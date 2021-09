AVIWEST opte pour le nouveau module radio 5G de Sierra Wireless doté d’encodeurs vidéo mobiles ultra-haute définition

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX: SW), l’un des leaders mondiaux du marché des solutions IoT, annonce que son module EM9191 5G New Radio (NR) est désormais intégré aux encodeurs vidéo mobiles conçus par AVIWEST, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de diffusion de vidéos en direct et enregistrées.

Grâce au module EM9191, les encodeurs vidéo mobiles PRO360-5G et AIR320e-5G d’AVIWEST bénéficient de la connectivité 5G rapide, à faible latence et fiable, dont les diffuseurs ont besoin pour diffuser en direct, à distance et en continu des vidéos sur IP en haute ou ultra-haute définition d’événements sportifs ou encore d’autres d’actualités… L’utilisation des encodeurs vidéo mobiles 5G d’AVIWEST permet la réduction de la complexité associée aux productions vidéo d’événements en direct et la réduction des frais de déplacement, d’hébergement, de camion de diffusion extérieure (OB), de transmission de données par satellite et autres coûts liés à ces productions.

« La 5G apportera une transformation profonde à la production vidéo en direct, en la rendant plus simple et moins coûteuse, tout en offrant à terme de nouvelles expériences de visionnage plus divertissantes, plus immersives et plus passionnantes grâce à des caméras mobiles, des caméras subjectives et d’autres caméras supplémentaires », a déclaré Ronan Poullaouec, directeur technique chez AVIWEST. « Grâce au module EM9191 de Sierra Wireless, les encodeurs vidéo mobiles d’AVIWEST pourront utiliser les réseaux 5G pour diffuser en continu des vidéos haute définition d’événements en direct vers les installations de production des diffuseurs, ce qui permettra à ces derniers de profiter dès aujourd’hui du coût, de la simplicité et des autres avantages de la production vidéo à distance au moyen de la 5G. »

Les diffuseurs ont déjà adopté les encodeurs vidéo mobiles AVIWEST 5G récemment lancés et équipés du module EM9191 de Sierra Wireless pour la diffusion en continu de vidéos haute définition d’événements sportifs en direct vers des installations de production vidéo à distance. À titre d’exemple, Movistar, le fournisseur de télécommunications affilié à Telefonica, a utilisé l’encodeur AIR320-5G d’AVIWEST pour la diffusion à distance et en direct de la vidéo haute définition du tournoi de basket-ball Copa del Rey 2021. De même, la chaîne de télévision Cosmote TV a effectué sa première diffusion en direct en Grèce via un réseau 5G en se servant de l’encodeur AIR320-5G et de caméras robotisées pour transmettre la vidéo et l’audio du match final de la Coupe de Grèce. De nombreux encodeurs vidéo mobiles PRO360-5G ont également été utilisés par les diffuseurs durant les derniers Jeux olympiques de Tokyo, pour la couverture de l’événement sportif, ainsi que pour les interviews et les séquences préliminaires à la compétition.

Le module 5G de Sierra Wireless arrive en tête à l’issue du processus d’évaluation d’AVIWEST

AVIWEST a choisi le module EM9191 de Sierra Wireless pour son encodeur vidéo mobile 5G à l’issue d’un processus d’évaluation approfondi comprenant des tests en laboratoire, ainsi que des essais sur le terrain avec des opérateurs de réseau. Le processus d’évaluation a permis à AVIWEST de constater qu’en plus d’offrir un prix compétitif et de permettre une mise sur le marché plus rapide, le module EM9191 de Sierra Wireless leur offrait :

Des vitesses de données plus rapides, une latence plus faible et des performances plus stables comparativement aux autres modules 5G.

Une forme compacte qui facilite l’intégration dans ses encodeurs vidéo mobiles existants.

Une meilleure interopérabilité avec sa technologie d’encodeur vidéo mobile.

Une plus grande compatibilité avec les réseaux 5G des principaux opérateurs.

La capacité de prendre en charge un plus grand nombre de fréquences 5G sans fil différentes, ce qui permet au même encodeur vidéo mobile AVIWEST d’être utilisé sur des réseaux 5G en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et ailleurs dans le monde.

La possibilité de proposer à leurs clients un encodeur vidéo mobile 5G pouvant fonctionner à la fois sur les réseaux 5G non autonomes existants et sur les futurs réseaux 5G autonomes sans avoir à changer de module.

Des fonctionnalités de sécurité de bout en bout intégrées et robustes, notamment HTTPS, secure socket, secure boot et les mises à jour du firmware par liaison radio (firmware over-the-air, FOTA), le tout fourni par une entreprise de renom ayant son siège dans un pays qui applique des lois strictes en matière de protection des données clients.

Après avoir choisi Sierra Wireless, AVIWEST a pu rapidement intégrer le module à son encodeur vidéo mobile, ce qui lui a permis de mettre le nouvel encodeur sur le marché en moins de trois mois.

« Sierra Wireless porte la 5G bien au-delà du smartphone vers des applications industrielles, commerciales et autres, comme la production vidéo en direct à distance », a déclaré Jim Ryan, Vice-président senior chargé des partenariats, du marketing et des solutions IoT chez Sierra Wireless. « En proposant des solutions innovantes comme le module EM9191, nous apportons aux organisations comme AVIWEST la connectivité 5G dont elles ont besoin pour lancer de nouveaux produits et services qui bouleversent le statu quo et changent la façon dont des secteurs entiers opèrent. »

Le module EM9191 destiné au réseau à large bande est actuellement disponible partout dans le monde, auprès du réseau mondial de partenaires de Sierra Wireless.

Note aux éditeurs :

À propos d’AVIWEST

AVIWEST est un fournisseur leader mondial dans le domaine des systèmes de diffusion vidéo sur IP. Grâce à une technologie de liaison IP intelligente exclusive, brevetée et deux fois primée aux Emmy® Awards, nos solutions fiables ont été adoptées par plus de 1 000 diffuseurs, médias en ligne, agences de presse, sociétés de médias sociaux et secouristes dans plus de 100 pays pour couvrir les actualités de dernière minute et les événements en direct.

Dans son histoire d’innovation, AVIWEST compte le premier émetteur vidéo cellulaire portable au monde, la première transmission vidéo en direct sur un réseau 4G implémentant la QoS, et la première transmission vidéo 4K en direct sur un réseau 5G. Grâce aux versions 5G des émetteurs cellulaires connectés, puissants et légers, d’AVIWEST, les professionnels de la vidéo peuvent couvrir en direct les actualités, les sports et les événements avec une plus grande efficacité, une meilleure qualité et une meilleure rentabilité, depuis n’importe quel endroit du monde.

Basée à Saint-Grégoire, en France, AVIWEST offre une assistance professionnelle partout dans le monde pour ses produits et des services basés sur le cloud grâce à des bureaux de vente locaux et internationaux et des réseaux de distribution dans plus de 160 pays.

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW) est un leader mondial en matière de solutions IoT qui associe appareils, réseau et logiciels pour créer de la valeur dans l’économie numérique. Les entreprises du monde entier adoptent ses solutions 4G, 5G et LPWA pour améliorer leur efficacité opérationnelle, offrir de meilleures expériences à leurs clients, améliorer leurs modèles d’entreprise et créer de nouvelles sources de revenus. Sierra Wireless travaille avec ses clients pour développer la solution sectorielle adéquate pour leurs déploiements IoT, qu’il s’agisse d’une solution intégrée pour faciliter la connexion des périphériques au cloud, d’un service logiciel/API pour gérer les processus avec des milliards d’actifs connectés, ou d’une plateforme pour recueillir des données en temps réel afin d’améliorer les décisions commerciales. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’IoT cellulaire, Sierra Wireless est le partenaire mondial auquel les clients font confiance pour leur fournir leur nouvelle solution IoT. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.sierrawireless.com.

