ltd（企業家、投資人Christian Angermayer擁有的私人投資公司）和Exness（全球首屈一指的經紀公司之一，月交易額達1兆美元）的創辦人Igor Lychagov成為新的長期策略性投資者。Hauck & Aufhäuser擔任本次交易的獨家統籌主辦行。

除參與增資外，Apeiron還與其創投基金Elevat3簽訂了股份購買協議，並與Peter Thiel的創辦人基金(Founders Fund)合作，從複星集團(FOSUN Group)購買一批股份，並正在談判從其他股東手中收購更多股份。這些交易須經監管部門批准。Apeiron的目標是在交易全部完成後持有NAGA約22%的股份。

策略性投資結束後，在即將到來的年度股東大會上，監事會的成員將從四人增加到五人。該公司將提議選舉Christian Angermayer為監事會的新成員。為了能夠在即將舉行的年度股東大會上增加這個議程項目，年度股東大會的召開日期已從2021年9月23日延到2021年10月11日。

NAGA創辦人兼執行長Benjamin Bilski表示：「我們熱烈歡迎Apeiron及其Elevat3創投基金成為新的策略性合作夥伴。我們在過去幾年裡非常努力地工作，本次合作對我們來說絕對是一個里程碑。目前，NAGA已經擁有超過100萬個註冊帳戶，在100多個國家發展業務，2021年的收入可望比2020年成長100%以上。而這僅僅是開始。我相信，憑藉目前增資的收益和我們新股東的策略性投入，NAGA的成長可望加速。」

Christian Angermayer評論道：「NAGA是全球快速成長的新經紀公司之一。令人印象深刻的是，該公司已經證明，將社群媒體、投資、加密貨幣和支付整合到一個平臺可以吸引新一代的投資者，因為他們習慣於簡單的用戶體驗，希望只需輕輕點按幾下即可獲得所有服務。散戶投資市場發展迅速，具有巨大的潛力。我非常期待與各位創辦人、董事會、Igor及複星集團合作。」

複星集團全球合夥人兼NAGA董事會成員Alan Liu表示：「我們很高興能夠與Christian合作，他在打造全球科技領軍企業方面擁有出色的過往記錄。我們也很榮幸地歡迎Igor Lychagov加入投資者行列，他的零售經紀經驗是首屈一指的。」

NAGA還宣佈推出新的投資人關係網站：https://www.group.naga.com。該網站將為投資人提供關於公司及其業績的詳細資訊，以及定期的公司簡報、交易最新動態和影片。

關於NAGA

NAGA是創新的金融科技公司，透過其社群交易平臺無縫連接個人金融交易與投資。其專有平臺提供從股票交易、投資和加密貨幣到實體萬事達卡等一系列產品。此外，該平臺支援與其他交易者進行交易，並在提要中提供相關資訊，同時為成功的會員交易提供自動複製功能。NAGA是綜效型全方位解決方案，易於獲取並具有包容性，提供進行交易、投資、建立網路、賺錢和支付所需的成熟基礎，適用於法定貨幣和加密貨幣等產品。

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