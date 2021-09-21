NAGA Group AG：Christian Angermayer的Apeiron投资集团和复星集团将携手推动NAGA的进一步增长

德国汉堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--交易、加密货币和支付网站NAGA.com的社交网络提供商NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7)宣布进行其迄今为止规模最大的一轮股权融资，并欢迎Apeiron Investment Group Ltd（企业家、投资人Christian Angermayer拥有的私人投资公司）和Exness（全球首屈一指的经纪公司之一，月交易额达1万亿美元）的创始人Igor Lychagov作为新的长期战略性投资者。Hauck & Aufhäuser担任本次交易的独家账簿管理人。

除参与增资外，Apeiron还与其风险基金Elevat3签订了股份购买协议，并与Peter Thiel的创始人基金(Founders Fund)合作，从复星集团(FOSUN Group)购买一批股份，并正在谈判从其他股东手中收购更多股份。这些交易须经监管部门批准。Apeiron的目标是在交易全部完成后持有NAGA约22%的股份。

战略投资结束后，在即将到来的年度股东大会上，监事会的成员将从四人增加到五人。该公司将提议选举Christian Angermayer为监事会的新成员。为了能够在即将举行的年度股东大会上增加这个议程项目，年度股东大会的召开日期已从2021年9月23日推迟到2021年10月11日。

NAGA创始人兼首席执行官Benjamin Bilski表示：“我们热烈欢迎Apeiron及其Elevat3风险基金成为我们新的战略合作伙伴。我们在过去几年里非常努力地工作，本次合作对我们来说绝对是一个里程碑。目前，NAGA已经拥有超过100万个注册账户，在100多个国家开展业务，2021年的收入有望比2020年增长100%以上。而这仅仅是个开始。我相信，通过当前增资的收益和我们新股东的战略投入，NAGA的增长有望加速。”

Christian Angermayer评论道：“NAGA是全球快速增长的新经纪公司之一。令人印象深刻的是，该公司已经证明，将社交媒体、投资、加密货币和支付整合到一个平台可以吸引新一代的投资者，因为他们习惯于简单的用户体验，渴望只需轻轻点击几下即可获得所有服务。散户投资市场发展迅速，具有巨大的潜力。我非常期待与各位创始人、董事会、Igor及复星集团合作。”

复星集团全球合伙人兼NAGA董事会成员Alan Liu表示：“我们很高兴能够与Christian合作，他在打造全球科技领军企业方面有着出色的往绩。我们也很荣幸地欢迎Igor Lychagov加入我们的投资者行列，他的零售经纪经验是首屈一指的。”

NAGA还宣布推出新的投资者关系网站：https://www.group.naga.com。该网站将向投资者提供关于公司及其业绩的详细信息，以及定期的公司简报、交易最新动态和视频。

关于NAGA

NAGA是一家创新的金融科技公司，通过其社交交易平台无缝连接个人金融交易与投资。其专有平台提供从股票交易、投资和加密货币到实体万事达卡等一系列产品。此外，该平台支持与其他交易者进行交易，并在提要中提供相关信息，同时为成功的会员交易提供自动复制功能。NAGA是协同一体化解决方案，易于获取并具有包容性。其提供开展交易、投资、网联、赚钱和支付所需的成熟基础，适用于法定货币和加密货币等产品。

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