AGM escolhe o sensor Alpha Prime da Velodyne Lidar para o novo sistema de varredura móvel

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que a AGM Systems LLC implantou o sensor lidar Alpha Prime em sua mais nova solução de varredura móvel de alta resolução AGM-MS5.Prime. Os avançados recursos de captura de dados 3D do sistema AGM abrem caminho para o uso de varredura móvel para uma ampla variedade de aplicações, incluindo mapeamento de objetos lineares estendidos, catalogação de instalações de infraestrutura viária, modelagem 3D de ambientes urbanos, infraestrutura urbana inteligente e muito mais.

A AGM Systems presta serviços às principais organizações globais que operam nos mais diversos setores, incluindo sistemas avançados de assistência à condução (advanced driving assistance systems, ADAS), energia, silvicultura, automação industrial, infraestrutura, mineração e setores urbanos inteligentes, através de tecnologias proprietárias multifuncionais de alto desempenho baseadas em sensores lidar da Velodyne.

A Velodyne (Hall: 20, Estande: 20F.29) e a AGM Systems (Hall: 20, Estande: 20B.30) vão apresentar suas soluções baseadas em lidar à comunidade geoespacial na INTERGEO 2021, uma plataforma mundial de exposição e conferência dedicada à geomática e soluções orientadas para o futuro. O evento acontecerá em Hannover, Alemanha, de 21 a 23 de setembro.

“Equipar nosso novo varredor móvel AGM-MS5.Prime com o Alpha Prime, o sensor mais potente da Velodyne, nos permite oferecer uma nuvem de pontos densa e detalhada sem precedentes”, afirmou Sergey Mischenko, diretor geral da AGM Systems LLC.

O sistema AGM-MS5.Prime é uma solução compacta, leve e econômica para varredura móvel de alta precisão. O Alpha Prime da Velodyne proporciona ao sistema 128 canais de lidar, visão circundante de 360 graus e um alcance de detecção de alvo de 300 metros a 10% de refletividade e 180 metros a 5% de refletividade. A solução oferece alta densidade de imagem com precisão impecável, permitindo que os usuários obtenham pontos mesmo quando refletem a partir de objetos pequenos. Esses recursos são particularmente importantes na modelagem de ambientes urbanos, onde é necessário reconhecer diferentes objetos, tais como placas de sinalização rodoviária, calçadas e postes de sinalização. O AGM-MS5.Prime captura os dados necessários para construir e atualizar sistemas complexos de geoinformação 3D.

A solução AGM-MS5.Prime está equipada com um sistema de navegação inercial de alta precisão, AGM-PS, que é baseado em giroscópios de fibra óptica. O AGM-PS permite aos usuários obter uma trajetória precisa do movimento do varredor mesmo em condições difíceis para receber um sinal do Sistema Global de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS). O AGM-MS5.Prime oferece uma densa nuvem de pontos com uma precisão de dados de três centímetros. Ele pode integrar câmeras panorâmicas e equipamentos de outros fabricantes, possibilitando a expansão de futuras aplicações.

“Com o AGM-MS5.Prime, a AGM demonstra mais uma vez uma inovação revolucionária que avança os sistemas de varredura a laser para aplicações móveis e aéreas”, declarou Erich Smidt, vice-presidente da Velodyne Lidar para a Europa. “Com seu longo alcance e alto desempenho, o Alpha Prime é ideal para aplicações de mapeamento móveis que requerem dados completos, alta precisão, exatidão e velocidade de levantamentos.”

Os sensores Alpha Prime da Velodyne fornecem um longo alcance, clareza de imagem e visão circundante de 360 graus para construir modelos 3D altamente precisos de qualquer ambiente de mapeamento móvel. O Alpha Prime atende às exigências dos desenvolvedores de mapas e medições para um sensor que é leve, consome pouca energia e é fácil de integrar. A Velodyne emprega a automação avançada da fabricação, as parcerias globais de cadeia de fornecimento e produção em massa para reduzir os custos dos sensores, fornecer materiais da mais alta qualidade e oferecer inovações de fabricação. Para adquirir o Alpha Prime, entre em contato com o departamento de vendas da Velodyne pelo telefone 669.275.2526, ou pelo e-mail sales@velodyne.com.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções “Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações” e “Fatores de Risco” dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

